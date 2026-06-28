Мартинес о Роналду против Колумбии: «Криштиану был очень хорош, он в прекрасной форме. Нам важно подстроиться под его движения в штрафной»

Мартинес объяснил, почему не стал менять Роналду в матче с Колумбией.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Криштиану Роналду в матче с Колумбией в 3-м туре ЧМ-2026 (0:0).

– Мы видели, что Португалия была очень измотана. Почему вы решили не заменять Криштиану Роналду?

– Криштиану – нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной площади. Нам очень важно адаптироваться и синхронизироваться с этими движениями. Криштиану в хорошей физической форме, мы следим за его состоянием, и он был очень хорош.

Теперь у нас есть четыре дня на восстановление. Мы следим за всеми одинаково, – сказал Мартинес.