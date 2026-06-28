Мартинес о Роналду против Колумбии: «Криштиану был очень хорош, он в прекрасной форме. Нам важно подстроиться под его движения в штрафной»
Мартинес объяснил, почему не стал менять Роналду в матче с Колумбией.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Криштиану Роналду в матче с Колумбией в 3-м туре ЧМ-2026 (0:0).
– Мы видели, что Португалия была очень измотана. Почему вы решили не заменять Криштиану Роналду?
– Криштиану – нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной площади. Нам очень важно адаптироваться и синхронизироваться с этими движениями. Криштиану в хорошей физической форме, мы следим за его состоянием, и он был очень хорош.
Теперь у нас есть четыре дня на восстановление. Мы следим за всеми одинаково, – сказал Мартинес.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
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Я прочитал комментарий Мартинеса и хочу сказать только одно: "ПХАХАХАХАХА"
это уже что-то из эзотерики, кажется)
что то на уровне шнякинских мыслеассистов