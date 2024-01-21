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Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

Удинезе Удинезе
Фриули Фриули
Милан Милан
Фабио Мареска
серия А Италия серия А Италия
Майк Меньян Майк Меньян
Ноа Окафор Ноа Окафор
Футбол Футбол

Инцидент в Удине: вратарь «Милана» Майк Меньян отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений, которые слышал с трибун.

Его уговорили вернуться, после миланцы пропустили два необязательных мяча после ошибок. Победу над одним из аутсайдеров пришлось вытаскивать камбэком в добавленное время.

Как все было? 

На 33-й минуте, когда «Милан» должен был разыгрывать от своих ворот, Майк Меньян вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел по направлению к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.

Меньян объяснял судье Фабио Мареске, в чем дело. И указывал на трибуны.

Миланцы забили буквально за две минуты до того – вероятно, это только спровоцировало агрессию фанатской трибуны в адрес вратаря, который был прямо перед ними.

Его скорее поддерживали, чем пытались удерживать на поле.

А судья больше успокаивал, чем отговаривал.

В подтрибунном помещении работала камера, в прямом эфире мы наблюдали за Майком и его партнерами.

За вратарем сразу пришли основные игроки с поля.

Пауза продолжалась около пяти минут, в раздевалке Меньян провел около двух.

Похоже, его надломило поведение болельщиков. Сначала француз пропустил метров с 25 – через пять минут после инцидента Лазар Самарджич классно пробил из-под Рубена Лофтуса-Чика, Меньян даже не дернулся (но был хороший удар под штангу).

В эпизоде со вторым голом, уже в середине второго тайма, к Майку больше вопросов: Флориан Товен прошил его в ближний угол – казалось, нужно спасать.

«Милан» проигрывал команде с 16-го места до 83-й минуты. Вытащить получилось благодаря заменам Стефано Пиоли: сравнял Никола Йович (появился на 75-й), победный забил Ноа Окафор (вышел на 68-й).

Так миланцы перевернули матч и вырвали победу: в пятом из шести последних матчей. Не только не отстали еще больше в чемпионской гонке – «Интер» впереди на шесть очков при матче в запасе, еще и увели Майка Меньяна из-под удара.

Один топ-менеджер клуба точно счастлив. 

Меньян призывает к санкциям, а Инфантино предлагает засчитывать поражения командам, чьи фанаты проявляют расизм

«Нельзя играть в футбол при таких условиях. Я услышал уханье, когда первый раз выбивал мяч от ворот, но ничего сказал. Когда это повторилось, я обратился к резервному арбитру. Санкции должны быть очень жесткими. Разговоры ни к чему не приводят», – заявил Меньян.

Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно жестко отреагировал на инцидент – предложил автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча:

«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.

Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что расизм не является частью футбола и общества.

Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования».

В соцсетях Меньяна поддержали соотечественники – например, Килиан Мбаппе и Маркус Тюрам.

«Я не «жертва» расизма. Я черный и горжусь этим». У Меньяна регулярно проблемы с расистским хейтом

Вратаря еще по ходу матча поддержал клуб. Написали: «В нашей игре нет места расизму: мы потрясены. Мы с тобой, Мик!» В аккаунте Серии А тоже появился твит о том, что лига осуждает любые проявления расизма.

У Меньяна не первый раз такие проблемы с болельщиками на стадионе.

В сентябре 2021-го вратаря оскорбляли фанаты «Ювентуса». Француз в ответ опубликовал большое заявление в соцсетях. «Я не «жертва» расизма. Я Майк, я черный и горжусь этим. Пока мы можем говорить громко и менять ситуацию, мы будем это делать», – важный посыл Меньяна.

В марте 2022-го «Кальяри» и «Милан» даже подрались из-за расизма. Миланцам весь матч прилетали оскорбления с трибун – Меньян страдал больше всех, потому что был рядом с фанатами. Француз после матча опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Под ней вратарь написал: «N.W.A ✊🏾🖤».

N.W.A – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.

У него свои методы.

