  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Константин Генич: «Не спится – наверное, перенервничал ;). Послушал всех комментаторов на ЧМ, и для меня пока лучше всех Пирожков. Хотя... «Ваше мнение никого не интересует»

0
Константин Генич: «Не спится – наверное, перенервничал ;). Послушал всех комментаторов на ЧМ, и для меня пока лучше всех Пирожков. Хотя... «Ваше мнение никого не интересует»
Константин Генич: Пирожков – лучший комментатор на этом ЧМ для меня.

Константин Генич после извинений за свою работу на игре ЧМ-2026 между Нидерландами и Швецией (5:1) поделился мнением о лучшем комментаторе на турнире.

«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался ;)).

Раз уж такая тема, то…

Послушал всех комментаторов на ЧМ, и лично для меня (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков. Ни одного вопроса.

Но это для меня…

Хотя... «Ваше мнение никого не интересует», – написал комментатор «Матч ТВ».

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура35258 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoКонстантин Генич
logoОлег Пирожков
logoЧемпионат мира по футболу
logoМатч ТВ
телевидение

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пятнадцатилетняя школьница, ей богу
второй день оправдывается
Как с опытом Генича можно не понять базовый принцип — «троля не корми», даже если сильно печёт
Странно, а почему просто «Олег Пирожков»?

А где история про то, как он в седьмом классе пошел на рыбалку и поймал метровую щуку? Или по то, что его троюродная тетушка работала билетершей в цирке и видела Андропова? Или про то, что собака Олега Пирожкова может комментировать футбольные матчи настолько лучше бездарей с матч тв, что ее не берут на работу только потому, что боятся конкуренции?
Дешевые понты мужиков 50+ кидай у пивнухи, а тут не надо. Ты никому не интересен.
Почему журналисты госканала матчтв сидят в телеграмме, а не в Максе, да ещё и рекламируют ставочки там, скорее всего с нарушением законодательства России.
Ещё вроде и на ютюбе у них шоу, надо в следующую пятницу их включить в список инагентов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
вчера, 20:18
Мостовой о Гениче: «Футбольный человек. Да, на средненьком уровне, но играл в футбол. Этим он и отличается от других, потому что комментирует по-футбольному»
18 июня, 12:50
Генич об авторитете: «От Евсеева могу в прямом эфире получить сообщение: «Ты #######». От Талалаева – чтобы я сгнил, #####»
18 июня, 07:59
Рекомендуем
Главные новости
Кахигао о шансах «Спартака» в ЛЕ-2026/27: «Серьезно поборолись бы на групповом этапе»
37 минут назад
У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 8 играх подряд
50 минут назад
Эквадор – Кюрасао. Кайседо, Инкапиэ и Чонг в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 00:02Live
ЧМ-2026. Эквадор против Кюрасао, Германия обыграла Кот-д′Ивуар, Нидерланды разгромили Швецию, Тунис встретится с Японией,
сегодня, 00:01Live
Смотрите игру Эквадор – Кюрасао в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 00:00ВидеоСпортс"
Нагельсманн про 2:1 с Кот-д′Ивуаром: «Германия пропустила после атаки, не казавшейся опасной, но здорово отыгралась. Сегодня каждый ощутил свою значимость, это командная победа»
вчера, 23:52
У Шлоттербека подозрение на травму медиальной связки колена, сообщил Нагельсманн: «Выглядит не очень хорошо»
вчера, 23:03
Ундав с дублем признан лучшим игроком матча Германия – Кот-д′Ивуар
вчера, 22:34
Меньше 500 человек выигрывали кубок мира – заберите свой, ответив на 8 вопросов
вчера, 22:30Тесты и игры
Ундав с 3 голами и 2 ассистами в 2 матчах лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026
вчера, 22:29
Ко всем новостям
Последние новости
Оуэн не исключает, что Салах еще может остаться в «Ливерпуле»: «При новом тренере он мог бы доиграть до конца контракта. Это не что-то невозможное»
5 минут назад
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ про 1:2 с Германией: «Мы открыли счет и мощно начали 2-й тайм, но не смогли забить еще. Все решили детали – нам немного не хватает опыта»
вчера, 23:59
Король Нидерландов сидел рядом с Инфантино на матче своей сборной со Швецией: «Предложил пару кандидатур для Премии мира на ближайшие годы»
вчера, 23:30
Член администрации Белого дома Джулиани о ЧМ-2026 и визах: «США хотят провести потрясающий турнир, где рады гостям, и обеспечить их безопасность. Все идет по плану»
вчера, 23:06
Кайседо, Пачо, Инкапиэ, Чонг, Базур – в старте Эквадора и Кюрасао на матч ЧМ-2026
вчера, 22:52
Ундав первым с 1990-го совершил 5 голевых действий после выхода на замену на ЧМ. Немец забивает или ассистирует каждые 11 минут в среднем
вчера, 22:49
Семак о трансфере Андраде в «Зенит»: «У Нино есть предложение – держим в уме. Большая вероятность, что уйдет какое-то количество игроков, мы должны быть готовы»
вчера, 21:48
Плей-офф Сегунды. Финал. «Малага» обыграла «Альмерию» на выезде (2:1) и вышла в Примеру
вчера, 21:37
Фанаты «Альмерии» забросали камнями автобус «Малаги», разбив несколько стекол. Матч за выход в Ла Лигу перенесли на 30 минут, команда не выходила из салона почти час
вчера, 21:20
Арбитр Бенитес отменил 2 гола Германии Кот-д`Ивуару. Павлович свалил вратаря, ударив плечом в голову, а Мусиала сфолил на Коссуну при отборе мяча
вчера, 20:54
Рекомендуем