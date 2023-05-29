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Цифра дня. 8 часов простояло поздравление «Арсенала» с днем рождения Аршавина. Его удалили

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29 мая родился Андрей Аршавин – об этом вспомнил лондонский «Арсенал» и вывесил поздравление в твиттере, сопроводив его надписью «Отличного дня, Андрей». Конечно, с видео его покера в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал», – так Аршавин прокомментировал пост «Спорт-Экспрессу».

Спустя восемь часов пост был удален. 

Твиттер сборной России пристыдил «Арсенал», написав по-английски: «Вы можете удалить пост, но вам не стереть вашу историю». И прикрепил скрин с поздравлением Аршавина.

Свое поздравление твиттер сборной России отправил шесть часов назад вот с такой картинкой.

Экс-игрок пяти английских клубов Питер Одемвингие раскритиковал удаление поста: «Арсенал» – это позор! Им должно быть стыдно за такое решение».

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham

36 комментариев

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Тиджани Бабангида
Восемь часов от достоинства до трусости…
+66
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dmitry.tchidakin
Поделом Сити раскатали этих позорников
+57
-8
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Добрый_Ээх
Очередное проявление бесхребетности Арсенала
+39
-3
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Evgeny Trifonov
всё таки взяли реванш за Бахмут
+28
-11
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Карпов Стас
С Днём Рождения , Андрей Сергеич! Спасибо за Евро!!!
+16
-1
+15
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Максим 1986
Это иллюстрация их игры в сезоне: шли красиво, но в конце обо...лись
+14
0
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Rrromario
скорее всего там Зинченко твиттер прочитал и на протяжении 8 часов плакал, руководство Арсенала решило не доводить своего истеричного хлопчика до нервного срыва и удалило таки пост с поздравлениями Аршавина
+15
-3
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Сергей Логинов
Тут считаю нужным выразить уважение Барселоне
+8
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Артем Л
Повеяло британской свободкой
+8
-2
+6
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Arthas Northman
Ответ Roman Dementiev
Реакция нормального человека: "Глупо, жаль, надеюсь всё это скоро закончится" Реакция беснующейся массы из топов комментариев: шутки про зраду, Бахмут, слезы Зинченко и так далее. Всё по делу, увы, всё по делу.
по делу удалять посты изза национальности? Дудь,ты ли это?
+5
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Gammicus
Ну им нужно еще подать заявление в АПЛ, чтобы удалить все свои результаты за эти сезоны что там выступал Аршавин и улететь в пердив. пройти очищение так сказать
+5
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Сергей Орлов
А Одемвингие молодец.
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Марк Власов
Ответ Rrromario
скорее всего там Зинченко твиттер прочитал и на протяжении 8 часов плакал, руководство Арсенала решило не доводить своего истеричного хлопчика до нервного срыва и удалило таки пост с поздравлениями Аршавина
Он реально помешался на этой теме. Его истории -- это филиал украинских каналов. Причем, что еще гаже -- чел напрочь забыл, где играл и откуда перешел в Сити. Просто широким жестом отменил страну и людей, которые помогали ему
+5
-2
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Владимир Самсонов
Какой же позор.
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vas1105
Ответ Phoebe
а при чем тут это? англосаксы ссыкают в труселя - вот и весь их политический аргумент, начиная с 14 века причем. если не понятно - поясню подробнее, как историк )
То есть историк может подробнее пояснить энурез нации на протяжении 700 лет и изобретение труселей в 14 веке? Очень интересно, жду.. Поподробнее, пожалуйста, про англосаксов 14-го века😆😆😆. И ещё, где вы учились?
+4
-2
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Николай Васильков
Очередная перемога.
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Костя Кот
в этом весь арсенао
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Марат Адилов
как малые дети ей-богу😁
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fall_of_troy
Ответ Evgeny Trifonov
всё таки взяли реванш за Бахмут
Лондонский Арсенал это украинский клуб?
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iden prime
какой поклоник.такой и клуб
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Роберт Дауни-средний
Ответ modesto
Самое мощное - это пошлые шутейки на костях про Бахмут. Ложили кучу вообще на все и всех.
отлавливать арканами зевак на улицах Одессы, Днепра и Полтавы, вручать им повестки, параллельно нагло обманывая про нормальную мобилизацию и сотен тысяч добровольцев, отправлять этих же мобиков в мясорубку, которую они же сами и назовут бахмутской мясорубкой - это действительно мерзко
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Боевой Бурят Путина
Пиарщики с SMM вдвойне обделались. Если бы не поздравили, то никто бы не заметил. Если уже поздравили, то никак нельзя было удалять.
На ровном месте сами создали два информационных повода для обливания «Арсенала» фекалиями с обеих сторон баррикад
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volens-docens
Ответ Phoebe
а при чем тут это? англосаксы ссыкают в труселя - вот и весь их политический аргумент, начиная с 14 века причем. если не понятно - поясню подробнее, как историк )
Да, поподробнее - как историк. Просим.
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ForMotherRussia
Ответ Тиджани Бабангида
Восемь часов от достоинства до трусости…
В каком мире мы живём, если поздравить своего бывшего игрока - это сродни подвигу...
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Роберт Дауни-средний
Ответ ForMotherRussia
В каком мире мы живём, если поздравить своего бывшего игрока - это сродни подвигу...
ну вот такой нынче мир, где отказ от участия в хоккейном прайде приравнивается к героизму, 10 лет назад это было бы в порядке вещей и никто бы и слова не сказал
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