Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

Инцидент в Удине: вратарь «Милана» Майк Меньян отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений, которые слышал с трибун.

Его уговорили вернуться, после миланцы пропустили два необязательных мяча после ошибок. Победу над одним из аутсайдеров пришлось вытаскивать камбэком в добавленное время.

Как все было?

На 33-й минуте, когда «Милан» должен был разыгрывать от своих ворот, Майк Меньян вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел по направлению к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.

Меньян объяснял судье Фабио Мареске, в чем дело. И указывал на трибуны.

Миланцы забили буквально за две минуты до того – вероятно, это только спровоцировало агрессию фанатской трибуны в адрес вратаря, который был прямо перед ними.

Его скорее поддерживали, чем пытались удерживать на поле.

А судья больше успокаивал, чем отговаривал.

В подтрибунном помещении работала камера, в прямом эфире мы наблюдали за Майком и его партнерами.

За вратарем сразу пришли основные игроки с поля.

Пауза продолжалась около пяти минут, в раздевалке Меньян провел около двух.

Похоже, его надломило поведение болельщиков. Сначала француз пропустил метров с 25 – через пять минут после инцидента Лазар Самарджич классно пробил из-под Рубена Лофтуса-Чика, Меньян даже не дернулся (но был хороший удар под штангу).

В эпизоде со вторым голом, уже в середине второго тайма, к Майку больше вопросов: Флориан Товен прошил его в ближний угол – казалось, нужно спасать.

«Милан» проигрывал команде с 16-го места до 83-й минуты. Вытащить получилось благодаря заменам Стефано Пиоли: сравнял Никола Йович (появился на 75-й), победный забил Ноа Окафор (вышел на 68-й).

Так миланцы перевернули матч и вырвали победу: в пятом из шести последних матчей. Не только не отстали еще больше в чемпионской гонке – «Интер» впереди на шесть очков при матче в запасе, еще и увели Майка Меньяна из-под удара.

Один топ-менеджер клуба точно счастлив.

Меньян призывает к санкциям, а Инфантино предлагает засчитывать поражения командам, чьи фанаты проявляют расизм

«Нельзя играть в футбол при таких условиях. Я услышал уханье, когда первый раз выбивал мяч от ворот, но ничего сказал. Когда это повторилось, я обратился к резервному арбитру. Санкции должны быть очень жесткими. Разговоры ни к чему не приводят», – заявил Меньян.

Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно жестко отреагировал на инцидент – предложил автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча:

«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.

Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что расизм не является частью футбола и общества.

Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования».

В соцсетях Меньяна поддержали соотечественники – например, Килиан Мбаппе и Маркус Тюрам.

«Я не «жертва» расизма. Я черный и горжусь этим». У Меньяна регулярно проблемы с расистским хейтом

Вратаря еще по ходу матча поддержал клуб. Написали: «В нашей игре нет места расизму: мы потрясены. Мы с тобой, Мик!» В аккаунте Серии А тоже появился твит о том, что лига осуждает любые проявления расизма.

У Меньяна не первый раз такие проблемы с болельщиками на стадионе.

В сентябре 2021-го вратаря оскорбляли фанаты «Ювентуса». Француз в ответ опубликовал большое заявление в соцсетях. «Я не «жертва» расизма. Я Майк, я черный и горжусь этим . Пока мы можем говорить громко и менять ситуацию, мы будем это делать», – важный посыл Меньяна.

В марте 2022-го «Кальяри» и «Милан» даже подрались из-за расизма. Миланцам весь матч прилетали оскорбления с трибун – Меньян страдал больше всех, потому что был рядом с фанатами. Француз после матча опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Под ней вратарь написал: «N.W.A ✊🏾🖤».

N.W.A – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.

У него свои методы.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; twitter.com/acmilan