Руслан Пименов: «Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале»

Пименов: Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале».
Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов считает, что Алексею Батракову нужно прибавлять в плане физических данных.
«Пусть идет постепенно, пошагово. Сейчас он, наверное, самый яркий футболист России среди молодых игроков. И пусть дальше прогрессирует. С характером у него все в порядке. Надо добавить в физических компонентах, прежде всего.
А так, у него светлая голова, с которой он может играть в Европе. Но повторюсь: нужна физика. Потому что без этого трудно конкурировать в «Реале», где играют Беллингем, Мбаппе и Винисиус. Это все ребята атлеты. И чтоб попасть в эту команду, надо как минимум не уступать и в этом качестве», – сказал Пименов.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
И в математике, чтоб контракт хороший подписать.
И раз речь про Реал, то и астрономию надо подтянуть.
Условный Штутгарт или Айнтрахт вообще отличные варианты.