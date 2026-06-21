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  4. Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»

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Радимов – Губерниеву: «Против Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости». Дмитрий ответил: «Против нынешнего – что там играть? Дрова»
Радимов – Губерниеву: против Роналду и мы с тобой сыграем.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов и телеведущий Дмитрий Губерниев пошутили о текущей форме 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. 

Разговор состоялся в студии «Матч ТВ» после игры сборной Испании с командой Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре ЧМ‑2026.

Радимов: Дим, против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.

Губерниев: Против нынешнего – что там играть? Дрова.

Радимов: Вот они и играют. А здесь у тебя Ойарсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМатч ТВ
logoМикель Ойарсабаль
logoСборная Испании по футболу
logoЛамин Ямаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoДмитрий Губерниев
logoРеал Сосьедад
logoСборная Португалии по футболу
logoБарселона
logoЗенит

Комментарии

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Это очень некрасиво. Я предпочитаю Месси, но говорить такое об одном из лучших, как ни крути, футболистов в истории, глупо
ОтветМихо
Это очень некрасиво. Я предпочитаю Месси, но говорить такое об одном из лучших, как ни крути, футболистов в истории, глупо
Комментарий скрыт
Ответrigobersong
Комментарий скрыт
И гол у Бруно хотел отобрать) https://www.sports.ru/football/blogs/3098007.html?ysclid=mqo9ggzbad893597365
Они там бухие что ли в студии?
Ответsintenced
Они там бухие что ли в студии?
Афанасий Марочное делает свое дело)
Видимо, выпили Афанасия и пошли фантазии)
Я не персфанат Роналду, и Месси считаю выше, но почему то стало очень хотеться, чтобы Рон забил парочку решающих(а он может)
Чтобы посмотреть как все переобуться.

"Дрова"... Это просто стыдоба так говорить( в эфире канала) про пусть и сдавшего(40 лет), но великого игрока
Два шакала друг другу: "Акела промахнулся!"
«В дрова», видимо уже были
Обоих Криштиану не заметит даже в своём нынешнем состоянии, как не заметит любой профессиональный игрок нормальной профессиональной лиги :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Обоих Криштиану не заметит даже в своём нынешнем состоянии, как не заметит любой профессиональный игрок нормальной профессиональной лиги :)
Да ладно!? Жесть ты серьёзный парень. Думаешь Губерниев не справится все таки?
Дрова против мешков
Радимов удержал бы. а кто такой Губерниев? он на проф уровне на уровне табуретки. кого бы он остановил
Ответчеловек-муравей человек-физрук
Радимов удержал бы. а кто такой Губерниев? он на проф уровне на уровне табуретки. кого бы он остановил
Радимов кого бы там удержал? Он после игровой карьеры про спорт как явление в своей жизни забыл
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