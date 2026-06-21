Радимов – Губерниеву: против Роналду и мы с тобой сыграем.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов и телеведущий Дмитрий Губерниев пошутили о текущей форме 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Разговор состоялся в студии «Матч ТВ » после игры сборной Испании с командой Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре ЧМ‑2026.

Радимов: Дим, против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.

Губерниев: Против нынешнего – что там играть? Дрова.

Радимов: Вот они и играют. А здесь у тебя Ойарсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее.