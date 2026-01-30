Руслан Пименов: «Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале»

Пименов: Батракову надо прибавлять в физике, чтобы играть в «Реале».

Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива » и сборной России Руслан Пименов считает, что Алексею Батракову нужно прибавлять в плане физических данных.

«Пусть идет постепенно, пошагово. Сейчас он, наверное, самый яркий футболист России среди молодых игроков. И пусть дальше прогрессирует. С характером у него все в порядке. Надо добавить в физических компонентах, прежде всего.

А так, у него светлая голова, с которой он может играть в Европе. Но повторюсь: нужна физика. Потому что без этого трудно конкурировать в «Реале», где играют Беллингем, Мбаппе и Винисиус. Это все ребята атлеты. И чтоб попасть в эту команду, надо как минимум не уступать и в этом качестве», – сказал Пименов.