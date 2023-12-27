Новые фэйлы Онаны и защиты «МЮ». Два навеса = два пропущенных

«Манчестер Юнайтед» снова страдает: за первую половину первого тайма домашнего матча с «Астон Виллой» получили два весьма глупых гола.

22-я минута, при штрафном от самой боковой линии Андре Онану вот так смущал Леон Бэйли, торчал у него за спиной.

В момент удара игрок «Виллы» рванул ближе к куче остальных игроков, но там никому играть даже и не пришлось. Онану явно смутило еще и что-то другое, он просто упал на месте, а мяч – прямо перед ним.

Было так близко. Но от этого киперу и всем, кто за «МЮ», только больнее.

Напомнило то, как Андре пропускал от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Как и тогда, следом «МЮ» получил еще. Теперь – после углового.

Просто посмотрите, как располагалась оборона. Это момент, когда Клеман Лангле отдает голевой пас. А вокруг него – центрального защитника соперника, на котором автоматически должно быть внимание при угловом – пустота.

С паса Лангле четко забил Леандер Дендонкер.

Так за четыре минуты «МЮ» получил 0:2.

Онана пытался спасать, вот настолько выдвигался в атаку.

Правда, подача – в офсайд.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Nathan Stirk; AFP/OLI SCARFF