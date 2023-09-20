17 комментариев

«Реал» сломал «Унион» лишь на 90+4. Это новый подвиг Беллингема
Как он это делает?
Чудесный «Унион» почти увез ничью с «Сантьяго Бернабеу», но не вышло. Просто у «Реала» есть Джуд Беллингем!
Да, он снова это сделал. Решающий гол на 94-й минуте.
Весь вечер «Мадрид» стучался в немецкую стену: то Хоселу никак не мог пробить кипера Фредерика Реннова, то Родриго заряжал в штангу. На 94-й минуте повезло: Феде Вальверде решил ударить после углового, защитник Пауль Йеккель перекрыл удар, но мяч предательски отскочил от партнера обратно к воротам.
А там Джуд. Он такое не прощает – королевская серия продолжается:
⚽ – гол «Атлетику»;
⚽⚽ – два мяча и голевая с «Альмерией»;
⚽ – победный мяч «Сельте»;
⚽ – гол «Хетафе» на 95-й минуте;
❌ – молчание с «Сосьедадом»;
⚽ – и вот победный «Униону».
Уже 6-й гол за 6 игр в «Мадриде». Космос!
Беллингем – второй англичанин в истории «Реала», который забил и в дебютном матче в Ла Лиге, и в ЛЧ. До этого так ударно начинал только Лори Каннингем аж в 1979-м.
Сейчас в «Мадриде» новый король.
«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 90 Беллингем.
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.
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Унион –
Реннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
Нет, я не сомневаюсь, что в бундеслиге у Униона и средний блок, и даже колючки на блоке есть - может от кактуса, может от дикобраза. Но сегодняшний матч показал, насколько тактика бывает второстепенна по сравнению с общим классом двух противостоящих команд. Мадрид был настолько сильнее, что просто вдавил берлинцев в штрафную и не давал им выстроить ни средний, ни полусредний, ни даже четвертьсредний блок.
Хоселу хороший игрок, старательный; но класса ему не хватает сильно, особенно по сравнению с Бензема. А вот Кейн игрок такого же калибра