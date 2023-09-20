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«Реал» сломал «Унион» лишь на 90+4. Это новый подвиг Беллингема

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Как он это делает?

Чудесный «Унион» почти увез ничью с «Сантьяго Бернабеу», но не вышло. Просто у «Реала» есть Джуд Беллингем!

Да, он снова это сделал. Решающий гол на 94-й минуте.

Весь вечер «Мадрид» стучался в немецкую стену: то Хоселу никак не мог пробить кипера Фредерика Реннова, то Родриго заряжал в штангу. На 94-й минуте повезло: Феде Вальверде решил ударить после углового, защитник Пауль Йеккель перекрыл удар, но мяч предательски отскочил от партнера обратно к воротам.

А там Джуд. Он такое не прощает – королевская серия продолжается:

⚽ – гол «Атлетику»;

⚽⚽ – два мяча и голевая с «Альмерией»;

⚽ – победный мяч «Сельте»;

⚽ – гол «Хетафе» на 95-й минуте;

❌ – молчание с «Сосьедадом»;

⚽ – и вот победный «Униону».

Уже 6-й гол за 6 игр в «Мадриде». Космос!

Беллингем – второй англичанин в истории «Реала», который забил и в дебютном матче в Ла Лиге, и в ЛЧ. До этого так ударно начинал только Лори Каннингем аж в 1979-м.

Сейчас в «Мадриде» новый король.

«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!

Реал Мадрид Испания – Унион Германия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Беллингем.
Реал МадридАррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.
УнионРеннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).
Предупреждения:
Тузар (1), Тчуамени (37).

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

17 комментариев

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Кенигсбергер
Кстати, я так и не увидел никакого "колючего среднего блока" от Униона, о котором столько рассказывали аналитики Спортсру. Был обычный трехэтажный автобус.

Нет, я не сомневаюсь, что в бундеслиге у Униона и средний блок, и даже колючки на блоке есть - может от кактуса, может от дикобраза. Но сегодняшний матч показал, насколько тактика бывает второстепенна по сравнению с общим классом двух противостоящих команд. Мадрид был настолько сильнее, что просто вдавил берлинцев в штрафную и не давал им выстроить ни средний, ни полусредний, ни даже четвертьсредний блок.
+8
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+8
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Карен Григорян
Анчи уже пора понять, что Родриго ужасен в центре, он не Рауль и не Бергкамп, чтобы идеально играть в подыгрыше. Холесу же на удивление отлично играет в штрафной как ногами так и головой. Идеально было бы перейти на старые 4-3-3, но тогда Джуда девать будет некуда. В целом матч против любой не трусливой и играющей команды, по типу Наполи, будет просто адом.
+5
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+5
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Asker Nourusov
Новая Жемчужина -Мадрида!!!!!
+3
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+3
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Никита Самарин
Беллингем машина 💪
+3
0
+3
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Кочегар
Какой подвиг? Там рикошетом на него мяч отскочил. Причем они вдвоём с Диасом пробили по одному мячу.
+3
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Groznyi2024
Так-то он отнял гол у Диаса
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Рустам Мазитов
фарит пацану. скоро сдуется
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Kirill Heisenberg
Повезлоооо
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Очень натужная игра. Реал не фаворит ЛЧ пока.
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Skamar
Смотрю сейчас Бавария - МЮ, все-таки надо было Мадриду потратиться на Кейна. черепаха не факт, что придёт и подойдёт; а Харри даёт результат здесь и сейчас

Хоселу хороший игрок, старательный; но класса ему не хватает сильно, особенно по сравнению с Бензема. А вот Кейн игрок такого же калибра
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bulka333
Ответ Asker Nourusov
Новая Жемчужина -Мадрида!!!!!
дефис привносит дополнительные коннотации в этот комментарий
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bulka333
Ответ Никита Самарин
Беллингем машина 💪
приора ? или тесла ? просьба уточнить )
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кенигсбергер
Кстати, я так и не увидел никакого "колючего среднего блока" от Униона, о котором столько рассказывали аналитики Спортсру. Был обычный трехэтажный автобус. Нет, я не сомневаюсь, что в бундеслиге у Униона и средний блок, и даже колючки на блоке есть - может от кактуса, может от дикобраза. Но сегодняшний матч показал, насколько тактика бывает второстепенна по сравнению с общим классом двух противостоящих команд. Мадрид был настолько сильнее, что просто вдавил берлинцев в штрафную и не давал им выстроить ни средний, ни полусредний, ни даже четвертьсредний блок.
Мне сегодня объяснили "а как по-другому с Реалом? ", но как то странно писать восторженные текста о тактике клуба если она работает только с середняками
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