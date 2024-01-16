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Месси обошел Холанда и выиграл The Best! Хотя даже не приехал на церемонию

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ФИФА раздала награды по итогам 2023-го – главный приз неожиданно взял Лионель Месси! Даааа, снова он!

Лео и Холанд набрали одинаково баллов (по 48), все решили капитаны национальных команд – на такой случай прописано, что решает количество голосов от них, приоритет у мнения действующих футболистов.

При этом Месси даже не приехал на церемонию. Вместо него награду забрал Тьерри Анри, ведущий церемонии: «Я счастлив принять [награду],  никогда ее не выигрывал».

Это третья награда The Best для Месси. ФИФА вручила ее восьмой раз: дважды выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовский, еще раз – Лука Модрич. Теперь Месси и здесь первый.

Год назад тоже выиграл Лео. В этот раз обошел Холанда и Мбаппе: оба попали в символическую сборную года, но главный трофей не забрали. 

Напоминаем: The Best от ФИФА – единственный конкурент «Золотого мяча», в ноябре УЕФА объединила свою премию с France Football. ФИФА выбирает игрока года с 1991-го, считают голоса капитанов и тренеров национальных сборных, которые входят в организацию. 

ФИФА вручила приз лучшему игроку года без учета ЧМ-2022, Месси наградили по итогам 2022 года в феврале 2023-го. 

Другие награды: мат от Пепа в эфире, лучший фанат года – счастливый отец

Лучший тренер: Пеп Гвардиола, «Ман Сити».

Реальных конкурентов у обладателя требла не было. Среди претендентов – Симоне Индзаги из «Интера», дошедший до финала ЛЧ, и Лучано Спаллетти, выигравший чемпионат Италии с «Наполи».

Пеп даже тут умудрился устроить шоу: на вопрос о том, кто лучше – «Ман Сити»-2023 или «Барселона»-2010, ответил просто: 

«Бл***».

Лучший тренер года в женском футболе: Сарина Вигман, сборная Англия.

Вигман дошла до финала ЧМ со сборной Англии, проиграли Испании. Тренер чемпионов Хорхе Вильда не попал в число претендентов, поддерживал Луиса Рубиалеса в скандале с Дженнифер Эрмосо. Зато попал выигравший женскую ЛЧ Жонатан Хиральдес из «Барсы» и легенда «Челси» Эмма Хейз. 

Кстати, Вигман – один из претендентов на место Гарета Саутгейта, если он провалит Евро-2024.

Лучшая футболистка года: Айтана Бонмати, «Барселона».

Победительница ЛЧ и чемпионка мира. Бонмати выиграла «Золотой мяч», теперь стала лучшей по версии ФИФА. Снова приз берет футболистка «Барсы» – до этого два года подряд выигрывала Алексия Путельяс. Среди конкурентов были Линда Кайседо из «Реала» и Дженнифер Эрмосо, она уже в мексиканской «Пачуке». 

Лучший голкипер года в женском футболе: Мэри Ирпс, «Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Англии, дошла до финала ЧМ, была лучшей на том турнире. Обошла Кату Коль из Испании («Барса») и австралийку Маккензи Арнольд («Вест Хэм»).

Лучший голкипер года: Эдерсон, «Ман Сити».

Обладатель требла, сыграл большую роль в успехах клуба. Не попал в символическую сборную, но выиграл приз. А туда поставили Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), еще номинирован был Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко). 

Премия Пушкаша за лучший гол года: Гильерме Мадруга, «Куяба».

Гол через штрафной из-за штрафной из бразильской Серии Б, тогда играл за «Ботафого Рибейран-Прету». Гильерме признался, что этот гол помог ему попасть на уровень выше. Обошел Хулио Энсисо («Брайтон») и Нуну Мигела Сантуша («Спортинг»).

Фантастический удар через себя Алехандро Гарначо из «МЮ» не попал во временные рамки. Аргентинец будет одним из главных фаворитов, но через год.

Награду за соблюдение фэйр-плей вручили сборной Бразилии – за борьбу против расизма. Поддержка Винисиуса Джуниора не осталась незамеченной: в июне бразильцы впервые в истории вышла на поле в черной форме, так поддержали вингера, который подвергался оскорблениям в Испании.

Приз лучшего фаната года достался болельщику аргентинского «Колона» Даниэль Иньигес, который в мае пришел на матч любимой команды с маленьким ребенком, даже кормил его во время матча. Кадр попал на камеру, вышло чрезвычайно мило. 

На церемонию приехали всей семьей. Малыш тоже вышел на награждение, но заплакал – так сильно хотелось к маме. 

А еще сборная года!

По схеме 3-3-4, места не нашлось Родри, опорнику «Ман Сити».

