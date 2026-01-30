Евгений Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь. Максименко не сравнится с Кавазашвили, Дасаевым и Черчесовым»
Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь. Максименко не сравнится с Дасаевым и Черчесовым.
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» надо усилить вратарскую позицию.
– Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?
– «Спартаку» нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в «Спартаке» играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но «Спартаку» нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.
Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны, – сказал Ловчев.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Диканём, Плетикосой и Ковалевски, он тоже не сравнится
С Диканём, Плетикосой и Ковалевски, он тоже не сравнится
Пан Войцех в этом списке лишний. Хороший мужик, но вратарь так себе.
Впервые согласен с Ловчевым.
Впервые согласен с Ловчевым.
Вот и у меня такое же ощущение.
Пингвин не прыгает, не спасает. Тут соглашусь
Максименко не выручает команду, вот Бориско бы.
Согласен. Максименко средний , хороший вратарь который берет те мячи которые должны брать варотчик хотя что греха таить не все . Привозит он гораздо больше чем выручает. Вратарь должен тащить команду даже когда игра не идёт, про Александра такого не скажешь. Я сам играл в защите и знаю если воротчик класс то и тебе намного спокойнее.
Согласен. Максименко средний , хороший вратарь который берет те мячи которые должны брать варотчик хотя что греха таить не все . Привозит он гораздо больше чем выручает. Вратарь должен тащить команду даже когда игра не идёт, про Александра такого не скажешь. Я сам играл в защите и знаю если воротчик класс то и тебе намного спокойнее.
Ко всему прочему, Максименко, в силу своего "характера" не способен быть лидером обороны. Так что, однозначно, Спартаку нужен по-настоящему сильный вратарь
Согласен. Максименко средний , хороший вратарь который берет те мячи которые должны брать варотчик хотя что греха таить не все . Привозит он гораздо больше чем выручает. Вратарь должен тащить команду даже когда игра не идёт, про Александра такого не скажешь. Я сам играл в защите и знаю если воротчик класс то и тебе намного спокойнее.
Он «берёт, что летит в него, а другое, он пропускает».
Я всегда говорил что Максименко слабый вратарь , суетливый и паникёр , чуть что начинает метаться в разные стороны )!
Я всегда говорил что Максименко слабый вратарь , суетливый и паникёр , чуть что начинает метаться в разные стороны )!
Все мячи, которые летят мимо него, спокойно залетают в сетку, а которые в него попадают, тогда он - вратарь. Но задача вратаря такая - он должен выручать команду и отбить неберущийся мяч например из «девятки», тогда это настоящий вратарь, а не «мешок с картошкой».
вратарь нужен, это факт...
Как бы он ни Диканю, ни Селихову даже не конкурент. Сильная агентура делает свое дело
Серафимыч прав, с мешком далеко не уедешь.
Бориско забирать и будет в жизни счастье!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем