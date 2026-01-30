Егор Титов: «Посоветовал бы Шпилевскому вести себя чуть скромнее и заниматься своим делом»
Титов: посоветовал бы Шпилевскому вести себя чуть скромнее.
Егор Титов призвал тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского вести себя скромнее.
«Шпилевский ворвался в РПЛ, началось очень много разговоров и рассказов, как надо делать. Говорил, что судьи плохие, хотя это не так.
Мне кажется, так себя вести не надо. Ты приехал из Европы, из добротного чемпионата Кипра, но не стоит так разбрасываться фразами. Поэтому я бы ему посоветовал вести себя чуть скромнее и заниматься своим делом», — сказал бывший капитан «Спартака».
После 18 туров «Пари НН» занимает в РПЛ 14-е место.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- посоветовал бы пользователю Knife707 попроще быть и не писать про меня ничего