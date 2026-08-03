Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»

Романцев: Брежнев не звонил Авеланжу, когда у меня была дисквалификация на ЧМ.

Экс-тренер «Спартака» и бывший защитник сборной СССР Олег Романцев вспомнил, как в 1980 году его автоматическая дисквалификация на матч отборочного турнира чемпионата мира с Исландией (2:1) была перенесена после звонка главы Федерации футбола Вячеслава Колоскова президенту ФИФА Жоао Авеланжу.

Напомним, форвард сборной США Фоларин Балогун смог принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4) после приостановки его дисквалификации в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0). Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал удаление Балогуна с главой ФИФА Джанни Инфантино.

– Могли представить, что ФИФА, прежде не позволявшая политикам вмешиваться в футбол, по звонку президента США амнистирует удаленного с Боснией и Герцеговиной Балогуна? Не говорит ли это о вседозволенности ФИФА, которая исключает возможность любой критики в свой адрес?

– Пожалуй, я тоже ничего подобного на мировых чемпионатах не припоминаю. Но времена меняются. Не было прежде на них никаких рекламных водопоев, такого количества участников, непонятных удалений за то, что игрок прикрывает рот рукой... И все это происходит с подачи самой главной футбольной организации, которая продолжает удивлять не всегда понятными решениями. Словно дает всем понять, кто в доме хозяин. История эта некрасивая и оставила очень неприятный осадок. В итоге крайним в ней оказался глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали, который, якобы вынося решение, «забыл» с кем-то посоветоваться. Хотя в кодексе определения наказания игроков есть всякого рода ссылки, позволяющие иногда отступать от правил.

А узнал я об этом в далеком 1980-м, когда сборная СССР в отборе на мировое первенство встречалась с Исландией. Перед игрой с ней я получил вторую желтую карточку и автоматически должен был пропускать следующую. Тогда по просьбе Бескова Вячеслав Колосков обратился в ФИФА с просьбой перенести наказание на другой срок. И получил добро.

Замечу, что, не в пример Трампу, тогдашнему президенту ФИФА Авеланжу руководивший страной Леонид Ильич Брежнев не звонил. А согласно регламенту это сделал глава Федерации футбола Колосков. И мне было разрешено выйти на поле. Что касается скандальной амнистии игрока сборной США с применением «телефонного права», то, как говорят в народе, футбольный бог все видит. И счет 1:4 в матче хозяев с Бельгией об этом напомнил, – сказал Романцев.