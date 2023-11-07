«Шахтер» прибил «Барселону»! Причем по делу
Диагональ от Судакова – 🤩
«Шахтер» неожиданно обыграл «Барселону» (1:0) – на этот раз не резервный состав.
Сразу главное: это победа по делу. Например, у «Барсы» один удар в створ за весь матч и ни одного за первый тайм, когда украинская команда сделала результат. Во втором тайме был еще и отмененный гол из-за небольшого офсайда.
Красота победного гола. В деталях
Гол начался с умной игры Георгия Судакова: в центре поля подсказал партнеру, куда отдать.
А сам побежал открываться.
Дальше Судаков снова подобрал мяч и пульнул на дальний фланг – на Гиорги Гочолейшвили.
Прорезал.
Гочолейшвили после подбора навесил в штрафную на Даниила Сикана – удар без шансов для Марка-Андре тер Стегена.
Отпраздновал как Джуд Беллингем – красиво!
Главный творец такого смелого «Шахтера» – Марино Пушич, тренирующий меньше месяца – в середине октября украинская команда уволила Патрика ван Леувена, на матч против «Черкасс» (3:0) команду вывел ассистент Дарио Срна.
«Шахтер» смело выходил через пас и создавал остроту диагоналями. После одного из розыгрышей Пушич аплодировал – чистая любовь к процессу.
24 октября Марино Пушич официально возглавил «Шахтер», дебютировал в ЛЧ как раз с «Барселоной» – минимальное поражение 1:2 на выезде.
Но идеи были заметны сразу – отмечал Вадим Лукомский: «Поразительно быстро и вплоть до мельчайших деталей команда стала похожа на «Фейеноорд» Арне Слота (у которого Пушич работал помощником). Прямо plug&play». После того матча была победа в Кубке Украины над «Викторией» – и теперь победа в ответном матче с «Барсой»!
Это уже третий гол Сикана в ЛЧ-2023/24. Прорывной сезон!
Даниил Сикан – 22-летний украинский центральный нападающий. Первые голы в ЛЧ он забил во втором туре в ворота «Антверпена» (3:2) – прибил дублем. Еще одним убрал «Барсу».
Хотя забить мог еще в прошлом году. Тогда в матче против «Селтика» Михаил Мудрик отдал Даниилу на пустые – нападающий умудрился промазать из идеального положения. А в первом туре этого розыгрыша ЛЧ выдал голевую сопернику – с паса Сикана забил Галено из «Порту».
Сикан – воспитанник «Карпат», там его присмотрели скауты европейских клубов. Даниил ездил на стажировку в «Вильярреал» и «ПСЖ» – парижане до этого не звали на просмотры игроков из Восточной Европы. Но в итоге в 18 лет Сикан перебрался в «Шахтер».
Даниил прошел через все молодежные сборные Украины, взял серебряную бутсу ЧМ-U20, который выиграла украинская молодежка. В 2021-м дебютировал и в главной сборной – в первой же игре забил Казахстану на 93-й минуте. Правда, этот мяч до сих пор единственный.
В январе 2022-го Даниил уехал в аренду в немецкую «Ганзу», но сильно переживал из-за событий на родине. Тем же летом вернулся в «Шахтер», а на сборах в Турции в отеле подрался с туристом из России.
Атаку на гол Сикана запустил Георгий Судаков – еще один талант из «Шахтера»
21-летний Судаков – основной игрок команды, его уже регулярно вызывают в сборную Украины. Во втором тайме он создал еще один момент: протащил мяч со своей половины поля.
До чужой штрафной.
Дальше был пас на Зубкова, который продлил на Сикана – тер Стеген отбил.
Судаков может покинуть «Шахтер» уже зимой – к нему присматривается «Ювентус». Еще сватают в «Барселону» – про это даже спрашивали напрямую! Судаков не обольщается: «Почему бы и нет, все возможно. Я хочу попасть в одну из топ-5 лиг, но больше всего мне нравятся АПЛ и Ла Лига».
Партнер по сборной и бывший одноклубник Михаил Мудрик хвалит Судакова и зазывает в Англию. Георгий рассказывал: «У Миши огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, по которой вы еще не видели его на топ-уровне в Англии, заключается в том, что там, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдавал бы ему топовые передачи!»
Дерзкое заявление – но после такой диагонали мы с ним согласны.
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● У «Барселоны» сложный отрезок: команда проиграла класико, хотя вела до середины второго тайма, потом с трудом, только голом в добавленное время, победила «Реал Сосьедад» в Ла Лиге, теперь поражение от «Шахтера».
● «Шахтер» был явным андердогом, коэффициент на победу в среднем – 11.00, можно было поймать и 13.00, рассказывает раздел «Ставки». А «Барса» шла безусловным фаворитом (1.25). В середине первого тайма на победу хозяев коэффициент подрос примерно на один пункт, а после гола Сикана коэффициент на «Шахтер» резко обвалился до 3.28, дальше только падение. Даже на 80-й минуте можно было ухватить вполне приличные 1.57. У «Барсы» график только рос, дойдя до сумасшедших 151 на 90-й. Возможно, кто-то даже верил, что чудо случится... вот только не по такой игре.
● Поражение заставляет вспомнить: Хави вообще-то трудно в еврокубках. У него в ЛЧ теперь проигранных матчей столько же, сколько и побед – по пять (при двух ничьих). А всего семь европейских побед в 20 матчах.
«Барселоне» осталось принять «Порту» и съездить в алмазную столицу мира – к «Антверпену», соответственно «Шахтер» с испанским грандом уже отыграл, у него сначала «Антверпен», а потом поездка к «Порту».
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
- Гол:
- 1:0 – 40 Сикан.
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Шахтер –
Ризнык, Гочолейшвили, Ракицкий, Бондарь, Матвиенко, Зубков, Степаненко (Назарина, 73), Крыськив, Судаков, Сикан (Келси, 62), Невертон (Швед, 90).
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Барселона –
тер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Араухо, Алонсо (Бальде, 60), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Гави (Лопес, 81), Рафинья (Ямаль, 59), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.
Сколько народу Шахтёр собирает на Volksparkstadion кто-нибудь знает?
Шахтер сыграл классно.
Зубков напомнил Погребняка. Желания масса, умения мало. Так бы еще мяча два забили
как же был хорош Феликс, когда только начал играть после перехода, там и голы, и пасы и вообщем смотрелся лучше. а как начал Канселу, они с Феликсом в 2-3 матчах были претендентами на лучших игроков матча, а Феликс был номинирован на лучшего игрока ла лиги. похожая ситуация и с Рафинья, Ферраном и Бревандовски.
тот же Ямаль, когда только начал играть после перевода из молодёжки, смотрелся гораздо ярче чем сейчас.
я это к чему, пока игроки ещё не впитали супер тренерские мысли маэстро, а ещё играют своими мозгами, они ещё на что-то способны.
а дальше... дальше деградация.