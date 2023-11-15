Вы это видели?
Блог

«Похоже на аут, но мяч же изогнут». Переговоры ВАР в скандальном матче «Ньюкасла» и «Арсенала»

судьи судьи
Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
Говард Уэбб Говард Уэбб
Стюарт Эттуэлл
видеоповторы видеоповторы
Энди Мэдли
Жоэлинтон Жоэлинтон
Энтони Гордон Энтони Гордон
Футбол Футбол

Вы вряд ли забыли скандальную зарубу между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» (1:0) – три эпизода голевой атаки хозяев вызвали большой шум из-за решений судейской команды Стюарта Эттуэлла. Напоминаем вместе со свежими деталями и комментариями босса английских судей Говарда Уэбба.

«Выглядит как аут, но есть кривизна мяча». Есть переговоры судей!

PGMOL (отвечает за английских судей) опубликовала радиопереговоры во время этой длительной проверки (около четырех минут!). 

1. Аут

Острая атака началась, возможно, с выхода мяча за пределы поля, который не разглядели ни сразу, ни на повторах.

ВАР: «Стю (обращается к Эттуэллу – Sports.ru), подтвердите, пожалуйста, ваше решение на поле».

АРБИТР В ПОЛЕ: «Мэдс (обращаться к ВАР Энди Мэдли – Sports.ru), решение на поле – гол. Просьба проверить, не вышел ли мяч за пределы поля».

ВАР: «Подтверждаю, Стюарт. Проверяю. Итак, меня интересует... Я бы хотел, чтобы вы обратились к GLT (Системе автоматического определения голов – Sports.ru). У вас там есть камера GLT?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Там ее не будет. Можем обратиться к этой (обратный ракурс – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, да, все в порядке».

АРБИТР В ПОЛЕ: «И Берти (судья АВАР Стюарт Берт – Sports.ru), нормальный контакт на дальней штанге».

ВАР: «Остановите этот момент, спасибо, спасибо».

ВАР: «Стю, ты можешь взглянуть на это, прежде чем мы пойдем проверять гол? У меня нет убедительных доказательств того, что мяч вышел за пределы поля».

АВАР: «Нет, я согласен. Под таким углом нельзя смотреть. Хотя он и выглядит как аут, но мяч изогнут (имеется в виду, что по проекции мяч мог не полностью пересечь линию – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, пройдите на два кадра вперед, и вы увидите, что мяч уже в игре/на линии. Так что все в порядке, проверьте это, пожалуйста».

2. Возможный фол Жоэлинтона

Бразильский полузащитник поборолся с Габриэлом – защитник «Арсенала» упал. Судьи проверили момент на предмет нарушения правил – и не увидели фола.

Вот их диалог.

АВАР: «Правильно, теперь у вас есть проблема с дальней штангой».

ВАР: «Теперь проверяем Габриэла. Итак, у нас [камера] высоко за [воротами]. Я не вижу конкретного фола на Габриэле. Я вижу две руки на его спине, но не вижу никакого толчка, который заставил бы его так лететь вперед».

3. Возможный офсайд у Городона

Стандартная процедура (с которой у английских арбитров порой возникают проблемы). Тут ситуация непростая, потому что Райя уже вышел – а значит офсайд измеряется по мячу.

ВАР: «Стюарт [Берт], посмотрите на экран. Итак, я вижу, что мяч отлетает от Жоэлинтона без какого-либо фола. Можете ли вы подтвердить, что игрок находится в положении вне игры, когда мяч отлетает от Жоэлинтона? Можем ли мы просто подтвердить, что мяч за Жоэлинтоном? И точку контакта на Жоэлинтоне?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Я просто ищу лучший ракурс, чтобы определить точку контакта».

ВАР: «Нам просто нужно проверить, находится ли он в положении вне игры».

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Затрудняюсь с поиском точки контакта».

ВАР: «Хорошо, хорошо, промотайте назад, теперь вперед, вперед. Хорошо, значит, потенциально мяч идет по бедру Жоэлинтона. Хорошо, перемотай вперед, ты уверен, что это лучшая точка контакта, которую мы имеем?»

АВАР: «Да, с тех углов, которые у нас есть. Проверяем офсайд. Так, он явно в игре, посмотрите на положение тела Габриэла, на его плечо».

АВАР: «Да, но второй крайний сзади – вратарь».

АВАР: «Да, именно так. Да».

АВАР: «Итак, теперь нужно принять решение, потому что у нас есть... Я не знаю, где находится мяч, потому что он скрыт от Жоэлинтона здесь. Так что нельзя определить, где находится мяч. Нет убедительных доказательств того, что Гордон находится впереди мяча.

Таким образом, учитывая угол, который есть, нет никакой возможности определить, где находится мяч. На мой взгляд, гол должен быть засчитан.

ВАР: «Значит, гол засчитан? Значит, решение на поле – гол, да?»

АВАР: «Подтверждаю».

ВАР: «Стюарт, это Мадс. Мы подтверждаем решение о голе на поле. Решение о голе на поле подтверждено».

Разбор от босса английских судей

Слово Говарду Уэббу.

