«Шахтер» прибил «Барселону»! Причем по делу

Диагональ от Судакова – 🤩

«Шахтер» неожиданно обыграл «Барселону» (1:0) – на этот раз не резервный состав.

Сразу главное: это победа по делу. Например, у «Барсы» один удар в створ за весь матч и ни одного за первый тайм, когда украинская команда сделала результат. Во втором тайме был еще и отмененный гол из-за небольшого офсайда.

Красота победного гола. В деталях

Гол начался с умной игры Георгия Судакова: в центре поля подсказал партнеру, куда отдать.

А сам побежал открываться.

Дальше Судаков снова подобрал мяч и пульнул на дальний фланг – на Гиорги Гочолейшвили.

Прорезал.

Гочолейшвили после подбора навесил в штрафную на Даниила Сикана – удар без шансов для Марка-Андре тер Стегена.

Отпраздновал как Джуд Беллингем – красиво!

Главный творец такого смелого «Шахтера» – Марино Пушич, тренирующий меньше месяца – в середине октября украинская команда уволила Патрика ван Леувена, на матч против «Черкасс» (3:0) команду вывел ассистент Дарио Срна.

«Шахтер» смело выходил через пас и создавал остроту диагоналями. После одного из розыгрышей Пушич аплодировал – чистая любовь к процессу.

24 октября Марино Пушич официально возглавил «Шахтер», дебютировал в ЛЧ как раз с «Барселоной» – минимальное поражение 1:2 на выезде.

Но идеи были заметны сразу – отмечал Вадим Лукомский: «Поразительно быстро и вплоть до мельчайших деталей команда стала похожа на «Фейеноорд» Арне Слота (у которого Пушич работал помощником). Прямо plug&play». После того матча была победа в Кубке Украины над «Викторией» – и теперь победа в ответном матче с «Барсой»!

Это уже третий гол Сикана в ЛЧ-2023/24. Прорывной сезон!

Даниил Сикан – 22-летний украинский центральный нападающий. Первые голы в ЛЧ он забил во втором туре в ворота «Антверпена» (3:2) – прибил дублем. Еще одним убрал «Барсу».

Хотя забить мог еще в прошлом году. Тогда в матче против «Селтика» Михаил Мудрик отдал Даниилу на пустые – нападающий умудрился промазать из идеального положения. А в первом туре этого розыгрыша ЛЧ выдал голевую сопернику – с паса Сикана забил Галено из «Порту».

Сикан – воспитанник «Карпат», там его присмотрели скауты европейских клубов. Даниил ездил на стажировку в «Вильярреал» и «ПСЖ» – парижане до этого не звали на просмотры игроков из Восточной Европы. Но в итоге в 18 лет Сикан перебрался в «Шахтер».

Даниил прошел через все молодежные сборные Украины, взял серебряную бутсу ЧМ-U20, который выиграла украинская молодежка. В 2021-м дебютировал и в главной сборной – в первой же игре забил Казахстану на 93-й минуте. Правда, этот мяч до сих пор единственный.

В январе 2022-го Даниил уехал в аренду в немецкую «Ганзу», но сильно переживал из-за событий на родине. Тем же летом вернулся в «Шахтер», а на сборах в Турции в отеле подрался с туристом из России.

Атаку на гол Сикана запустил Георгий Судаков – еще один талант из «Шахтера»

21-летний Судаков – основной игрок команды, его уже регулярно вызывают в сборную Украины. Во втором тайме он создал еще один момент: протащил мяч со своей половины поля.

До чужой штрафной.

Дальше был пас на Зубкова, который продлил на Сикана – тер Стеген отбил.

Судаков может покинуть «Шахтер» уже зимой – к нему присматривается «Ювентус». Еще сватают в «Барселону» – про это даже спрашивали напрямую! Судаков не обольщается: «Почему бы и нет, все возможно. Я хочу попасть в одну из топ-5 лиг, но больше всего мне нравятся АПЛ и Ла Лига».

Партнер по сборной и бывший одноклубник Михаил Мудрик хвалит Судакова и зазывает в Англию. Георгий рассказывал: «У Миши огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, по которой вы еще не видели его на топ-уровне в Англии, заключается в том, что там, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдавал бы ему топовые передачи!»

Дерзкое заявление – но после такой диагонали мы с ним согласны.

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● У «Барселоны» сложный отрезок: команда проиграла класико, хотя вела до середины второго тайма, потом с трудом, только голом в добавленное время, победила «Реал Сосьедад» в Ла Лиге, теперь поражение от «Шахтера».

● «Шахтер» был явным андердогом, коэффициент на победу в среднем – 11.00, можно было поймать и 13.00, рассказывает раздел «Ставки». А «Барса» шла безусловным фаворитом (1.25). В середине первого тайма на победу хозяев коэффициент подрос примерно на один пункт, а после гола Сикана коэффициент на «Шахтер» резко обвалился до 3.28, дальше только падение. Даже на 80-й минуте можно было ухватить вполне приличные 1.57. У «Барсы» график только рос, дойдя до сумасшедших 151 на 90-й. Возможно, кто-то даже верил, что чудо случится... вот только не по такой игре.

● Поражение заставляет вспомнить: Хави вообще-то трудно в еврокубках. У него в ЛЧ теперь проигранных матчей столько же, сколько и побед – по пять (при двух ничьих). А всего семь европейских побед в 20 матчах.

«Барселоне» осталось принять «Порту» и съездить в алмазную столицу мира – к «Антверпену», соответственно «Шахтер» с испанским грандом уже отыграл, у него сначала «Антверпен», а потом поездка к «Порту».