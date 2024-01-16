Месси обошел Холанда и выиграл The Best! Хотя даже не приехал на церемонию

По дополнительным показателям.

ФИФА раздала награды по итогам 2023-го – главный приз неожиданно взял Лионель Месси! Даааа, снова он!

Лео и Холанд набрали одинаково баллов (по 48), все решили капитаны национальных команд – на такой случай прописано, что решает количество голосов от них, приоритет у мнения действующих футболистов.

При этом Месси даже не приехал на церемонию. Вместо него награду забрал Тьерри Анри, ведущий церемонии: «Я счастлив принять [награду], никогда ее не выигрывал».

Это третья награда The Best для Месси. ФИФА вручила ее восьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовский, еще раз – Лука Модрич. Теперь Месси и здесь первый.

Год назад тоже выиграл Лео. В этот раз обошел Холанда и Мбаппе: оба попали в символическую сборную года, но главный трофей не забрали.

Напоминаем: The Best от ФИФА – единственный конкурент «Золотого мяча», в ноябре УЕФА объединила свою премию с France Football. ФИФА выбирает игрока года с 1991-го, считают голоса капитанов и тренеров национальных сборных, которые входят в организацию.

ФИФА вручила приз лучшему игроку года без учета ЧМ-2022, Месси наградили по итогам 2022 года в феврале 2023-го.

Другие награды: мат от Пепа в эфире, лучший фанат года – счастливый отец

Лучший тренер: Пеп Гвардиола, «Ман Сити».

Реальных конкурентов у обладателя требла не было. Среди претендентов – Симоне Индзаги из «Интера», дошедший до финала ЛЧ, и Лучано Спаллетти, выигравший чемпионат Италии с «Наполи».

Пеп даже тут умудрился устроить шоу: на вопрос о том, кто лучше – «Ман Сити»-2023 или «Барселона»-2010, ответил просто:

«Бл***».

Лучший тренер года в женском футболе: Сарина Вигман, сборная Англия.

Вигман дошла до финала ЧМ со сборной Англии, проиграли Испании. Тренер чемпионов Хорхе Вильда не попал в число претендентов, поддерживал Луиса Рубиалеса в скандале с Дженнифер Эрмосо. Зато попал выигравший женскую ЛЧ Жонатан Хиральдес из «Барсы» и легенда «Челси» Эмма Хейз.

Кстати, Вигман – один из претендентов на место Гарета Саутгейта, если он провалит Евро-2024.

Лучшая футболистка года: Айтана Бонмати, «Барселона».

Победительница ЛЧ и чемпионка мира. Бонмати выиграла «Золотой мяч», теперь стала лучшей по версии ФИФА. Снова приз берет футболистка «Барсы» – до этого два года подряд выигрывала Алексия Путельяс. Среди конкурентов были Линда Кайседо из «Реала» и Дженнифер Эрмосо, она уже в мексиканской «Пачуке».

Лучший голкипер года в женском футболе: Мэри Ирпс, «Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Англии, дошла до финала ЧМ, была лучшей на том турнире. Обошла Кату Коль из Испании («Барса») и австралийку Маккензи Арнольд («Вест Хэм»).

Лучший голкипер года: Эдерсон, «Ман Сити».

Обладатель требла, сыграл большую роль в успехах клуба. Не попал в символическую сборную, но выиграл приз. А туда поставили Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), еще номинирован был Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко).

Премия Пушкаша за лучший гол года: Гильерме Мадруга, «Куяба».

Гол через штрафной из-за штрафной из бразильской Серии Б, тогда играл за «Ботафого Рибейран-Прету». Гильерме признался, что этот гол помог ему попасть на уровень выше. Обошел Хулио Энсисо («Брайтон») и Нуну Мигела Сантуша («Спортинг»).

Фантастический удар через себя Алехандро Гарначо из «МЮ» не попал во временные рамки. Аргентинец будет одним из главных фаворитов, но через год.

Награду за соблюдение фэйр-плей вручили сборной Бразилии – за борьбу против расизма. Поддержка Винисиуса Джуниора не осталась незамеченной: в июне бразильцы впервые в истории вышла на поле в черной форме, так поддержали вингера, который подвергался оскорблениям в Испании.

Приз лучшего фаната года достался болельщику аргентинского «Колона» Даниэль Иньигес, который в мае пришел на матч любимой команды с маленьким ребенком, даже кормил его во время матча. Кадр попал на камеру, вышло чрезвычайно мило.

На церемонию приехали всей семьей. Малыш тоже вышел на награждение, но заплакал – так сильно хотелось к маме.

А еще сборная года!

По схеме 3-3-4, места не нашлось Родри, опорнику «Ман Сити».

Фото: Paul Terry/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kate Green