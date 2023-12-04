«ПСЖ» сыграл с фамилиями на корейском – впервые в истории! Эффект летнего новичка

Покоряют азиатский рынок.

«ПСЖ» обыграл «Гавр» (2:0) в необычных футболках: фамилии на корейском – впервые в истории!

Это эффект полузащитника команды Ли Кан Ина – 22-летний игрок из Южной Кореи перебрался в Париж летом. «Мальорка» получила 22 млн евро, а «ПСЖ» – новый рынок.

С результативностью у корейца пока негусто (2+1), но он уже приносит огромную пользу – экономически: его футболки на втором месте по продажам среди игроков команды (после Мбаппе); а количество онлайн-заявок даже обгоняет Килиана!

Большинство заказов приходит, конечно, из Южной Кореи – клуб подыграл и к матчу с «Гавром» подготовил специальные футболки.

Есть и фото после матча: в раздевалке футболисты держат футболку Фабиана Руиса, который вывихнул плечо.

«ПСЖ» отлично прогревал ожидание: в постах о тренировке и разминке перед матчем ставил фото Кан Ина первым.

Так же недавно делали в фотоотчете по матчу с «Ньюкаслом»: в галерее первой показали Лису Манобан – певица родом из Таиланда, но поет в южнокорейской группе Blackpink.

Лайк от фанатов из Южной Кореи.

Откуда такие цифры?

L’Equipe в материале «Ли Кан Ин, туз червей» разбирает суть бума. Вот что говорит корейский журналист Ли Си Джин: «После перехода Ли Кан Ина в «ПСЖ» все убеждены, что он станет следующей звездой корейского футбола. Корейцы гордятся успехами своих соотечественников, а подписание одного из наших игроков в такой глобальный клуб, как «ПСЖ» – большая редкость. Теперь футболку Ли Как Ина хотят носить даже те, кто не относит себя к футбольным фанатам».

На родине лицо Ли появляется в огромном количестве реклам и непрерывно мелькает в телемагазинах, продающих экипировку парижского клуба.

Об экономическом бусте как-то обмолвился даже спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш: «Я много работал над тем, чтобы привести Ли Кан Ина в «ПСЖ». Мы не могли предложить за него больше, чем нам позволяли финансы. В спортивном плане он мне очень нравится: Ли подходит футболу Луиса Энрике. Однако я не думал об эффекте, который трансфер окажет на маркетинг в Азии».

Кажется, Кампуш лукавит: сразу после трансфера «ПСЖ» анонсировал товарищеский матч с «Чонбуком», а корейский стриминг Coupang Play объявил о трансляции сезона Лиги 1-2023/24.

Угадаете, чьи футболки пользовались спросом перед товарняком против «Чонбука»?

Французский актер и ведущий Фабьян Юн, проживающий в Сеуле, в разговоре с L’Equipe тоже отметил эффект трансфера: «Его популярность, и так огромная, этим летом просто взорвалась. И это также относится ко всему «ПСЖ». Корейцы следят за всем, что появляется о Ли Кан Ине, а ютуберы переводят и комментируют статьи во французской прессе через час после их выхода. В социальных сетях творится просто безумие».

Вот то самое безумие, про которое говорит Юн – в официальном профиле «ПСЖ» под постом с пожеланиями Руису.

А это – под итогом матча. Причем это непросто «Ли – лучший! Вперед, Корея» – болельщики осмысленно отмечают сухарь Арнау Тенаса (Доннарумма удалился на 10-й минуте) и обсуждают игру.

В стране даже устраивают масштабные фан-зоны для просмотра матчей «ПСЖ»! А на домашний стадион «Парижа» болельщики приходят в фирменной экипировке и с флагами Южной Кореи. Кажется, это тот самый случай «Отбил трансфер продажей футболок».

Фото: Gettyimages.ru/Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football; Panoramic/Global Look Press; Instagram/psg