Об ауте: «Мы знаем, что мяч изогнут, поэтому может выходить за линию [частично]. Чтобы зафиксировать [полный] уход мяча, нужны доказательства. Здесь их не было».

О возможном фоле Жоэлинтона: «Мяч переходит к Жоэлинтону, и тот вступает в единоборство с Габриэлом [Магальяэсом]. Он мог сфолить. ВАР решает, что доказательства на видеоповторе недостаточно очевидны, чтобы вмешаться для проверки на предмет явной ошибки. Мнение разделилось после тщательного анализа, поскольку ситуация предполагает, что из-за этой субъективности было правильно не вмешиваться».

О возможном офсайде Гордона: «Возникла одна из тех необычных ситуаций, когда мяч проходит между двумя игроками, и попытаться точно определить, когда именно Жоэлинтон отдает мяч, действительно трудно. Опять же, нет убедительных доказательств того, что Гордон был вне игры в момент последнего касания перед пасом. ВАР тщательно изучил это и не выявил никаких явных аргументов, чтобы вмешаться для отмены гола. Процесс на самом деле был правильным.

Мы видим, что мяч был очень близко к линии ворот – не забывайте, что есть помощник судьи, который находился прямо на линии. Мяч летит к линии ворот с небольшой скоростью, поэтому он видит вдоль линии ворот лучше, чем любая из камер. Мы знаем, что из-за кривизны мяч может нависать над линией, и нам нужны доказательства того, что он находится вне игры».

Убедительно?

Фото: AFP/LINDSEY PARNABY / AFP, кадры трансляции

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
punker18
На первой фото мяч в поле. Он полностью не пересёк линию. Проекция мяча падает на линию. В последнее время многие стали забывать, или просто не знать, что мяч должен полностью пересечь линию. Не по нижней точке.
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Выглядит как футбол по правилам, но есть кривизна...
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Vo
Такое ощущение что на поле только три камеры, и это при многомиллионных доходах футбола.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Судья:Так я вижу пистолет направленный на человека, вижу пулю которая вылетела из пистолета, у нас даже есть стоп кадр где пуля уже в воздухе в 5 сантиметров от тела человека, но к сожалению не нашли нужного кадра где пуля прямо зашла в тело жертвы а раз нет неопровержимый доказательств что это убийство то обвиняемый не виновен.
Прокурор : эм господин судья, вы судья другого типа
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
debond
Ответ punker18
На первой фото мяч в поле. Он полностью не пересёк линию. Проекция мяча падает на линию. В последнее время многие стали забывать, или просто не знать, что мяч должен полностью пересечь линию. Не по нижней точке.
как докажете?)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy43
Специально делают акцент на этом эпизоде,хотя был 100% фол на защитнике Арсенала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Осоавиахим
Ответ Vladimir Frolov
Сколько энтропии вокруг этой истории - но факт остаётся фактом, судьям уже дали VAR с разных углов,проекций, с десятками камер, и всё равно ошибки продолжаются, и кажется кратно выросли в количестве.
В данном случае судьи ищут убедительные доказательства аута, нарушения, офсайда. А их нет. При отсутствии убедительных доказательств ни аут, ни нарушение, ни офсайд не фиксируются. И это правильно.

Так что ошибок в данном случае нет и обвинять ВАР в этих эпизодах бессмысленно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ Arima Baki
Судья:Так я вижу пистолет направленный на человека, вижу пулю которая вылетела из пистолета, у нас даже есть стоп кадр где пуля уже в воздухе в 5 сантиметров от тела человека, но к сожалению не нашли нужного кадра где пуля прямо зашла в тело жертвы а раз нет неопровержимый доказательств что это убийство то обвиняемый не виновен. Прокурор : эм господин судья, вы судья другого типа
У настоящего суда есть очень много человеко-часов для того, чтобы во всём разобраться. Здесь - нет, поэтому имеются допуски, инструкции для быстрого принятия решения.
Приведение аналогий в качестве аргументов неприятно тем, что аналогичная ситуация является сходной, но не идентичной. Иногда это всё меняет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ Dmitry Er
без кадра сверху - это выглядит лишь как додумка. По тому кадру мяч ушел. Методом додумывания любой эпизод можно трактовать так, как тебе симпатичнее.
Нет и прямого доказательства того, что мяч покинул поле. В таких ситуациях у арбитров, судя по диалогу, есть инструкции: не можешь на 100% сказать, что мяч ушел - значит он не ушел.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Er
Ответ punker18
На первой фото мяч в поле. Он полностью не пересёк линию. Проекция мяча падает на линию. В последнее время многие стали забывать, или просто не знать, что мяч должен полностью пересечь линию. Не по нижней точке.
без кадра сверху - это выглядит лишь как додумка. По тому кадру мяч ушел. Методом додумывания любой эпизод можно трактовать так, как тебе симпатичнее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Сегодня искривляют мяч, а завтра начнут искривлять время и пространство, чтобы как-то покрыть свои ляпы.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Реально клоунада какая-то при современных доходах и сверхбюджетах лиги рассматривать эпизод четыре (!) минуты. Дрочить какие-то нанометры мяча в попытках найти аут. Когда правило аута вводилось данное положение было стопроцентно им. Всё, точка, поехали играть дальше. Хотите точности стопроцентной - ну ставьте лазерные датчики вдоль поля, используйте весь спектр современных технологий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БилльХансен
Существует практика других видов спорта - например тенниса и волейбола, где попадание в линию имеет критическое значение. Так вот там все просто, если мяч касается линии, то он в поле, если не касается, то это аут. И никаких астральных проекций и попыток рассмотреть не рассматриваемое.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
лёха
тогда объясните мне, как должен быть расположен мяч, чтобы с этого ракурса посчитать, что он в ауте?
а если еще на 1 см дальше, то он вышел или нет?
а если на полметра? доказательства же нету, мы же под углом смотрим, следовательно он не может выйти в аут вообще)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ Vladimir Frolov
Сколько энтропии вокруг этой истории - но факт остаётся фактом, судьям уже дали VAR с разных углов,проекций, с десятками камер, и всё равно ошибки продолжаются, и кажется кратно выросли в количестве.
а где в данном эпизоде ошибка?

