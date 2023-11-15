«Похоже на аут, но мяч же изогнут». Переговоры ВАР в скандальном матче «Ньюкасла» и «Арсенала»

Вы вряд ли забыли скандальную зарубу между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» (1:0) – три эпизода голевой атаки хозяев вызвали большой шум из-за решений судейской команды Стюарта Эттуэлла. Напоминаем вместе со свежими деталями и комментариями босса английских судей Говарда Уэбба.

«Выглядит как аут, но есть кривизна мяча». Есть переговоры судей!

PGMOL (отвечает за английских судей) опубликовала радиопереговоры во время этой длительной проверки (около четырех минут!).

1. Аут

Острая атака началась, возможно, с выхода мяча за пределы поля, который не разглядели ни сразу, ни на повторах.

ВАР: «Стю (обращается к Эттуэллу – Sports.ru), подтвердите, пожалуйста, ваше решение на поле».

АРБИТР В ПОЛЕ: «Мэдс (обращаться к ВАР Энди Мэдли – Sports.ru), решение на поле – гол. Просьба проверить, не вышел ли мяч за пределы поля».

ВАР: «Подтверждаю, Стюарт. Проверяю. Итак, меня интересует... Я бы хотел, чтобы вы обратились к GLT (Системе автоматического определения голов – Sports.ru). У вас там есть камера GLT?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Там ее не будет. Можем обратиться к этой (обратный ракурс – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, да, все в порядке».

АРБИТР В ПОЛЕ: «И Берти (судья АВАР Стюарт Берт – Sports.ru), нормальный контакт на дальней штанге».

ВАР: «Остановите этот момент, спасибо, спасибо».

ВАР: «Стю, ты можешь взглянуть на это, прежде чем мы пойдем проверять гол? У меня нет убедительных доказательств того, что мяч вышел за пределы поля».

АВАР: «Нет, я согласен. Под таким углом нельзя смотреть. Хотя он и выглядит как аут, но мяч изогнут (имеется в виду, что по проекции мяч мог не полностью пересечь линию – Sports.ru)».

ВАР: «Хорошо, пройдите на два кадра вперед, и вы увидите, что мяч уже в игре/на линии. Так что все в порядке, проверьте это, пожалуйста».

2. Возможный фол Жоэлинтона

Бразильский полузащитник поборолся с Габриэлом – защитник «Арсенала» упал. Судьи проверили момент на предмет нарушения правил – и не увидели фола.

Вот их диалог.

АВАР: «Правильно, теперь у вас есть проблема с дальней штангой».

ВАР: «Теперь проверяем Габриэла. Итак, у нас [камера] высоко за [воротами]. Я не вижу конкретного фола на Габриэле. Я вижу две руки на его спине, но не вижу никакого толчка, который заставил бы его так лететь вперед».

3. Возможный офсайд у Городона

Стандартная процедура (с которой у английских арбитров порой возникают проблемы). Тут ситуация непростая, потому что Райя уже вышел – а значит офсайд измеряется по мячу.

ВАР: «Стюарт [Берт], посмотрите на экран. Итак, я вижу, что мяч отлетает от Жоэлинтона без какого-либо фола. Можете ли вы подтвердить, что игрок находится в положении вне игры, когда мяч отлетает от Жоэлинтона? Можем ли мы просто подтвердить, что мяч за Жоэлинтоном? И точку контакта на Жоэлинтоне?»

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Я просто ищу лучший ракурс, чтобы определить точку контакта».

ВАР: «Нам просто нужно проверить, находится ли он в положении вне игры».

ОПЕРАТОР ПОВТОРА: «Затрудняюсь с поиском точки контакта».

ВАР: «Хорошо, хорошо, промотайте назад, теперь вперед, вперед. Хорошо, значит, потенциально мяч идет по бедру Жоэлинтона. Хорошо, перемотай вперед, ты уверен, что это лучшая точка контакта, которую мы имеем?»

АВАР: «Да, с тех углов, которые у нас есть. Проверяем офсайд. Так, он явно в игре, посмотрите на положение тела Габриэла, на его плечо».

АВАР: «Да, но второй крайний сзади – вратарь».

АВАР: «Да, именно так. Да».

АВАР: «Итак, теперь нужно принять решение, потому что у нас есть... Я не знаю, где находится мяч, потому что он скрыт от Жоэлинтона здесь. Так что нельзя определить, где находится мяч. Нет убедительных доказательств того, что Гордон находится впереди мяча.

Таким образом, учитывая угол, который есть, нет никакой возможности определить, где находится мяч. На мой взгляд, гол должен быть засчитан.

ВАР: «Значит, гол засчитан? Значит, решение на поле – гол, да?»

АВАР: «Подтверждаю».

ВАР: «Стюарт, это Мадс. Мы подтверждаем решение о голе на поле. Решение о голе на поле подтверждено».

Разбор от босса английских судей

Слово Говарду Уэббу.

Об ауте: «Мы знаем, что мяч изогнут, поэтому может выходить за линию [частично]. Чтобы зафиксировать [полный] уход мяча, нужны доказательства. Здесь их не было».

О возможном фоле Жоэлинтона: «Мяч переходит к Жоэлинтону, и тот вступает в единоборство с Габриэлом [Магальяэсом]. Он мог сфолить. ВАР решает, что доказательства на видеоповторе недостаточно очевидны, чтобы вмешаться для проверки на предмет явной ошибки. Мнение разделилось после тщательного анализа, поскольку ситуация предполагает, что из-за этой субъективности было правильно не вмешиваться».

О возможном офсайде Гордона: «Возникла одна из тех необычных ситуаций, когда мяч проходит между двумя игроками, и попытаться точно определить, когда именно Жоэлинтон отдает мяч, действительно трудно. Опять же, нет убедительных доказательств того, что Гордон был вне игры в момент последнего касания перед пасом. ВАР тщательно изучил это и не выявил никаких явных аргументов, чтобы вмешаться для отмены гола. Процесс на самом деле был правильным.

Мы видим, что мяч был очень близко к линии ворот – не забывайте, что есть помощник судьи, который находился прямо на линии. Мяч летит к линии ворот с небольшой скоростью, поэтому он видит вдоль линии ворот лучше, чем любая из камер. Мы знаем, что из-за кривизны мяч может нависать над линией, и нам нужны доказательства того, что он находится вне игры».

Убедительно?

Фото: AFP/LINDSEY PARNABY / AFP, кадры трансляции