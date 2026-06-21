Константин Генич: «Не спится – наверное, перенервничал ;). Послушал всех комментаторов на ЧМ, и для меня пока лучше всех Пирожков. Хотя... «Ваше мнение никого не интересует»
Константин Генич: Пирожков – лучший комментатор на этом ЧМ для меня.
Константин Генич после извинений за свою работу на игре ЧМ-2026 между Нидерландами и Швецией (5:1) поделился мнением о лучшем комментаторе на турнире.
«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался ;)).
Раз уж такая тема, то…
Послушал всех комментаторов на ЧМ, и лично для меня (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков. Ни одного вопроса.
Но это для меня…
Хотя... «Ваше мнение никого не интересует», – написал комментатор «Матч ТВ».
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура35258 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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А где история про то, как он в седьмом классе пошел на рыбалку и поймал метровую щуку? Или по то, что его троюродная тетушка работала билетершей в цирке и видела Андропова? Или про то, что собака Олега Пирожкова может комментировать футбольные матчи настолько лучше бездарей с матч тв, что ее не берут на работу только потому, что боятся конкуренции?
Ещё вроде и на ютюбе у них шоу, надо в следующую пятницу их включить в список инагентов