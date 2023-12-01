Перестрелка «Марселя» и «Аякса», стамбульские гранды получили 1:11. Расклады борьбы за плей-офф еврокубков

Главное из матчей четверга.

Вечер четверга – традиционное время для матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь тоже много яркого и интересного.

Соучек – спец «Вест Хэма» по последним минутам. «Фрайбург» прибил «Олимпиакос» в самом начале

«Фрайбург» и «Вест Хэм» рубятся за первое место в группе. Немцы дома очень уверенно убрали «Олимпиакос»: Михаэль Грегорич оформил хет-трик уже к 36-й минуте (2:0 было уже к восьмой), потом довели до 5:0.

А вот «Вест Хэм» помучался с «Бачкой Тополой»: победный гол Соучек занес только на 89-й минуте (1:0). Чешский полузащитник мало того, что забивает пять матчей подряд с учетом сборных, в четырех из них еще и отличился после 88-й минуты.

В последнем туре «Фрайбург» и «Вест Хэм» в Лондоне разыграют первое место, а «Олимпиакос» и «Бачка Топола» в Пирее – путевку в ЛК.

«Аякс» трижды сравнивал против «Марселя» (даже вдесятером). Но их добил пенальти в добавленное

«Марсель» и «Аякс» выдали абсолютно дикую перестрелку (4:3). Трижды французы выходили вперед – и трижды амстердамцы сравнивали. Не сломал их и ранний пенальти от Обамеянга – ответили голом Бробби, потом Бробби ответил и на мяч Мбемба.

Во втором тайме Обамеянг положил красоту ударом через себя, а у «Аякса» удалили Бергхейса и тренера Ван’т Схипа. И даже после такого вдесятером голландцы умудрились сравнять усилиями Чуба Акпома.

Вот только в добавленное время вратарь Диант Рамай выронил мяч и после ошибки ударил руками соперника. Обамеянг реализовал еще один пенальти, оформил хет-трик и вытащил «Марсель» на первое место.

В параллельном матче «Брайтон» спокойно обыграл АЕК (1:0) в гостях благодаря голу Жоао Педро с пенальти. В последнем туре французы с англичанами решат, кто идет напрямую в 1/8 финала, а кому еще предстоит сыграть с кем-то из Лиги чемпионов.

Группа С – самая запутанная. Никто пока не вышел в плей-офф (но «Арис» Кокорина шансы потерял)

«Бетис» неожиданно в Праге проиграл местной «Спарте» (0:1), чем обострил ситуацию в группе перед последним туром.

«Рейнджерс» с «Арисом» сыграли вничью (1:1): киприоты открыли счет с гроссмейстерского паса Кокорина, шотландцы сравняли усилиями 20-летнего североирландца Росса Маккосланда.

Перед последним туром «Бетис», «Рейнджерс» и «Спарта» претендуют на два места в плей-офф, а «Арис» еще может подвинуть чехов с третьего места. Надо всего-то обыграть пражан на Кипре. Как вы поняли, «Рейнджерс» и «Бетис» сыграют друг против друга в Испании.

Миранчук сыграл за «Аталанту». Итальянцы вышли из группы вместе со «Спортингом»

«Аталанта» и «Спортинг» сыграли вничью 1:1, но обеспечили себе места в плей-офф. Алексей Миранчук вышел на замену на 20 минут: был активен, один раз опасно пробил по воротам. На фоне последних неудач клуба из Бергамо (три тура без побед в Серии А) российский полузащитник может получить больше игрового времени.

У итальянцев шансы на прямой выход в 1/8 финала выше – в последнем туре достаточно не проиграть «Ракуву». Кстати, польский клуб в гостях обыграл «Грац» (1:0), сравнялся с австрийцами по очкам и претендует на выход в Лигу конференций.

«Ливерпуль» забронировал первое место. «Тулуза» – фаворит на второе

«Ливерпуль» тоже в 1/8 финала. Парни Клоппа вынесли дома ЛАСК 4:0 – забивали Диас, Гакпо (два) и Салах (с пенальти). У Мохамеда уже 13+5 в 19 матчах, а еще мерсисайдцы начали сезон с 10 домашних побед подряд во всех турнирах (всего лишь четвертый раз в истории).

В параллельном матче «Тулуза» и «Юнион» скатали нули – это и обеспечило английскому клубу досрочную победу в группе.

В последнем туре Клопп повезет не особенно мотивированную команду в Бельгию, а ЛАСК примет «Тулузу», которой для выхода в плей-офф хватит и ничьей.

В Группе F еще три матча – «Вильярреал» может догнать «Ренн»

«Маккаби» без шансов проиграл «Ренну» в Будапеште (0:3), французы гарантировали себе место в плей-офф. «Вильярреал» в параллельном матче обыграл «Панатинаикос» (3:2) – и тоже не опустится ниже второго места.

