Переигровка из-за ошибки ВАР – впервые в истории! Судьи проморгали нарушение при пенальти

Сенсация из Бельгии: впервые в истории матч переиграют из-за ошибки арбитра и ВАР! Главные герои – «Генк» и «Андерлехт».

Что там случилось?

23 декабря 2023-го «Андерлехт» победил дома 2:1 «Генк».

На 23-й минуте гости получили право на пенальти, Бриан Хейнен не переиграл Каспера Шмейхеля (да-да, такой звездный вратарь у «Андерлехта»), но нападающий Ира Сор добил в ворота. Главный судья Натан Вербомен отменил гол из-за того, что Сор вбежал в штрафную до удара.

Однако после матча выяснилось, что пенальти нужно было перебить: еще до удара Хейнена в штрафную вбежали игроки обеих команд – и «Андерлехта» тоже. Постарались Яри Версхарен и Марио Струйкенс.

Во время игры судья ВАР проморгал нарушение и позволил Вербомену продолжить игру.

Уже после финального свистка вспыхнуло: судейский департамент заявил, что пенальти должны были перебить. Причем при любом исходе – в случае вбегания игроков обеих команд правила предусматривают повторный удар

«Генк» потребовал переигровку, но ему отказали, признав ошибку и сославшись на человеческий фактор.

Тогда «Генк» пошел дальше и обратился в дисциплинарный совет федерации футбола Бельгии. Там уже заняли сторону потерпевших – постановили полностью переиграть матч. «Андерлехт» не согласен и уже заявил, что обжалует решение.

С датой переигровки пока не определились, но сам предецент – уникальный.

В Бельгии весело: кривые офсайдные линии, опаздывающие операторы и выезды не в тот город

Вот хроника странных и просто комичных ситуаций, которые случались в чемпионате Бельгии за последние годы. За истории спасибо Артему Прожоге и его прекрасному телеграм-каналу про бельгийский футбол.

● В декабре 2023-го «Мехелен» и «Брюгге» скатали нули, во втором тайме судья отменил гол гостей из-за офсайда (позже выяснили, что его не было). Арбитры ВАР не посмотрели эпизод и даже не прочертили линии. Вот здесь видно, почему «Брюгге» должен был открывать счет (автор гола в белой футболке внизу).

● В феврале 2022-го «Стандард» сыграл 1:1 с «Серкль Брюгге», но на последних секундах мог упустить и это: защитник «Серкль Брюгге» Муса Сиссако забил, но гол отменили из-за офсайда. А поняли это, прочертив линию, к которой, мягко говоря, есть вопросы.

● В другом матче «Серкль Брюгге» в апреле 2022-го случился уже больше курьезный случай: на первых минутах команда пропустила от «Гента», а проверить на положение вне игры не смогли, потому что оператор, который должен был снимать штрафную площадь, работал на предматчевой церемонии и просто не успел добежать до камеры.

● Ну и ярчайшее из 2021-го, когда матч между «Генком» и «Андерлехтом» задержали из-за того, что фургон ВАР вместо Генка уехал в Гент. Да-да, это не шутка.

В общем, идеальные декорации для судейского веселья.

Подметили Шмейхеля в «Андерлехте»? Там есть и другие знакомые лица

В команде под руководством датчанина Брайна Римера собрался достаточно интересный (ну и просто знакомый нам) по местным меркам состав даже без учета Шмейхеля.

В линии защиты среди бельгийцев выделяется швед Людвиг Аугустинссон – вы наверняка помните его по «Копенгагену», «Вердеру» и «Севилье».

В полузащите один из главных талантов страны Яри Версхарен, 3 года назад входивший в топ-50 самых талантливых игроков по версии L’Equipe. В паре с ним Матс Ритс – его вы можете помнить по «Брюгге» в ЛЧ.

Ближе к атаке расположились знакомый нам по «Рубину» датчанин Андерс Дрейер (он, кстати, забил победный «Генку» в том матче), рядом соотечественник Томас Дилейни (»Копенгаген», «Вердер», «Боруссия» и «Севилья»). Ну а в нападении бегает Каспер Дольберг, не закрепившийся в «Ницце» и поколесивший по нескольким европейским клубам.

И при этом «Андерлехт» не лидирует в чемпионате Бельгии – «Юнион» набрал на восемь очков больше и не проигрывает в лиге с середины сентября. У «Андерлехта» серия меньше на чуть больше чем месяц.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press