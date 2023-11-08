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В группе смерти швыряли деньги: золотые слитки в Дортмунде, в Милане – «Долларуммы»

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Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Футбол Футбол

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На матчах группы F в четвертом туре болельщики сорили фэйковыми деньгами – и в Дортмунде, и в Милане. Исполнение примерно одинаковое, причины – разные.

В Дортмунде против реформ УЕФА. Мешочки с деньгами, слитки и послание с трибун

В начале второго тайма матча «Боруссия» – «Ньюкасл» (2:0) болельщики хозяев забросали поле купюрами и картонками в форме золотых слитков.

Разные форматы, один посыл.

Золото.

Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель выкидывал весь мусор из своей штрафной за поле.

Сначала показалось, что это акция против «Ньюкасла» − англичане вышли в Лигу чемпионов впервые за 20 лет именно после покупки Суверенном фондом Саудовской Аравии.

Болельщики объяснили мотивы баннером: «Вас не заботит спорт – вам нужны только деньги!» Болельщики «Боруссии» выступают против реформы ЛЧ, ее формат изменится в следующем году. Не будет группового этапа, появится единая лига из 36 команд и восемь туров вместо шести – по «швейцарской системе».

Над баннером развернули растяжку с сайтом «Нет реформам ЛЧ» − на нем подробно объясняют позицию. Напирают на риски еще большего финансового дисбаланса, падения интереса к национальным соревнованиям и возможного создания Суперлиги вслед за этим.

Протестные баннеры уже были на домашней игре против «Милана». Вероятно, и в матче последнего тура («Боруссия» примет «ПСЖ») стоит ждать подобного. Там связи с реформами – через босса парижан Нассера Аль-Хелайфи – еще четче.

Кстати, фанаты «Ньюкасла» тоже говорили про деньги: поблагодарили «Боруссию» за адекватный ценник на билеты для выездных фанатов – 20 фунтов. Хотя в комментариях заметили, что «Ньюкасл» с выездных фанатов «Боруссии» пару недель назад требовал по 60 фунтов за билет. У «ПСЖ» похожий прайс − 70 евро для выездных (фаны «Боруссии» не оценили).

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Фанаты «Милана» не любят Джанлуиджи Доннарумму: вратарь отыграл за клуб шесть сезонов, но по окончании контракта бесплатно ушел в «ПСЖ». В Милане посчитали, что Джанлуиджи погнался за деньгами − созвучное прозвище Долларумма работало и до этого, еще со времен сложных контрактных переговоров под руководством Мино Райолы, а стало еще актуальнее.

Теперь клубы в одной группе – и это отличная возможность высказаться. На Football Italia об акции писали еще за сутки до игры – решили закидать вратаря во время игры фальшивыми банкнотами. Тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял спокойно: «Мы даже посмеялись над этим. В футболе это обычное дело. Он уже играл здесь со своей сборной. Многие великие игроки сталкивались с похожим отношением».

«Деньги» раздавали ящиками. Стиль под доллар, изображение Доннаруммы вместо американского президента. А еще – число 71: это в неаполитанской традиции (Джанлуиджи оттуда родом) означает «человек без ценностей».

Как только Доннарумма пришел в ворота, купюры полетели с трибун − под оскорбительные заряды.

Так что уже к стартовому свистку вокруг валялись бумажки.

Вратарь пытался убирать их из штрафной, но потом смирился − слишком много.

Некоторые продолжали долетать.

Красиво.

Море банкнот.

Кстати, новую охапку фэйковых долларов фанаты кинули после гола «Милана». Самый веселый ракурс: Доннарумма в воротах, вокруг купюры.

На радость фанатам Доннарумма еще и пропустил дважды. После гола Милана Шкриньяра на девятой минуте Рафаэл Леау сравнял на 12-й, а Оливье Жиру в начале второго тайма принес «Милану» победу.

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Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/GABRIEL BOUYS/AFP

9 комментариев

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Гриззли
Долларуммой его прозвали не из-за перехода в ПСЖ. Это прозвище он получил еще 6 лет назад, когда выкручивал яйца руководству, шантажируя уходом, пытаясь выбить себе контракт пожирнее, ну и брата своего ненужного пристроил аж на миллион в год. Перед переходом в ПСЖ контракт он не отказывался продлевать, просто пытался выбить для Райолы еще 20 лямов и опять устроить своему брату безбедную жизнь, зная в какой непростой финансовой ситуации находится клуб. В итоге руководству все это надоело, они подписали Меньяна, а Доннарумме указали на дверь. И, вроде как, Милан предлагал контракт на более крупную сумму, чем в итоге ему дали при переходе в ПСЖ.
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Имя Фамилия
Чьи-то болельщики бросают золотые слитки, а фаны боварии против Копенгагена кидаются туалетной бумагой. Кому что 🤷‍♂
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forest_cheb
Когда променял любовь на гроши.
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Тиксон
Ответ Гриззли
Долларуммой его прозвали не из-за перехода в ПСЖ. Это прозвище он получил еще 6 лет назад, когда выкручивал яйца руководству, шантажируя уходом, пытаясь выбить себе контракт пожирнее, ну и брата своего ненужного пристроил аж на миллион в год. Перед переходом в ПСЖ контракт он не отказывался продлевать, просто пытался выбить для Райолы еще 20 лямов и опять устроить своему брату безбедную жизнь, зная в какой непростой финансовой ситуации находится клуб. В итоге руководству все это надоело, они подписали Меньяна, а Доннарумме указали на дверь. И, вроде как, Милан предлагал контракт на более крупную сумму, чем в итоге ему дали при переходе в ПСЖ.
да, было дело
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SWAGG
Ответ Гриззли
Долларуммой его прозвали не из-за перехода в ПСЖ. Это прозвище он получил еще 6 лет назад, когда выкручивал яйца руководству, шантажируя уходом, пытаясь выбить себе контракт пожирнее, ну и брата своего ненужного пристроил аж на миллион в год. Перед переходом в ПСЖ контракт он не отказывался продлевать, просто пытался выбить для Райолы еще 20 лямов и опять устроить своему брату безбедную жизнь, зная в какой непростой финансовой ситуации находится клуб. В итоге руководству все это надоело, они подписали Меньяна, а Доннарумме указали на дверь. И, вроде как, Милан предлагал контракт на более крупную сумму, чем в итоге ему дали при переходе в ПСЖ.
жаль, что такой коммент минусуют
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DethharmoniX
Ответ Антон Киселёв
Это же спортс, здесь частенько минусуют "тупо факты"🤣
Причем непонятно кто. Неужели на этой планете есть люди, которые персофанят за Джиджо? Уж насколько я против всякой травли, но этот чувак сделал всё, чтобы фанаты к нему относились с крайней степенью пренебрежения.
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Ноно Гомес
смещно с долларуммой, гол с купюрами))
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Bugy
антураж прекрасен) и футбол в этой группе получился отличным. Хороший тур
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Антон Киселёв
Ответ SWAGG
жаль, что такой коммент минусуют
Это же спортс, здесь частенько минусуют "тупо факты"🤣
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