Впрочем, «Вильярреалу» и «Маккаби» еще в декабре играть матч, который перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если испанцы победят, то сравняются по очкам с «Ренном» – тогда в последнем туре будут лично решать во Франции, кто выиграет группу и пойдет в 1/8.

Неожиданная ничья «Ромы», несмотря на очередной гол Лукаку

Лукаку в прошлом туре прервал рекордную голевую серию, но на «Серветте» начал новую – отличился уже на 21-й минуте. Да и вообще в этом сезоне Ромелу колотит голы только так – 9 в 15 матчах (добавим еще 11 за сборную).

Но «Роме» этот гол принес только ничью (1:1) – швейцарский клуб сравнял после перерыва и гарантировал себе Лигу конференций. Больше голов не было. А Моуринью пока отдает первое место в группе «Славии», которая выиграла у «Шерифа» благодаря пенальти на 95-й минуте.

В последнем туре «Рома» примет «Шериф», а «Славия» – «Серветт». Там и узнаем, придется ли Моуринью придумывать план на еще два матча против соперника, вылетевшего из ЛЧ.

У «Байера» пять побед в пяти матчах – лучшая команда ЛЕ

«Байер» Хаби Алонсо дежурно обыграл шведский «Хэкен» в гостях 2:0. Это гарантировало немецкому клубу первое место в группе – ну а как иначе с пятью победами в пяти матчах с общим счетом 14-2?

«Карабах» приехал в гости к «Мольде», открыл счет, держался до 82-й минуты. Потом пропустил дважды – для того, чтобы героически сравнять на 95-й минуте. Андрей Лунев впервые в этой Лиге Европы пропустил не от «Байера».

Зато азербайджанский клуб теперь фаворит на место в плей-офф. В последнем туре принимают «Хэкен», который пока не набрал ни одного очка.

Напомним, что без евровесны в Лиге Европы остаются только команды, занявшие четвертые места в группах. А вот что дают остальные места:

● Первое место в группе – 1/8 финала;

● Второе место в группе – раунд плей-офф против команд, занявших третьи места в группе ЛЧ;

● Третье место в группе – раунд-плей-офф Лиги конференций.

Первые места в группах уже гарантировали себе «Байер», «Аталанта» и «Ливерпуль» . Остальные команды, выделенные зеленым, еще будут биться за первое-второе места.

А что в Лиге конференций?

● «Олимпия» и «Лилль» играли на затопленном поле – УЕФА посчитал, что даже такие лужи это не повод переносить игру. Французам это не помешало победить 2:0 – забили Кабелла и Языджи.

Кстати, «ХИК» и «Абердин» в Хельсинки играли вообще в условиях, максимально близких к РПЛ.

● Фарерский «Клаксвик» впервые проиграл домашний матч в еврокубках. Против «Лилля» удержали нули, «Олимпию» обыграли, против «Слована» вели 1:0, но потом пропустили два. До этого ни одна гостевая команда не побеждала на Фарерских островах.

● Жуть дня – травма вратаря «Гента». Поль Нарди просто выбивал мяч – и получил открытый перелом ноги. Даже без контакта. Страшные фото можно посмотреть по ссылке.

● Турецкие клубы после крутого выступления «Галатасарая» в Лиге чемпионов провалились в Лиге конференций. «Бешикташ» без Бахтиера Зайнутдинова дома проиграл «Брюгге» 0:5, а «Фенербахче», который на старте сезона поражал серией из 19 побед подряд, умудрился получить 1:6 от «Нордшелланда».

Теперь могут остаться без плей-офф, если не обыграют в последнем туре транвский «Спартак». Хотя это, конечно, маловероятно.

● Магомед Оздоев вместе с ПАОК обыграл в гостях «Айнтрахт» – 2:1. Вышел в старте, отыграл 79 минут – оба мяча греки забили, когда полузащитник сборной России был на поле. А вот Никита Хайкин пропустил тур из-за травмы плеча, но его «Буде-Глимт» все равно обыграл «Лугано» 5:2.

И ПАОК, и «Буде-Глимт» вышли в плей-офф.

Система плей-офф Лиги конференций похожа на аналогичную в Лиге Европы. Первое место выходит в 1/8 финала, второе – сыграет с третьим местом из ЛЕ, третье и четвертое – остаются без евровесны.

Уже известны 12 из 15 участников плей-офф: «Лилль», «Слован», «Гент», «Маккаби Тель-Авив», «Виктория», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Айнтрахт» .

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Mark Cosgrove, Jasper Jacobs, Kalle Parkkinen/Global Look Press