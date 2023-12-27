Новые фэйлы Онаны и защиты «МЮ». Два навеса = два пропущенных
«Манчестер Юнайтед» снова страдает: за первую половину первого тайма домашнего матча с «Астон Виллой» получили два весьма глупых гола.
22-я минута, при штрафном от самой боковой линии Андре Онану вот так смущал Леон Бэйли, торчал у него за спиной.
В момент удара игрок «Виллы» рванул ближе к куче остальных игроков, но там никому играть даже и не пришлось. Онану явно смутило еще и что-то другое, он просто упал на месте, а мяч – прямо перед ним.
Было так близко. Но от этого киперу и всем, кто за «МЮ», только больнее.
Напомнило то, как Андре пропускал от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.
Как и тогда, следом «МЮ» получил еще. Теперь – после углового.
Просто посмотрите, как располагалась оборона. Это момент, когда Клеман Лангле отдает голевой пас. А вокруг него – центрального защитника соперника, на котором автоматически должно быть внимание при угловом – пустота.
С паса Лангле четко забил Леандер Дендонкер.
Так за четыре минуты «МЮ» получил 0:2.
Онана пытался спасать, вот настолько выдвигался в атаку.
Правда, подача – в офсайд.
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Ужасная атака «Ман Юнайтед» – в шести фактах
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Nathan Stirk; AFP/OLI SCARFF
1) выжить КриРо
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3) ?
4) саксесс