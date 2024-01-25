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Новый провал гранда и новые интриги Кубка Африки. В плей-офф сразу классика: Нигерия – Камерун

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В последний день групп сорвали такую серию!

На Кубке Африки завершился групповой этап: он подарил нам безумные футбольные сюжеты, странные околоспортивные истории.

В плей-офф наверняка будет только веселее!

Еще один провал большой сборной: вылетел Тунис. Группа разрушила идеальную голевую серию

Перед последним туром в группе Е сборная Мали уже была в плей-офф, ЮАР и Намибии (по три очка) хватало ничьих, чтобы вместе выйти, а Тунису (одно очко) надо было обыгрывать южноафриканцев.

До последнего дня группового этапа на турнире ни разу не было 0:0, за 32 матча. И тут два параллельных – в обоих нули!

Намибии и Мали скучный матч был даже выгоден, в ЮАР тоже не расстроились, а Тунис просто ничего не смог. Всего семь ударов в створ суммарно на четыре команды. Так что все остались на местах, тунисцы вылетели с последнего места при одном голе за три матча – хотя им прогнозировали минимум 1/4 финала и оценивали как фаворита группы (букмекеры давали мельчайший коэффициент 1.05 на выход в плей-офф).

Последний раз Тунис выигрывал КАН в 2004-м, с тех пор на девяти турнирах только дважды не выходил из группы. В 2019-м североафриканцы дошли до полуфинала, там только в дополнительное время проиграли Сенегалу и заняли четвертое место. Теперь Тунис тоже четвертый, но не в целом, а в группе.

Марокканцы ожидаемо первые. Бонгонда с ДР Конго тоже в плей-офф

Сборная Марокко вышла в 1/8 финала досрочно, ДР Конго и Замбии хватало ничьей, а Танзании надо было побеждать – они подходили с одним очком. Марокканцы забили единственный мяч на восемь команд – когда Хаким Зиеш успел на добивание. 

Их победа 1:0 спасла хозяев: результат оставил Замбию без плей-офф, а Кот-д’Ивуар с тремя очками и разницей 2:5 прошел с третьего места. ДР Конго устроили нули, спартаковец Тео Бонгонда смотрел развязку со скамейки, но вполне может получить время в плей-офф.

Итоги группового этапа выглядят так.

В плей-офф вышли команды только с тремя очками и больше. Так же было и на двух предыдущих турнирах этого формата. На КАН-2019 выходили сразу три команды с третьих мест с тремя очками, на прошлом турнире – две.

На старте плей-офф хватает вывесок: Нигерия – Камерун, Гвинея против Гвинеи

Сетка плей-офф готова.

Главные интриги каждой пары:

🌴 Ангола – Намибия: первыми зарубятся команды со 122-го и 117-го мест рейтинга ФИФА. Ангольцы внезапно выиграли группу с Алжиром и Буркина-Фасо, а Намибия впервые в истории сыграет в плей-офф КАН – 27 января в 20:00 по московскому времени.

🌴 Нигерия – Камерун: мощнейшая вывеска в тот же день, хоть уже не Нванкво Кану против Самюэля Это’О, как в финале КАН-2000, а Виктор Осимхен против Карла Токо Экамби, но без зрелища не обойдется. Включаем 27-го в 23:00.

🌴 Экваториальная Гвинея – Гвинея: неожиданный победитель хозяйской группы против команды, слетевшей на третье место на последних минутах последнего тура. Сыграют 28 января в 20:00. Кстати, самое время понять, как отличать Гвинеи друг от друга.

🌴 Египет – ДР Конго: ну очень забавная встреча тех, кто еще не побеждал на турнире – шесть ничьих в шести матчах на двоих! Седьмого раза точно не будет. Игра – 28 января в 23:00.

🌴 Кабо-Верде – Мавритания: команды-сюрпризы из третьей корзины. Одни внезапно выиграли группу с Египтом и Ганой, другие вообще впервые победили на КАН – и тут же вышли в плей-офф. Кабо-вердианский полузащитник «Краснодара» Ленини Пина сыграл во всех трех матчах и даже забил Мозамбику. Попробует выйти в четвертьфинал 29 января в 20:00.

🌴 Сенегал – Кот-д’Ивуар: самая результативная команда турнира и единственная с тремя победами против самой везучей, умудрившейся даже с разницей -3 попасть в плей-офф. Ивуарийцы уже уволили тренера – да, прямо по ходу турнира. Ждем 29 января, в 23:00 новая серия.

🌴 Мали – Буркина-Фасо: команда, выигравшая группу всего с пятью очками, против сборной лишь с одним голом с игры (и двумя с пенальти). Встретятся 30 января в 20:00.

🌴 Марокко – ЮАР: Пара с заметным фаворитом – марокканцами, но опасным соперником. Южноафриканцы забили всего на гол меньше и пропустили на гол больше. Это последний матч 1/8 финала, который пройдет 30 января в 23:00.

Еще раз: матчи 1/8 финала состоятся 27-30 января – по две игры каждый день в 20:00 и 23:00 мск. Четвертьфиналы запланированы на 2-3 февраля.

Главное безумие Кубка Африки. Камерун и Гамбия бесконечно выбивали друг друга голами на последних минутах

Фото: AP Photo/Themba Hadebe, Sunday Alamba

4 комментария
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Сетка потрясающая. Вот где This time for Africa. Суперорлам, ЮАР и Мавритании удачи, да и всем остальным тоже, чего уж там.
Даже тем, кто не особенно любят подобные турниры, то есть сугубо региональные, я всё же рекомендую посмотреть с этой стадии именно. Если вы любите сам футбол в разных его проявлениях, удовольствие вы получите.
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Египет - ДР по факту могут же скатать в ничейку и решить в серии пенальти.
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Буду болеть за Кабо-Верде, очень сбалансированная команда без суперзвезд, но и пассажиров из африканских чемпионатов тоже не наблюдается. Если проявят себя, возможно игроки, имеющие их корни, будут охотнее выбирать именно эту сборную, а в европейских лигах таких немало, например, «легенда» МЮ Бебе совсем недавно за них дебютировал
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Когда работал в Англии, довелось встретить много африканцев, в основном сомалийцы, нигерийцы и камерунцы. Что поразило, так это то, что нигерийцы были похожи все скорее на Нванкво Кану, а камепунцы - что то типа Это’О. Вроде страры рядом, а такие разные люди. И работоспособность... может так совпало, но ригерийцы вкалывали до 7-го пота, в то время как камерунцы болтались по углам.

Так что я за Нигерию
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