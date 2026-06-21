Константин Генич: «Не спится – наверное, перенервничал ;). Послушал всех комментаторов на ЧМ, и для меня пока лучше всех Пирожков. Хотя... «Ваше мнение никого не интересует»

Константин Генич: Пирожков – лучший комментатор на этом ЧМ для меня.

Константин Генич после извинений за свою работу на игре ЧМ-2026 между Нидерландами и Швецией (5:1) поделился мнением о лучшем комментаторе на турнире.

«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался ;)).

Раз уж такая тема, то…

Послушал всех комментаторов на ЧМ, и лично для меня (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков . Ни одного вопроса.

Но это для меня…

Хотя... «Ваше мнение никого не интересует», – написал комментатор «Матч ТВ ».