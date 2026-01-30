18

Руслан Пименов: «Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале»

Пименов: Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале».

Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов считает, что Алексею Батракову нужно прибавлять в плане физических данных.

«Пусть идет постепенно, пошагово. Сейчас он, наверное, самый яркий футболист России среди молодых игроков. И пусть дальше прогрессирует. С характером у него все в порядке. Надо добавить в физических компонентах, прежде всего.

А так, у него светлая голова, с которой он может играть в Европе. Но повторюсь: нужна физика. Потому что без этого трудно конкурировать в «Реале», где играют Беллингем, Мбаппе и Винисиус. Это все ребята атлеты. И чтоб попасть в эту команду, надо как минимум не уступать и в этом качестве», – сказал Пименов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoРуслан Пименов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно еще прибавить в химии, чтобы с партнерами лучше взаимодействовать.
И в математике, чтоб контракт хороший подписать.
И раз речь про Реал, то и астрономию надо подтянуть.
Ничем не хуже физически чем Гюлер или Мастантуоно
А в Реале знают, што он у них должен играть?🤔
Еще бы в биологии и черчении
Ответ KOT_B_yHTAX
Еще бы в биологии и черчении
Да и географию подтянуть не мешало бы
Не только в физике, но и в технике, скорости, умению читать игру. Реал это другая планета, не дотянуться до неë российским игрокам. Пока близко к этому уровню только Аршавин с покером на Энфилде и Сафонов с покером в Катаре.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не только в физике, но и в технике, скорости, умению читать игру. Реал это другая планета, не дотянуться до неë российским игрокам. Пока близко к этому уровню только Аршавин с покером на Энфилде и Сафонов с покером в Катаре.
Покер уровня не отражает, стечение обстоятельств во многом,на покер один никто не смотрит,приобретая игроков
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не только в физике, но и в технике, скорости, умению читать игру. Реал это другая планета, не дотянуться до неë российским игрокам. Пока близко к этому уровню только Аршавин с покером на Энфилде и Сафонов с покером в Катаре.
Павлюченко еще точно в этот список добавить можно и Акинфеева еще... Жирков тоже думаю там же...
Думаю Батраков сможет дорасти до уровня Головина, если не сбавит в профессионализме. Но выше, это вряд ли.
Ответ sportsmerzkierebyata
Думаю Батраков сможет дорасти до уровня Головина, если не сбавит в профессионализме. Но выше, это вряд ли.
Это чего, там, за уровень, такой?
Ответ anmsm33
Это чего, там, за уровень, такой?
Почти не достижимый, космический
В Реал Сосьедаде хотя бы.
Ага. На плойке....
А ещё ему для этого нужно получить приглашение от Реала
Батракову и Германия отлично подойдёт.
Условный Штутгарт или Айнтрахт вообще отличные варианты.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
От форварда до настоящего либеро. Игорь Чугайнов: несостоявшийся переход в «Кельн», легендарный гол АЕКу, Пиняев или Батраков? | Попутчики
30 января, 21:39
Семшов о Батракове: «Может стать новым капитаном «Локомотива». Он уже оброс мышцами лидера»
30 января, 02:25
Агент Батракова: «Было бы интересно получить предложение от большого европейского клуба. И Алексею важно сделать новый шаг, и для «Локомотива» это сильная имиджевая история»
28 января, 17:03
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем