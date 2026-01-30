  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Егор Титов: «Посоветовал бы Шпилевскому вести себя чуть скромнее и заниматься своим делом»
15

Егор Титов: «Посоветовал бы Шпилевскому вести себя чуть скромнее и заниматься своим делом»

Титов: посоветовал бы Шпилевскому вести себя чуть скромнее.

Егор Титов призвал тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского вести себя скромнее.

«Шпилевский ворвался в РПЛ, началось очень много разговоров и рассказов, как надо делать. Говорил, что судьи плохие, хотя это не так.

Мне кажется, так себя вести не надо. Ты приехал из Европы, из добротного чемпионата Кипра, но не стоит так разбрасываться фразами. Поэтому я бы ему посоветовал вести себя чуть скромнее и заниматься своим делом», — сказал бывший капитан «Спартака».

После 18 туров «Пари НН» занимает в РПЛ 14-е место.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Шпилевский
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoЕгор Титов
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Титов причём вообще?
Ответ Knife707
Титов причём вообще?
Егор Титов
- посоветовал бы пользователю Knife707 попроще быть и не писать про меня ничего
Спартаковцам вообще нужно в тряпочку молчать. Лучше бы за собой следили. И гонор немного нужно убрать.
Шпилевский при всей понтовитости по таблице то идет неплохо ... выиграл у прямых конкурентов - 2 раза у Махачкалы, у Оренбурга и Акрона ... ничьи с крепкими Балтикой и Рубином ... и хотя шел в зоне вылета, за счет последних игр на зимний перерыв ушел уже в зоне стыков . Начальство ему доверяет - это немаловажно, да и сложно ждать суперуспехов от команды без серьезных трансферов, где из нормальных игроков только Боселли да Олусегун аредованный
А что это Титов то так возбудился? Ему Шпилевский на мозоль больную наступил?
А если не вести скромно, что тогда?
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
А если не вести скромно, что тогда?
Я бы посоветовал Титову заняться поисками работы а не балаболить интервью.
Егорушка, ну не тебе людям указывать что и как делать, тем более к клубу и теме не имеешь никакого отношения. Занимайся своими делами, раз такой правильный и не лезь в чужие мнения.
Казалось бы, а при чём тут Титов, призывающий к скромности Шпилевского? Он кто, моральный камертон?
Выдернули из какого-то интервью
Это тот Егор Титов который чуть в Баварию не ушёл или другой?..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Селюк о Шпилевском: «Это клоун. Занимается только самолюбованием, нигде ничего не достиг. «Пари НН» заслужил вылет»
28 января, 01:31
«Пари НН» о матче в Турции: «Факел» опубликовал абсолютно неправдивую информацию, что игра отменена по решению Шпилевского. Были неблагоприятные погодные условия, поле закрыли»
27 января, 15:49
Защитник «Пари НН» Шнапцев: «Футбол, который ставит Шпилевский, можно спокойно воплотить в жизнь. Главное – не допускать грубых ошибок у своих ворот»
18 января, 03:26
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем