«Мечтал вернуться домой и просто поспать». Форвард «Бернли» взял паузу из-за депрессии

Второй за карьеру.

Форвард «Бернли» Лайл Фостер ушел из футбола на неопределенный срок.

Причины – психологические. Игрок из-за депрессии пропустил три недавних матча: с «Борнмутом», «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». Клуб сначала ссылался на болезнь, не уточняя причины, но сейчас все объяснил.

«Фостеру нужно время, чтобы оправиться от проблем, связанных с психическим здоровьем, – официально заявление «Бернли». – Недавно Лайл сказал нам, что продолжает жить с ментальными проблемами. Он обратился за помощью.

Сейчас Лайл находится под присмотром специалистов, они оказывают ему поддержку, необходимую для того, чтобы полностью восстановиться. Он сам решает, когда готов вернуться».

Компани тоже поддержал игрока

Тренер высказался публично:

«Мы не можем игнорировать такие вопросы. Поддержка психического здоровья в Англии на очень высоком уровне. Не только в футболе. Это хорошо.

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться на поле, заниматься тем делом, которое приносит ему удовольствие. Это футбол. Надеюсь, это положительно скажется на его психическом здоровье в будущем.

Лайл – один из нас. Мы должны позаботиться о себе».

Лайл уже проходил депрессию. Это рецидив

Фостер страдает от депрессии с 2021-го. За три года Лайл так и оправился на 100%, хотя после перехода в «Бернли» этим летом был прилив сил. К сожалению, временный.

«Я начал подготовку к сезону, но почувствовал себя не очень, – вспоминал Лайл в интервью MSW год назад. – В голове – странные мысли. Я понял, что не справляюсь. Не знаю, что именно так влияло, но я не мог сосредоточиться на игре, своей карьере. Попал в другую реальность.

Помню, как сидел один в своем доме. Я впервые почувствовал одиночество. Чувствовал дискомфорт при разговорах со всеми партнерами по команде, не мог находиться рядом с ними и делать то, что по своей профессии просто обязан.

Долго жил на автопилоте. Пытался ходить на тренировки. Играл в видеоигры. Честно, на тренировках я мечтал вернуться домой и просто поспать. Я не ждал матч. Пропал трепет перед играми.

Именно тогда я понял, что у меня проблемы. Я запаниковал. Я не знал, как справиться, ведь впервые оказался в такой ситуации. Помогли родители и врачи».

Коротко о карьере Фостера

Фостер родился в ЮАР и прошел академию «Орландо Пайрэтс». В 2017-м Лайл попал в основу, за два года забил всего раз, но приглянулся скаутам «Монако».

Оказавшись в структуре монегасков, Фостер сразу ушел в фарм-клуб – бельгийский «Серкль Брюгге» (только сейчас там три арендованных футболиста из «Монако»: форвард Ромарик Этонде, хавбек Феликс Лемарешаль и латераль Жордан Семеду).

В 2020-м «Монако» продал Фостера в «Виторию Гимараэш». И там тоже ничего не вышло: сначала его отправили во вторую команду, зимой 2021-го отдали в аренду бельгийскому «Вестерло». Вернувшись в знакомый чемпионат, Фостер начал забивать. Летом 2022-го «Вестерло» его выкупил.

А уже этим летом за Лайлом пришел «Бернли», где работает Венсан Компани – тот приметил Фостера, еще когда тренировал «Андерлехт».

Фото: Gettyimages.ru/George Wood