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; twitter.com/acmilan

68 комментариев
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Ответ Forza
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно. И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
Это не ненависть к человеку или к его расе. Это типичная провокация. Глупая и обезличеная, как и тысячи других. Человеку свойственно так или иначе провоцировать других людей, описывая те или иные физические характеристики. Вы можете быть слишком низким или чрезмерно высоким, невероятно массивным или очень субтильным, если вы публичная личность, Вас с большой вероятностью кто-то да заденет. С цветом кожи тоже самое. И здесь смысл в том, что чем меньше вы на это реагируете, тем скорее всё это сойдёт на нет. А чем сильнее Вас это будет задевать, тем больше шанс, что кто-то попытается Вас вывести из игры таким образом. Инстинктивно люди видят, чему Вы подвержены больше всего, в эту точку всегда и будут бить.
+123
-11
+112
Вот я играю в топ клубе, у меня огромная зарплата, я популярен. Вдруг кто то кричит на меня с трибуны: «Чурка, хач, обезьяна». Мне одному будет просто максимально плевать на эти выкрики? Я просто не могу себе представить, что есть люди, которые при подобных раскладах на полном серьезе обижаются, блин, ты же с детства играешь на стадионах с болелами, за плечами уже сотни различных матчей, неужели до сих пор тебе не плевать на выкрики болел?
+112
-25
+87
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно.
И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
+83
-26
+57
Ответ Чюйский мох
А что именно, они кричали
"Не брат ты нам, Меньян"
+33
-1
+32
Да хз, неужто настолько задели чувства довольно опытного игрока, там что-то расслышал и решил устроить демарш? Что только с трибун быдло не орет, но если на каждое обращать внимание, то тут каждый матч можно останавливать.

P. S. «я черный и горжусь этим» и «я белый и горжусь этим» - вероятность произнесения первой фразы кратно больше и вероятность осуждения второй фразы примерно также больше. За первую похвалят, за вторую отменят)
+40
-10
+30
Если он морально не устойчив - то пусть либо сидит на скамейке(а играет другой) либо вообще занимается другим делом. В футболке часто в выездных матчах можно услышать оскорбления как всей команды, так и персонально кого либо(и это не считая того что на поле летают всякие зажигалки, монеты, бутылки и т.д)
+26
-8
+18
Ответ Roman Betenya
Комментарий скрыт
А он разве не чёрный???
+18
-2
+16
Ответ Jan Paskel
Комментарий скрыт
причем тут уважение?
Все эти крики не от ненависти к расе, а с целью провокации.
+14
-1
+13
Майка, конечно, жаль, надеюсь, его минутная слабость не станет поводом для других болельщиков повторять такое скотство…

