Денис Попов сменил Евсеева на посту главного тренера «Черноморца»

«Черноморец» объявил о назначении Дениса Попова на пост главного тренера.

46-летний специалист сменил в новороссийском клубе Вадима Евсеева, который месяц назад возглавил махачкалинское «Динамо».

При этом состав ассистентов в тренерском штабе «Черноморца» остался без изменений: помощник главного тренера – Эдуард Саркисов, тренер – Анатолий Морозов, тренер вратарей – Андрей Чичкин.

Попов – воспитанник «Черноморца», экс-форвард ЦСКА и сборной России.

Ранее он возглавлял «Муром», СКА Ростов, «Уфу» и «Дружбу».

После 21 тура «Черноморец » занимает в Первой лиге 12-е место.