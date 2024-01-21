Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь
Инцидент в Удине: вратарь «Милана» Майк Меньян отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений, которые слышал с трибун.
Его уговорили вернуться, после миланцы пропустили два необязательных мяча после ошибок. Победу над одним из аутсайдеров пришлось вытаскивать камбэком в добавленное время.
Как все было?
На 33-й минуте, когда «Милан» должен был разыгрывать от своих ворот, Майк Меньян вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел по направлению к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.
Меньян объяснял судье Фабио Мареске, в чем дело. И указывал на трибуны.
Миланцы забили буквально за две минуты до того – вероятно, это только спровоцировало агрессию фанатской трибуны в адрес вратаря, который был прямо перед ними.
Его скорее поддерживали, чем пытались удерживать на поле.
А судья больше успокаивал, чем отговаривал.
В подтрибунном помещении работала камера, в прямом эфире мы наблюдали за Майком и его партнерами.
За вратарем сразу пришли основные игроки с поля.
Пауза продолжалась около пяти минут, в раздевалке Меньян провел около двух.
Похоже, его надломило поведение болельщиков. Сначала француз пропустил метров с 25 – через пять минут после инцидента Лазар Самарджич классно пробил из-под Рубена Лофтуса-Чика, Меньян даже не дернулся (но был хороший удар под штангу).
В эпизоде со вторым голом, уже в середине второго тайма, к Майку больше вопросов: Флориан Товен прошил его в ближний угол – казалось, нужно спасать.
«Милан» проигрывал команде с 16-го места до 83-й минуты. Вытащить получилось благодаря заменам Стефано Пиоли: сравнял Никола Йович (появился на 75-й), победный забил Ноа Окафор (вышел на 68-й).
Так миланцы перевернули матч и вырвали победу: в пятом из шести последних матчей. Не только не отстали еще больше в чемпионской гонке – «Интер» впереди на шесть очков при матче в запасе, еще и увели Майка Меньяна из-под удара.
Один топ-менеджер клуба точно счастлив.
Меньян призывает к санкциям, а Инфантино предлагает засчитывать поражения командам, чьи фанаты проявляют расизм
«Нельзя играть в футбол при таких условиях. Я услышал уханье, когда первый раз выбивал мяч от ворот, но ничего сказал. Когда это повторилось, я обратился к резервному арбитру. Санкции должны быть очень жесткими. Разговоры ни к чему не приводят», – заявил Меньян.
Президент ФИФА Джанни Инфантино довольно жестко отреагировал на инцидент – предложил автоматически засчитывать поражения командам, чьи болельщики проявили расизм во время матча:
«События, произошедшие в субботу в Удине, крайне отвратительны и неприемлемы. Расизму и другим формам дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Игрокам, которых коснулись события субботы, выражаю полную поддержку.
Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны действовали начиная с образования в школах, чтобы будущие поколения понимали, что расизм не является частью футбола и общества.
Помимо трехэтапного процесса (остановка матча, повторная остановка матча, отмена матча) мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча, а также отстранять расистов от посещения стадионов во всем мире и добиться для них уголовного преследования».
В соцсетях Меньяна поддержали соотечественники – например, Килиан Мбаппе и Маркус Тюрам.
«Я не «жертва» расизма. Я черный и горжусь этим». У Меньяна регулярно проблемы с расистским хейтом
Вратаря еще по ходу матча поддержал клуб. Написали: «В нашей игре нет места расизму: мы потрясены. Мы с тобой, Мик!» В аккаунте Серии А тоже появился твит о том, что лига осуждает любые проявления расизма.
У Меньяна не первый раз такие проблемы с болельщиками на стадионе.
В сентябре 2021-го вратаря оскорбляли фанаты «Ювентуса». Француз в ответ опубликовал большое заявление в соцсетях. «Я не «жертва» расизма. Я Майк, я черный и горжусь этим. Пока мы можем говорить громко и менять ситуацию, мы будем это делать», – важный посыл Меньяна.
В марте 2022-го «Кальяри» и «Милан» даже подрались из-за расизма. Миланцам весь матч прилетали оскорбления с трибун – Меньян страдал больше всех, потому что был рядом с фанатами. Француз после матча опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Под ней вратарь написал: «N.W.A ✊🏾🖤».
N.W.A – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.
У него свои методы.
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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; twitter.com/acmilan
И всё равно находятся "одаренные" личности, которые продолжают оскорблять черных футболистов на почве расизма. Ну неужели для кого то вот этот выкрик с трибуты стоит всех этих рисков и проблем? Вот насколько нужно реально ненавидеть человека, или не понимать в какой реальности ты живешь, чтобы несмотря на все риски, всё равно продолжать использовать расиские выражения с целью оскорбить футболиста...
P. S. «я черный и горжусь этим» и «я белый и горжусь этим» - вероятность произнесения первой фразы кратно больше и вероятность осуждения второй фразы примерно также больше. За первую похвалят, за вторую отменят)
Все эти крики не от ненависти к расе, а с целью провокации.
Интересно, а как болельщики Удинезе относятся к своему нигерийскому вратарю?
Интересная логика у вас.
... было всегда раньше и наверное очень долго еще будет, что люди в отношении друг друга ищут уязвимые места и используют их, потому как каждый считает что это он прав в каком-то споре, а не оппонент, а чем негр лучше итальянца? он например считает что может публиковать фото с оскорбительным средним пальцем, за который так-то и с поля удаляют...
Расизм - плохо. С другой стороны, расизм подразумевает сегрегацию и дискриминацию. Здесь такого нет, всё верно, это лишь вариант обычной провокации. Так же, как меня назвали бы шлангом/дрищом (потому что высокий и худой), Меньяна назовут чёрным, поскольку это первое, что приходит в голову. А он ещё и обижается, при том, что раньше заявлял, мол, "меня это не трогает". Теперь ещё чаще расистские оскорбления будет слышать.
P.s. Был бы футболистом - тоже бы не обращал никакого внимания на оскорбления/провокации трибун. Вполне возможно, давление бы сказывалось на игре - тот же массовый гул трибун, например, так или иначе влияет психологически. Но чтобы обижаться - точно нет.
Чукча не читатель, чукча - писатель? Или для тебя обезьянье уханье = напоминание о цвете кожи?
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Он там и так вытащил за минуту до гола в такой же ситуации, потом Тео показал свой "класс" в защите, гол не Меньяна точно, его с 5 метров расстреливал Товен, пройдя сквозь двух дефов как нож сквозь масло.
В перовом голе - да, проспал удар, ну и плюс центральные дефы как кегли рассыпались.
Но до каких пор мы будем терпеть эту форму Милана?