Интересно, а как болельщики Удинезе относятся к своему нигерийскому вратарю?
+13
-5
+8
очень слабый в плане психологии, видно было что в целом вышел не настроеным на матч
+12
-5
+7
Расизм расизмом, но так подставлять команду - непрофессионально. На месте Пиоли принципиально посадил бы Меньяна на лавку на следующий матч
+13
-7
+6
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Ой какая неженка. Я в шоке. Такие деньги получают и плюсом требуют, чтобы никто не смел оскорблять.
То есть его хорошая зарплата дает право всякому быдлу его оскорблять?
Интересная логика у вас.
+6
-1
+5
Ответ xDe xDe
Вы, судя по всему, не импульсивен, и вам не знакома такая штука, как комплексы. И это хорошо, что не знакома - многим она сильно мешает жить. Чёрных мне понять сложно (хотя бы потому, что сам не чёрный), но, видимо, комплекс неполноценности может вполне себе распространяться и на цвет кожи. А ещё не стоит забывать о повесточке. Кто-то отрицает её влияние (или вообще существование), кто-то преувеличивает масштабы. Но, так или иначе, данный феномен существует, и таки влезает/вкладывается людям в головы - Меньяну вот, например. P.s. Был бы футболистом - тоже бы не обращал никакого внимания на оскорбления/провокации трибун. Вполне возможно, давление бы сказывалось на игре - тот же массовый гул трибун, например, так или иначе влияет психологически. Но чтобы обижаться - точно нет.
я вообще против расизма, но и поведение "обиженок" тоже очень важно... он сам называет себя черным, он сам публикует фото обезьяны с поднятым пальцем ... если меня назовут бараном - я наверное обижусь, но если при этом я еще и фото барана с поднятым средним копытом опубличу в ответку - на что я рассчитываю? что кому-то станет стыдно, что ли? тут даже не расист может подойти на улице и с улыбкой произнести - привет, "баран", ха-ха, классны ты их уделал!... и что мне с этим делать? я сам себя уже "обозначил", на что тут обижаться?... удалять слова из обихода? ... или самих обезьян?... или может пора уже и самих "жертв" учить как правильно себя вести, а не бегать с ними по каждому вздоху и няньчиться при каждой слезинки?
... было всегда раньше и наверное очень долго еще будет, что люди в отношении друг друга ищут уязвимые места и используют их, потому как каждый считает что это он прав в каком-то споре, а не оппонент, а чем негр лучше итальянца? он например считает что может публиковать фото с оскорбительным средним пальцем, за который так-то и с поля удаляют...
+4
0
+4
Ответ Фран
Это не ненависть к человеку или к его расе. Это типичная провокация. Глупая и обезличеная, как и тысячи других. Человеку свойственно так или иначе провоцировать других людей, описывая те или иные физические характеристики. Вы можете быть слишком низким или чрезмерно высоким, невероятно массивным или очень субтильным, если вы публичная личность, Вас с большой вероятностью кто-то да заденет. С цветом кожи тоже самое. И здесь смысл в том, что чем меньше вы на это реагируете, тем скорее всё это сойдёт на нет. А чем сильнее Вас это будет задевать, тем больше шанс, что кто-то попытается Вас вывести из игры таким образом. Инстинктивно люди видят, чему Вы подвержены больше всего, в эту точку всегда и будут бить.
Вот, вроде бы, ваш комент совершенно верен - но до одури режет глаз фраза "человеку свойственно". Человеку так-то много чего свойственно - агрессия, например. Немотивированная в том числе. Но "свойственность" ни разу поступки человека не оправдывает, а, скажем, в случае физической агрессии, не запрещает угостить агрессора перцем в лицо, или даже пулей по ногам (в странах, где разрешена оборона с помощью огнестрела).
Расизм - плохо. С другой стороны, расизм подразумевает сегрегацию и дискриминацию. Здесь такого нет, всё верно, это лишь вариант обычной провокации. Так же, как меня назвали бы шлангом/дрищом (потому что высокий и худой), Меньяна назовут чёрным, поскольку это первое, что приходит в голову. А он ещё и обижается, при том, что раньше заявлял, мол, "меня это не трогает". Теперь ещё чаще расистские оскорбления будет слышать.
+4
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+4
Ответ Forza
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно. И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
Болельщики всегда оскорбляют соперников. Причем пытаются максимально сильно оскорбить. Поверьте, белые футболисты тоже много чего оскорбительного слышат от болельщиков соперников. Но это как бы другое…
+5
-2
+3
Ответ Ящик пива
Никола Йович это кто?)))
Баскетболист, в НБА за Майами Хит играет. Ну и ещё говорят, в Реале какой-то серб играл, новый бензема, топ за свои деньги( 70 миллионов евро) говорят, талантливый парень
+5
-2
+3
Ответ Forza
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно. И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
К сожалению, они просто недалекие люди. В желании навредить команде соперника, очень весело кричать всякие гадости игрокам. Тем более, зная, что они остро реагируют. И еще "круче", когда из-за этого игрок соперника психует и играет откровенно плохо. На последствия таким идиотам плевать, они мыслят только сегодняшним днем.
+7
-4
+3
Никола Йович это кто?)))
+2
0
+2
