ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему сорвался трансфер Жуана Силвы из «Гезтепе» в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб близок к трансферу форварда за 15 миллионов евро.
– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гезтепе», из сенсации прошлого сезона.
– Вы знаете историю про него (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’)?
– Я знаю, что его не будет.
– По какой причине?
– Посчитали, что очень дорого.
– Знаете, кто посчитал? Тренер (Дмитрий Игдисамов – Спортс’’). Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно.
– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.
– Кроме тренера.
– Тренеру тоже нравился.
– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе?
Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошел до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену. Хотя у Жуана и «Гезтепе» был сильный сезон в прошлом году, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Комментарии
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Пусть Жуан и провел хороший прошлый сезон, но это первый таковой и 15 млн - многовато…