Фото: Paul Terry/Global Look PressGettyimages.ru/Kate Green

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Лионель Месси
33 комментария
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Великий сезон меси: 2 суперматча с баварией в ЛЧ, 30+30 в чемпионате франции (препредпредголевые+обводки в центре поля), легендарные победа над Лейкерс, Селтикс, Эдмонтоном и прочими бейсболистам, ну и взятый Супербоул с Интером. И разумеется мастеркласс для конора и хабиба в сборной. Спасибо за год, легенда!
+34
-7
+27
Годы спустя будут вспоминать и смеяться с этих наград как с медалек Брежнева 🤣🤣🤣
+24
-5
+19
Голосовалка конечно лютый позор,ФИфа скатилась до уровня евровидения.
+10
0
+10
Инфантино явно собрался дожить до Суперлиги.)
+9
0
+9
Позорище
+9
0
+9
Пару недель назад я утверждал, что Месси ещё и в следующем году дадут ЗМ если выиграет Копу. Сейчас мне уже так не кажется, ему дадут эту награду и без победы в ней…
+9
0
+9
Ответ efremovms@gmail.com
Комментарий скрыт
позор и точка
+9
-1
+8
Сборная года без Родри, серьезно? Это даже еще нелепее главной награды. Что он сделать-то еще должен был? Сити без него постоянно проигрывал, гол в финал ЛЧ забил, сделал требл. Зато впихнули Винисиуса, лол)
+8
0
+8
такой херней его фанатики (в том числе кабинетные)только ещё больше обесценивают все его награды последних пяти лет и буквально говорят что грош цена им
+7
0
+7
Традиционное позорище. Factos
+4
0
+4
да по ходу он сам считает эту награду хренью раз не приехал.
+4
0
+4
Позорище! Это просто фарс! Месси войдёт в историю, как футболист с самым большим количеством незаслуженных наград!
+3
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Это даже не смешно
+3
0
+3
Хм. А почему нет варианта "я не в шоке, ведь это ДАЛЕКО не первый раз"?)
+3
0
+3
в том году понятно, все аргументировали ЧМ. В этом тренд "голосовали капитаны" они то лучше вас разбираются
+3
0
+3
Ответ Vladimir Sushko
На фоне церемонии Золотого Мяча это был провал - футболисты Сити, звезды женского футбола и ветераны это, конечно, хорошо, но отсутствие всех остальных сильно портило впечатление
да ЗМ это почти такая же клоунада давно, где на 70% решает пиар
+3
0
+3
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Ну объективно же незаслуженная награда
+2
0
+2
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
ну тут как бы 90-80% Спортс ру говорит что это позор, может правда Месси не идеален?
+2
0
+2
Facepalme
+2
0
+2
Заслужил за обводки в центре поля и предголы! Ну и конечно за поедание пиццы. Очередной показатель, что награда не имеет ничего общего с уровнем нынешного профессионализма
+4
-2
+2
Самая позорная награда в истории футбола, опередила на световые года позорище в ввиде ЗМ 2010, 2019, 2021 и 2023.
+1
0
+1
На самом деле все это такой эксперимент: некая ненаазванная организация предложила УЕФА вручить награду аутсайдеру голосования, чтобы посмотреть что будет с его недоброжелателями и как это скажется на поведении в сети. 😀
И ведь рельно, ща пол-сайта такие на полном серьезе сидят и не могут загрузиться - а почему он? ахахаха Когнитивный диссонанс в действии)))
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Гол через штрафной из-за штрафной из бразильской Серии Б))) редактор - это забавно)
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Я обычно воздерживаюсь от комментариев по поводу подобных наград, но это какая-то профанация планетарного масштаба. Тот случай, когда награда скорее негативно влияет на репутацию футболиста.
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Это просто позор какой-то! Вспомнился советский мультфильм про "Золотую антилопу", когда жадный раджа погибая под грудой золота кричал ЕЩЁ..........!!!
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"Гол через штрафной из-за штрафной из бразильской Серии Б" .Думаю,что за загадочный такой гол через штрафной ? Смотрю - через себя гол , начал ржать, как конь.
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Тащить груз былых заслуг шлейфом до сорока лет Лео и КриРо - просто позорная безвкусица, и капитаны показали своей низкий уровень насмотренности вперемешку с пристрастностью. Странно что КриРо не второй в таком балагане.
P.s. жалео Холланда, надеюсь он понимает всю ценность подобных премий в глазах адекватного большинства неперсофанов
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На фоне церемонии Золотого Мяча это был провал - футболисты Сити, звезды женского футбола и ветераны это, конечно, хорошо, но отсутствие всех остальных сильно портило впечатление
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Ответ Ya Tolik
А теперь главное: претензии к Фифа или к капитанам сборных, которые голосовали за Лео?
К Фифа за то, что включили его в шорт-лист для голосования
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