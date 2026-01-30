Денис Попов сменил Евсеева на посту главного тренера «Черноморца»
«Черноморец» объявил о назначении Дениса Попова на пост главного тренера.
46-летний специалист сменил в новороссийском клубе Вадима Евсеева, который месяц назад возглавил махачкалинское «Динамо».
При этом состав ассистентов в тренерском штабе «Черноморца» остался без изменений: помощник главного тренера – Эдуард Саркисов, тренер – Анатолий Морозов, тренер вратарей – Андрей Чичкин.
Попов – воспитанник «Черноморца», экс-форвард ЦСКА и сборной России.
Ранее он возглавлял «Муром», СКА Ростов, «Уфу» и «Дружбу».
После 21 тура «Черноморец» занимает в Первой лиге 12-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Черноморца»
Будучи игроком - костоломом был еще тот
Будучи игроком - костоломом был еще тот
Тем
Попов у нас, значит, Денис. А Евсеев - просто Евсеев...
Это тот Попов, который неоднократно был лучшим бомбардиром 1-й лиги?
Это тот Попов, который неоднократно был лучшим бомбардиром 1-й лиги?
Нет, это который форвард таранного типа в газзаевской лошадиной команде 2002 года.
Это тот Попов, который неоднократно был лучшим бомбардиром 1-й лиги?
Ведущий с первого канала который
Легенда
Попов специалист?) мощь!
Походу Черноморец стремится во вторую лигу
