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Переигровка из-за ошибки ВАР – впервые в истории! Судьи проморгали нарушение при пенальти

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Футбол Футбол

Сенсация из Бельгии: впервые в истории матч переиграют из-за ошибки арбитра и ВАР! Главные герои – «Генк» и «Андерлехт».

Что там случилось?

23 декабря 2023-го «Андерлехт» победил дома 2:1 «Генк».

На 23-й минуте гости получили право на пенальти, Бриан Хейнен не переиграл Каспера Шмейхеля (да-да, такой звездный вратарь у «Андерлехта»), но нападающий Ира Сор добил в ворота. Главный судья Натан Вербомен отменил гол из-за того, что Сор вбежал в штрафную до удара.

Однако после матча выяснилось, что пенальти нужно было перебить: еще до удара Хейнена в штрафную вбежали игроки обеих команд – и «Андерлехта» тоже. Постарались Яри Версхарен и Марио Струйкенс.

Во время игры судья ВАР проморгал нарушение и позволил Вербомену продолжить игру.

Уже после финального свистка вспыхнуло: судейский департамент заявил, что пенальти должны были перебить. Причем при любом исходе – в случае вбегания игроков обеих команд правила предусматривают повторный удар

«Генк» потребовал переигровку, но ему отказали, признав ошибку и сославшись на человеческий фактор. 

Тогда «Генк» пошел дальше и обратился в дисциплинарный совет федерации футбола Бельгии. Там уже заняли сторону потерпевших – постановили полностью переиграть матч. «Андерлехт» не согласен и уже заявил, что обжалует решение.

С датой переигровки пока не определились, но сам предецент – уникальный.

В Бельгии весело: кривые офсайдные линии, опаздывающие операторы и выезды не в тот город

Вот хроника странных и просто комичных ситуаций, которые случались в чемпионате Бельгии за последние годы. За истории спасибо Артему Прожоге и его прекрасному телеграм-каналу про бельгийский футбол.

● В декабре 2023-го «Мехелен» и «Брюгге» скатали нули, во втором тайме судья отменил гол гостей из-за офсайда (позже выяснили, что его не было). Арбитры ВАР не посмотрели эпизод и даже не прочертили линии. Вот здесь видно, почему «Брюгге» должен был открывать счет (автор гола в белой футболке внизу).

● В феврале 2022-го «Стандард» сыграл 1:1 с «Серкль Брюгге», но на последних секундах мог упустить и это: защитник «Серкль Брюгге» Муса Сиссако забил, но гол отменили из-за офсайда. А поняли это, прочертив линию, к которой, мягко говоря, есть вопросы. 

● В другом матче «Серкль Брюгге» в апреле 2022-го случился уже больше курьезный случай: на первых минутах команда пропустила от «Гента», а проверить на положение вне игры не смогли, потому что оператор, который должен был снимать штрафную площадь, работал на предматчевой церемонии и просто не успел добежать до камеры.

● Ну и ярчайшее из 2021-го, когда матч между «Генком» и «Андерлехтом» задержали из-за того, что фургон ВАР вместо Генка уехал в Гент. Да-да, это не шутка.

В общем, идеальные декорации для судейского веселья.

Подметили Шмейхеля в «Андерлехте»? Там есть и другие знакомые лица

В команде под руководством датчанина Брайна Римера собрался достаточно интересный (ну и просто знакомый нам) по местным меркам состав даже без учета Шмейхеля.

В линии защиты среди бельгийцев выделяется швед Людвиг Аугустинссон – вы наверняка помните его по «Копенгагену», «Вердеру» и «Севилье».

В полузащите один из главных талантов страны Яри Версхарен, 3 года назад входивший в топ-50 самых талантливых игроков по версии L’Equipe. В паре с ним Матс Ритс – его вы можете помнить по «Брюгге» в ЛЧ.

Ближе к атаке расположились знакомый нам по «Рубину» датчанин Андерс Дрейер (он, кстати, забил победный «Генку» в том матче), рядом соотечественник Томас Дилейни (»Копенгаген», «Вердер», «Боруссия» и «Севилья»). Ну а в нападении бегает Каспер Дольберг, не закрепившийся в «Ницце» и поколесивший по нескольким европейским клубам.

