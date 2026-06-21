Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»
Радимов – Губерниеву: против Роналду и мы с тобой сыграем.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов и телеведущий Дмитрий Губерниев пошутили о текущей форме 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Разговор состоялся в студии «Матч ТВ» после игры сборной Испании с командой Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре ЧМ‑2026.
Радимов: Дим, против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.
Губерниев: Против нынешнего – что там играть? Дрова.
Радимов: Вот они и играют. А здесь у тебя Ойарсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура42465 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Чтобы посмотреть как все переобуться.
"Дрова"... Это просто стыдоба так говорить( в эфире канала) про пусть и сдавшего(40 лет), но великого игрока