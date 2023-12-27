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Новые фэйлы Онаны и защиты «МЮ». Два навеса = два пропущенных

Андре Онана Андре Онана
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Леон Бэйли Леон Бэйли
Астон Вилла Астон Вилла
Клеман Лангле Клеман Лангле
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Леандер Дендонкер Леандер Дендонкер
Джон Макгинн Джон Макгинн
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» снова страдает: за первую половину первого тайма домашнего матча с «Астон Виллой» получили два весьма глупых гола.

22-я минута, при штрафном от самой боковой линии Андре Онану вот так смущал Леон Бэйли, торчал у него за спиной.

В момент удара игрок «Виллы» рванул ближе к куче остальных игроков, но там никому играть даже и не пришлось. Онану явно смутило еще и что-то другое, он просто упал на месте, а мяч – прямо перед ним.

Было так близко. Но от этого киперу и всем, кто за «МЮ», только больнее.

Напомнило то, как Андре пропускал от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Как и тогда, следом «МЮ» получил еще. Теперь – после углового.

Просто посмотрите, как располагалась оборона. Это момент, когда Клеман Лангле отдает голевой пас. А вокруг него – центрального защитника соперника, на котором автоматически должно быть внимание при угловом – пустота.

С паса Лангле четко забил Леандер Дендонкер.

Так за четыре минуты «МЮ» получил 0:2.

Онана пытался спасать, вот настолько выдвигался в атаку.

Правда, подача – в офсайд.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Ужасная атака «Ман Юнайтед» – в шести фактах

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Nathan Stirk; AFP/OLI SCARFF

12 комментариев
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Пожалуйста не увольняйте Хаага я хочу наслаждатся этим долго, каждая новость, каждый день, каждая игра. Я влюблен в игру и непоколебимость этого маэстро.
+25
-2
+23
Надо было Де Хеа оставлять
+15
0
+15
Это не показатель вратаря! Вратарь должен хорошо уметь играть ногами)
+14
0
+14
План тен Хага:
1) выжить КриРо
2) ?
3) ?
4) саксесс
+9
-1
+8
Ответ Слончик
План тен Хага: 1) выжить КриРо 2) ? 3) ? 4) саксесс
и купить на его место 2х игроков в атаку за 180 млн которые на двоих забьют 0 голов
+6
0
+6
А мне в комментариях объясняли, что он очень хорош и всего на один сухой матч отстает от лидера АПЛ бгг
+4
0
+4
Убрать лучшего вратаря АПл прошлого сезона и купить этО ...
+5
-1
+4
Сдается, что сильнейший вратарь и сильнейший тренер современности скоро пойдут сами знают куда
+2
0
+2
Ответ Ljorke
Надо было Де Хеа оставлять
И Роналду
+5
-4
+1
Стабильность - признак мастерства. Главное не сбавлять обороты, не все рекорды ещё пали.
+1
-1
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Ждем в шипе
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пожалуйста не увольняйте Хаага я хочу наслаждатся этим долго, каждая новость, каждый день, каждая игра. Я влюблен в игру и непоколебимость этого маэстро.
Да, и будем надеяться что болельщики МЮ насильно не отправят Онана на кубок Африки купив билеты за свой счёт. В АПЛ просто камеры лучше, очень сочные хайлайты получаются.
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