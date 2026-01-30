Евгений Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь. Максименко не сравнится с Кавазашвили, Дасаевым и Черчесовым»

Ловчев: «Спартаку» нужен вратарь. Максименко не сравнится с Дасаевым и Черчесовым.

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» надо усилить вратарскую позицию.

– Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

– «Спартаку» нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в «Спартаке » играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но «Спартаку» нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.

Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны, – сказал Ловчев.