Ответ Forza
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно. И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
Ну часто срабатывает схема: а вот меня точно не словят, да мне за это ничего не будет. А если копать глубже человек всегда очень легко можно найти объект для ненависти, гораздо сложнее превозмочь это желание и осознать что мы все имеем большего общего, чем различного, думаю все люди со всех уголков земели почитают своих родных, ценят дружбу и любовь, наслаждаются футболом/любым другим видом спорта/искусством. Короче всем мир ✌️
+2
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+2
Ответ Dronetz02
То есть его хорошая зарплата дает право всякому быдлу его оскорблять? Интересная логика у вас.
ничего интересного. "За деньги да" Примитивная логика.
+3
-1
+2
Ответ Forza
Каждый раз читая о всяких расиских скандалах, связанных с выкриками/комментариями болельщиков в европе, у меня возникает одно и тоже чувство испанского стыда. Казалось бы, тебя за расиские выкрики или посты футболистам в соц сетях могут найти, выписать огромный штраф, запретить пожизненно посещать стадион, или даже отправить на какие нибудь исправительные работы. Это уже было много раз. Всем это понятно. И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
Да, странно, что люди подвергаются репресиям, но продолжают сопротивляться. Могли бы смириться, сдаться и встать на колени. Но не все такие терпилы, как ты.
+7
-6
+1
Ответ Бродяга-симпатяга
Этот жест в Италии имеет двойное дно. Так приветствовали еще во времена античности, Гитлер в общем то своровал это у макаронников и запачкал окончательно. Официально руку теперь можно вскидывать но без причинения ущерба кому либо. Понимай как хочешь)
Как в индуизме свастика. Смотря кто, что вкладывает в этот смысл. Но индусы не изобретали фашизм, а вот итальянцы да.
+1
0
+1
Ответ Хызыр
Вот я играю в топ клубе, у меня огромная зарплата, я популярен. Вдруг кто то кричит на меня с трибуны: «Чурка, хач, обезьяна». Мне одному будет просто максимально плевать на эти выкрики? Я просто не могу себе представить, что есть люди, которые при подобных раскладах на полном серьезе обижаются, блин, ты же с детства играешь на стадионах с болелами, за плечами уже сотни различных матчей, неужели до сих пор тебе не плевать на выкрики болел?
Вы, судя по всему, не импульсивен, и вам не знакома такая штука, как комплексы. И это хорошо, что не знакома - многим она сильно мешает жить. Чёрных мне понять сложно (хотя бы потому, что сам не чёрный), но, видимо, комплекс неполноценности может вполне себе распространяться и на цвет кожи. А ещё не стоит забывать о повесточке. Кто-то отрицает её влияние (или вообще существование), кто-то преувеличивает масштабы. Но, так или иначе, данный феномен существует, и таки влезает/вкладывается людям в головы - Меньяну вот, например.
P.s. Был бы футболистом - тоже бы не обращал никакого внимания на оскорбления/провокации трибун. Вполне возможно, давление бы сказывалось на игре - тот же массовый гул трибун, например, так или иначе влияет психологически. Но чтобы обижаться - точно нет.
+5
-4
+1
Ответ StillInTheGame
так если ты гордишься тем, что ты чёрный, зачем тогда убегать плакать в раздевалку, когда тебе напоминают, что ты тот самый чёрный? когда Антонину Кинску пели "Кински - тридвараз", он повернулся к трибуне, подирижировал, ему в ответ посмеялись, похлопали и перестали его хейтить получается, вот таких психологически неустойчивых и будут дальше цеплять с трибун
"зачем тогда убегать плакать в раздевалку, когда тебе напоминают, что ты тот самый чёрный?"
Чукча не читатель, чукча - писатель? Или для тебя обезьянье уханье = напоминание о цвете кожи?
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В эпизоде со вторым голом, уже в середине второго тайма, к Майку больше вопросов: Флориан Товен прошил его в ближний угол
_______
Он там и так вытащил за минуту до гола в такой же ситуации, потом Тео показал свой "класс" в защите, гол не Меньяна точно, его с 5 метров расстреливал Товен, пройдя сквозь двух дефов как нож сквозь масло.
В перовом голе - да, проспал удар, ну и плюс центральные дефы как кегли рассыпались.
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Главарь ФИФА?
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Расизм ужасен и не приемлем!
Но до каких пор мы будем терпеть эту форму Милана?
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Твоя любимая команда только что пропустила гол. Негативные эмоции переполняют, им надо дать выход. А рядом, в нескольких метрах игрок противника. Естественно, проще на нëм сорвать злость. И не так уж важно какой у него цвет кожи. Вратарям всегда достаëтся больше всего, и не только словесно. Бутылки, зажигалки, всë что под рукой летит в них, тем более на поле он самый малоподвижный, попасть легче. Только среди российских вратарей пострадавшие Нигматуллин, Шунин, а в Черногории Акинфееву в голову попала петарда.
+1
0
+1
Ой какая неженка. Я в шоке. Такие деньги получают и плюсом требуют, чтобы никто не смел оскорблять.
+6
-5
+1
Майк - молодец, все правильно сделал. А Йовича зовут Лука, а не Никола...
+2
-1
+1
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