единственный спорный момент - трактовка контакта между игроками

я бы свистнул это. но вполне допускаю, что может быть другая трактовка этого эпизода.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер
По ауту с этой точки зрения скорее мяч в поле.
Очень странно, что судьи заранее не знают, где какие камеры есть. Вот к этому я б докопался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blork_the_Orc
- Не могу. Не могу узрить под таким углом (с) Реальные упыри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ debond
как докажете?)
Изи. Берёшь радиус мяча в центре и прокладываешь его от точки соприкосновения мяча с газоном в сторону лицевой линии. Если даже часть радиуса будет на лицевой, значит мяч был в поле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ debond
есть вот такое фото www sports.ru/football/1115615816-bein-sports-myach-ne-pokinul-pole-pered-golom-nyukasla-arsenalu-no-zho.html, то есть все эти перечисленные люди увидят 1-2 мм касание проекцией линии?
Могут не увидеть миллиметр, но Bein показывают касание минимум в сантиметр, а это заметно даже для интуитивного понимания, без построения проекций. Например, коллегия из 5-ти специалистов вынесет суждение и можно принять это как легитимное решение, по принципу суда присяжных)) это так, теория.
Кроме того, дело в том, что я в другом коменте обозначил - в инструкциях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
debond
Ответ Сергей Кайзер
Можно зайти сюда twitter com/Arsenalnewschan/status/1720892497512002047 Можно запросить экспертизу у людей с хорошим пространственным мышлением, например у архитекторов, художников. У меня. Мяч остался на линии.
есть вот такое фото www sports.ru/football/1115615816-bein-sports-myach-ne-pokinul-pole-pered-golom-nyukasla-arsenalu-no-zho.html, то есть все эти перечисленные люди увидят 1-2 мм касание проекцией линии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Есев
Тут такая же ситуация как на ЧМ была с голом Японии, казалось, что мяч пересек линию, но проекция мяча её не пересекла, поэтому гол засчитали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ debond
как докажете?)
Можно зайти сюда twitter com/Arsenalnewschan/status/1720892497512002047
Можно запросить экспертизу у людей с хорошим пространственным мышлением, например у архитекторов, художников. У меня. Мяч остался на линии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ Vladimir Frolov
Сколько энтропии вокруг этой истории - но факт остаётся фактом, судьям уже дали VAR с разных углов,проекций, с десятками камер, и всё равно ошибки продолжаются, и кажется кратно выросли в количестве.
Про иллюзию частотности и эвристику доступности почитай - поймёшь, что с этой историей про "ошибок стало больше" не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Толеков
Ответ Vadim Medvedev
а где в данном эпизоде ошибка? единственный спорный момент - трактовка контакта между игроками я бы свистнул это. но вполне допускаю, что может быть другая трактовка этого эпизода.
Ты бы свистнул, а другой нет, в этом и вся проблема, игрок ещё до игры с мячем толкнул в спину защитника двумя руками, это любому понятно что фол, просто вся проблема в том, что судьи закрывают на это глаза, против определённых команд, я смотрю каждый матч Арсенала с 2010 года, редко пропускаю, против Арсенала всегда так судят, каждый год одно и тоже, когда команда из за судейских ошибок(предвзятости) теряеет очки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
А кривизну планеты почему и не учли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Толстый Олаф
Не надо играть изогнутым мячом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жо-Вильфред Майе-Дорен
Блин, да вшейте уж в мяч GPS-датчик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Нужно тысячу камер с макрообъективами вокруг поля расположить, чтобы говорить о ситуациях на 99%
Или второй вариант из области фантастики - обрызгивать перед матчем игроков и мяч специальным гелем, который бы создавал специальную пленку, взаимодействующую с компьютером, чтобы понимать момент оффсайда или пересечения мячом линий.
Или вживлять чипы, взаимодействующие с биологическими жидкостями чтобы понимать было или нет и насколько сильным было касание при нарушениях и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий