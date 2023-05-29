36 комментариев

29 мая родился Андрей Аршавин – об этом вспомнил лондонский «Арсенал» и вывесил поздравление в твиттере, сопроводив его надписью «Отличного дня, Андрей». Конечно, с видео его покера в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал», – так Аршавин прокомментировал пост «Спорт-Экспрессу».

Спустя восемь часов пост был удален.

Твиттер сборной России пристыдил «Арсенал», написав по-английски: «Вы можете удалить пост, но вам не стереть вашу историю». И прикрепил скрин с поздравлением Аршавина.

Свое поздравление твиттер сборной России отправил шесть часов назад вот с такой картинкой.

Экс-игрок пяти английских клубов Питер Одемвингие раскритиковал удаление поста: «Арсенал» – это позор! Им должно быть стыдно за такое решение».

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham