22 комментария

Терминатор.

За летние каникулы ничего не поменялось. Эрлинг Холанд снова уничтожает АПЛ – на этот раз под каток попал «Бернли» Венсана Компани.

⚽️4’ – Угловой «Ман Сити», подача в штрафную, скидка головой во вратарскую – и Эрлинг вбил мяч в сетку. Если кто-то надеялся, что он расслабится, то нет.

Правда, радовался «Сити» недолго: уже через 20 минут снова травмировался Кевин де Брюйне. Капитан не смог продолжить игру, вместо него вышел новичок Матео Ковачич.

⚽️34’ – Хулиан Альварес принял мяч в штрафной и выкатил Холанду. Киборг вколотил второй!

Попытался сделать невозмутимое лицо.

Держался, держался...

До Уокера пара метров...

Нет, забивать в АПЛ это слишком весело.

Дубль уже в первом тайме. Кажется, лучший бомбардир АПЛ известен уже после первого тура.

Пеп предъявил Холанду прямо на поле. За что?

Хотя есть тот, кто всегда недоволен Эрлингом. После свистка на перерыв Пеп что-то очень активно ему выговаривал.

Это продолжалось довольно долго, и Пеп даже попросил оператора убрать камеру.

Оказалось, что спор возник из-за того, что Холанд потребовал от Бернарду Силвы передать ему мяч быстрее. Норвежец открывался за спину защитникам, а португалец видел его рывок и был без опеки.

Но в итоге Бернарду предпочел не рисковать и отдал назад.

Это вызвало недовольство Холанда, который высказал его Силве прямо на поле. После этого вступил уже Гвардиола и потушил норвежца.

После игры Гвардиола раскрыл суть беседы: «Он хотел, чтобы пас шел за спину защитника, но не каждый пас должен идти за спину. Иногда нужно быть терпеливым, чтобы найти правильный момент. Он не был расстроен, я не расстроен. В футболе такое случается. Не драматизируйте».

Холанд забил уже 100 мячей в топ-лигах

Подавленный «Бернли» так и ничего и не противопоставил – под конец матча еще один забил Родри. На 90-й минуте красную карточку за жесткий подкат получил Анасс Зарури – марокканец отыграл всего 30 минут.

3:0 – «Ман Сити» уверенно начинает поход за очередным чемпионством.

• Холанд забил уже 100 голов в топ-лигах: 38 в Англии за «Сити», 62 за «Дортмунд» в Бундеслиге, а ведь еще не учитывается ЛЧ – там 35 мячей с учетом года в «Зальцбурге». Кстати, ему 23 года.

• Невозможно поверить, но Эрлинг забил впервые за семь игр – до «Бернли» он молчал с мая, когда положил «Эвертону».

Если вы все еще почему-то считаете, что Холанд не подходит Пепу, вот вам ответ от самого тренера:

«Да, я бы сказал, что Эрлинг достаточно хорошо адаптировался к «Ман Сити», раз забил больше 60 голов. ##### (черт)!»

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk, Michael Regan