И при этом «Андерлехт» не лидирует в чемпионате Бельгии – «Юнион» набрал на восемь очков больше и не проигрывает в лиге с середины сентября. У «Андерлехта» серия меньше на чуть больше чем месяц.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

29 комментариев
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Так ВАР ошибается очень часто, если теперь игры переигрывать из-за этого то можно через каждую игру ставить переигровки. Это ужасный прецедент
+36
-2
+34
Открыли ящик Пандоры. Чем отличаются другие судейские ошибки, совершенные при участии ВАР? Так можно очень много матчей переиграть.
+26
-3
+23
Ответ Silent2006
Открыли ящик Пандоры. Чем отличаются другие судейские ошибки, совершенные при участии ВАР? Так можно очень много матчей переиграть.
Таким образом пару сезонов РПЛ можно смело переигрывать)
+13
-4
+9
Если матч таки переиграют, это будет плохой прецедент
+7
-3
+4
Почему бы не запретить доигровку пенальти, как в послематчевых сериях? Забил – молодец, не забил – всё, соперник разыгрывает от ворот.
+4
0
+4
Если переигрывать каждый матч, в котором неверно поставили/не поставили пенальти, то футбольный сезон 23/24 мы закончим лет через пять, наверное.
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+3
Ответ mallowan
Таким образом пару сезонов РПЛ можно смело переигрывать)
А ФНЛ полностью обнулять с самого начала её существования)))
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Ответ Dahl
А вообще интересно, на чём основывается этот самый «дисциплинарный совет федерации футбола Бельгии», принимая решение о переигровке? Ведь должен же быть какой-то регламент, там это всё должно быть прописано. Нельзя просто так взять – и принять такое решение, просто потому что кому-то так захотелось
этот момент относится не к ошибке судьи, а к технической ошибке (это ещё до ВАР было так - именно, что вбегание игроков во время пробития пенальти) - а по нормам УЕФА, в случае технической ошибки, врзможна переигровка. поинтересуйтесь на досуге списком технических ошибок - он исчерпывающий
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Ответ sashafan2
Если матч таки переиграют, это будет плохой прецедент
не будет. это не прецедент. здесь имела место техническая ошибка. еë переигрывали ещё до введения ВАР
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Ответ Silent2006
Открыли ящик Пандоры. Чем отличаются другие судейские ошибки, совершенные при участии ВАР? Так можно очень много матчей переиграть.
нет никакого ящика Пандоры. технические ошибки переигрывались ещё задолго до введения ВАР
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Ответ ymat
на самом деле таких матчей не много, потому что большинство правил футбола очень размыто и доказать, что судья однозначно ошибся в большинстве эпизодов почти невозможно
ошибка судьи не переигрывается. в данном случае это не ошибка судьи в чистом виде, а техническая ошибка - еë можно переиграть.
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Ответ ПравдоРуб
Так ВАР ошибается очень часто, если теперь игры переигрывать из-за этого то можно через каждую игру ставить переигровки. Это ужасный прецедент
ВАР это просто система повторов. Косячат всё те же ребята - судьи.
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Альмерия-Реал Винисиус вбежал при пенальти первым в штрафную до удара. Это факт, на который ВАР не обратил внимание. Когда переигровка?
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Ответ Silent2006
Открыли ящик Пандоры. Чем отличаются другие судейские ошибки, совершенные при участии ВАР? Так можно очень много матчей переиграть.
никакой ящик они не открыли, потому что решение слишком адекватное, чтобы остальные начали повторять
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Может когда нибудь догадаются бить пенальти без добивания. Тогда и переигрывать ничего не придется.
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Ответ sashafan2
Если матч таки переиграют, это будет плохой прецедент
Не то слово. И стоимость нырков в штрафной сразу возрастёт в разы. Как и их частота.
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Тут столько неадекватных комментарии про какие-то ящики пандоры. Ау, и раньше было немало случаев переигровки матчей, но это не стала обыденностью. Так с чего вдруг именно сейчас откроется ящик пандоры?
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Мда. Ждём окончательного решения. Где Андерлехт собирается обжаловать решение, кстати?
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