17 комментариев

Как он это делает?

Чудесный «Унион» почти увез ничью с «Сантьяго Бернабеу», но не вышло. Просто у «Реала» есть Джуд Беллингем!

Да, он снова это сделал. Решающий гол на 94-й минуте.

Весь вечер «Мадрид» стучался в немецкую стену: то Хоселу никак не мог пробить кипера Фредерика Реннова, то Родриго заряжал в штангу. На 94-й минуте повезло: Феде Вальверде решил ударить после углового, защитник Пауль Йеккель перекрыл удар, но мяч предательски отскочил от партнера обратно к воротам.

А там Джуд. Он такое не прощает – королевская серия продолжается:

⚽ – гол «Атлетику»;

⚽⚽ – два мяча и голевая с «Альмерией»;

⚽ – победный мяч «Сельте»;

⚽ – гол «Хетафе» на 95-й минуте;

❌ – молчание с «Сосьедадом»;

⚽ – и вот победный «Униону».

Уже 6-й гол за 6 игр в «Мадриде». Космос!

Беллингем – второй англичанин в истории «Реала», который забил и в дебютном матче в Ла Лиге, и в ЛЧ. До этого так ударно начинал только Лори Каннингем аж в 1979-м.

Сейчас в «Мадриде» новый король.

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun