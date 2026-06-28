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  4. Мартинес о Роналду против Колумбии: «Криштиану был очень хорош, он в прекрасной форме. Нам важно подстроиться под его движения в штрафной»

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Мартинес о Роналду против Колумбии: «Криштиану был очень хорош, он в прекрасной форме. Нам важно подстроиться под его движения в штрафной»
Мартинес объяснил, почему не стал менять Роналду в матче с Колумбией.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Криштиану Роналду в матче с Колумбией в 3-м туре ЧМ-2026 (0:0).

– Мы видели, что Португалия была очень измотана. Почему вы решили не заменять Криштиану Роналду?

– Криштиану – нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной площади. Нам очень важно адаптироваться и синхронизироваться с этими движениями. Криштиану в хорошей физической форме, мы следим за его состоянием, и он был очень хорош.

Теперь у нас есть четыре дня на восстановление. Мы следим за всеми одинаково, – сказал Мартинес.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
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Комментарии

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мартинес ты не МУЖИК!
Дорогие друзья, коллеги.
Я прочитал комментарий Мартинеса и хочу сказать только одно: "ПХАХАХАХАХА"
Какие движения? Ему мяч нужно прямо в ногу положить, и то не факт, что сможет обработать, позор Мартинесу.
а как подстроиться к движению в штрафной почти неподвижного объекта?
это уже что-то из эзотерики, кажется)
2 удара в створ от всех портков -> роналду был оч хорош.
что то на уровне шнякинских мыслеассистов
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