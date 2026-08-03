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ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Тимур Гурцкая: ЦСКА не подпишет Жуана.

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему сорвался трансфер Жуана Силвы из «Гезтепе» в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб близок к трансферу форварда за 15 миллионов евро. 

– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гезтепе», из сенсации прошлого сезона.

– Вы знаете историю про него (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’)?

– Я знаю, что его не будет.

– По какой причине?

– Посчитали, что очень дорого. 

– Знаете, кто посчитал? Тренер (Дмитрий Игдисамов – Спортс’’). Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно. 

– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.

– Кроме тренера.

– Тренеру тоже нравился.

– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе?

Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошел до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену. Хотя у Жуана и «Гезтепе» был сильный сезон в прошлом году, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
logoДмитрий Игдисамов
logoЦСКА
logoвысшая лига Турция
logoЖуан Силва
Это футбол, брат!
logoГезтепе
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Господи, слава богу. Игдисамова стоило оставить тренером хотя бы ради того, чтобы Шевелев не слил 15 лямов за чувака со статистикой плюс-минус, как у Дзюбы в Акроне в 37 лет.
Если не уверен, то покупать нет смысла, всё верно! Тем более за такую цену.
Молодец Игдисамов что отнеся не безразлично к покупке нападпющего, правы люди которые писали что дорого брать игрока который не имел стабильность
Ответmghdkuabmm
Молодец Игдисамов что отнеся не безразлично к покупке нападпющего, правы люди которые писали что дорого брать игрока который не имел стабильность
Вероятно только со временем поймем насколько этот Жуан сильный игрок. Однако ответы Игдисамова после ничьи с Крыльями лично меня огорчили. На вопрос почему штрафные бьет Обляков, который не забивает несколько лет он ответил, что на тренях Ваня в порядке. Все бы ничего, да только любой болельщик ЦСКА подвердит, что Обля в официальных матчах абсолютно бездарно исполняет штрафные. Затем был вопрос про толстого и никакущего Мойзеса, на что он ответил "ему надо набирать форму". Здорово конечно, да только из-за этого ЦСКА чуть не проиграл Талалаеву в первом туре, когда бразил чудил у себя на фланге. Во втором же матче именно Мойзеса обыграли после чего был забит гол. Я напомню, у ЦСКА на банке сидит высокооплачиваемый Рейс, который на фланге играет нормально. Почему Мойзес форму не может набирать в кубке я так и не понял. Видимо у Игдисамова есть какой-то план и он его придерживается.
ОтветStefen
Вероятно только со временем поймем насколько этот Жуан сильный игрок. Однако ответы Игдисамова после ничьи с Крыльями лично меня огорчили. На вопрос почему штрафные бьет Обляков, который не забивает несколько лет он ответил, что на тренях Ваня в порядке. Все бы ничего, да только любой болельщик ЦСКА подвердит, что Обля в официальных матчах абсолютно бездарно исполняет штрафные. Затем был вопрос про толстого и никакущего Мойзеса, на что он ответил "ему надо набирать форму". Здорово конечно, да только из-за этого ЦСКА чуть не проиграл Талалаеву в первом туре, когда бразил чудил у себя на фланге. Во втором же матче именно Мойзеса обыграли после чего был забит гол. Я напомню, у ЦСКА на банке сидит высокооплачиваемый Рейс, который на фланге играет нормально. Почему Мойзес форму не может набирать в кубке я так и не понял. Видимо у Игдисамова есть какой-то план и он его придерживается.
Ну, да, у Игдисамова есть план и он его придерживается: 4 матча в РПЛ - 3 победы, 1 ничья. Результат на грани максимального с таким составом. Обыграны крепкие Балтика и Локо с хваленым Галактионовым. Кстати, Галактионов с Шварцем, которых сватали в ЦСКА, набрали вместе взятые за 2 тура меньше очков, чем Игдисамов. Был бы у ЦСКА еще забивной нап, то может и кубок бы взяли в прошлом сезоне, да и с Крыльями было много моментов, чтобы довести до разгрома.
Уже и Брейдо в своем тг-канале подтвердил, что переговоры прекращены.

Пусть Жуан и провел хороший прошлый сезон, но это первый таковой и 15 млн - многовато…
ОтветКирилл
Уже и Брейдо в своем тг-канале подтвердил, что переговоры прекращены. Пусть Жуан и провел хороший прошлый сезон, но это первый таковой и 15 млн - многовато…
Так у Аллерандро так же было. Гонду такой же, Гаич туда же. И вот каждый год они сливают по 10-15 лямов, перебирая каких-то днарей с нулевым выхлопом. Вот не проще поднакопить, два-три трансферных окна обойтись без таких дебильных покупок и разочек выложить лямов 25-30 за топового нападающего с несколькими стабильньми сезонами?
ОтветИлья Егоров
Так у Аллерандро так же было. Гонду такой же, Гаич туда же. И вот каждый год они сливают по 10-15 лямов, перебирая каких-то днарей с нулевым выхлопом. Вот не проще поднакопить, два-три трансферных окна обойтись без таких дебильных покупок и разочек выложить лямов 25-30 за топового нападающего с несколькими стабильньми сезонами?
В Россию поедет топ этот? Сейчас.
За такую сумму он не убеждает в своей профпригодности. Надеюсь у селекционеров есть ещё кто-то на примете
Ответmicka
За такую сумму он не убеждает в своей профпригодности. Надеюсь у селекционеров есть ещё кто-то на примете
Гайич
15 лямов надо отдавать только тогда когда и правда он этих денег стоит, Жуан по ходу средний нападающий. Мусаев в Балтике вообще Обалденно смотрелся ну и где это оболлденость теперь ив ЦСКА???
Ладно. Будем смотреть как Гонду бьёт в перекладину n-ное количество раз. И как киснет Мусаев. Игдисамов если не начнёт рисковать и брать на себя ответственность так и не станет тренером.
ОтветСветлана Агейкина
Ладно. Будем смотреть как Гонду бьёт в перекладину n-ное количество раз. И как киснет Мусаев. Игдисамов если не начнёт рисковать и брать на себя ответственность так и не станет тренером.
Изначально назначать Игдисамова было странным решением руководства
ОтветСветлана Агейкина
Ладно. Будем смотреть как Гонду бьёт в перекладину n-ное количество раз. И как киснет Мусаев. Игдисамов если не начнёт рисковать и брать на себя ответственность так и не станет тренером.
Нет, конечно, надо было подписывать за 15 миллионов ноунейма, у которого стата слабее Воробьева не в самом сильном чемпе, чтобы потом сокрушаться, как можно было купить такое г.вно.
Скоро он и сам пойдет за ним.
Цена важна, т.к. общая сумма, которую клуб может направить на трансферы ограничена. Соответственно, нет никакого резона тратить львиную долю денег на игрока, в полезности которого есть сомнения.
блин, читаю комменты и респектую ьолелам ЦСКА, ИМХО вы ребята адекватные!
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