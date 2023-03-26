26 комментариев

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Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит

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Полюбил клуб из-за старшего брата.

Увольнение Юлиана Нагельсманна – очень странное и во многом даже грустное решение. Прогрессивному тренеру хочется сопереживать, а эмоции только усилятся, если вспомнить: Нагельсманн с самого детства болел за «Баварию».

Юлиан полюбил клуб из-за старшего брата. Они вместе плакали после обидного поражения от «МЮ»

Нагельсманн проникся мюнхенским клубом благодаря старшему брату: тренер до сих пор помнит детские слезы из 1999-го.

«Одним из самых тяжелых моментов был проигранный финал Лиги чемпионов в 1999 году против «Манчестер Юнайтед» («Бавария» уступила на последних минутах 1:2 – Sports.ru). Мой отец был болельщиком «Гладбаха», поэтому для него все было не так уж плохо. А вот мы с братом тогда много плакали», – рассказывал Юлиан.

Что такое победный менталитет, будущий тренер осознавал, когда наблюдал за легендами: Оливер Кан, Лотар Маттеус, Штефан Эффенберг, Хасан Салихамиджич. 

«Этот ген клуба всегда восхищал меня, я заметил его еще в юношеском футболе, когда мы играли против «Баварии». Это начиналось с приезда, одежды: они подъезжали очень замкнутыми, всегда в красивом автобусе, транслировали Mia san Mia (девиз клуба, означающий: «Мы те, кто мы есть» – Sports.ru). Они и на поле выходили с таким представлением о себе», – говорит Нагельсманн.

Теперь Кан и Салихамиджич были его боссами в «Баварии», они же принимали решение об увольнении. Хасан, нынешний спортивный директор, назвал его сложнейшим за все время.

Юлиан всегда мечтал сыграть за «Баварию», но удалось пробиться только в «Аугсбург» и «Мюнхен-1860». Нагельсманн тепло вспоминает встречи с любимым клубом.

«Мы не в каждом матче проигрывали, но сразу замечали, что молодые игроки уже знакомы с Mia san Mia. И под этим [девизом] я подразумеваю не высокомерие, а стремление быть лучшими и упорно работать для этого. Если вы хорошо трудитесь, можно воплотить даже такое», – уверен Нагельсманн.

«Нагельсманн, ты свинья, возвращайся в «Мюнхен-1860»! Фанаты «Баварии» припоминали ему игровую карьеру

Юлиан пришел в любимый клуб летом 2021-го – и очень сильно обрадовался:

«Конечно, это был большой шаг. Но все же первым отреагировало сердце, и я, естественно, был в эйфории. Моя голова пыталась придать этому необходимую объективность. Как тренер, я всегда хочу выступать на самом высоком уровне и, как истинный болельщик, я также стараюсь обеспечить хорошую игру для фанатов, которые приходят на стадион».

Но иногда фанаты «Баварии» припоминали ему игровую карьеру. «Нагельсманн, ты свинья, возвращайся в «Мюнхен-1860»! – кричали новому тренеру на товарищеской игре с «Аяксом». Юлиан спокойно ответил: «Выражая себя, каждый должен иметь дело со своей совестью. Невозможно сделать всех счастливыми». Тренер подчеркивал, что понимает причины подобных кричалок.

Понимает ли он причины нынешнего увольнения, мы пока не знаем. Юлиан еще не высказывался.

Где теперь ждать Нагельсманна?

Похоже, немецкий тренер уже готов к «Тоттенхэму». По информации Sky Sports, Нагельсманн открыт для переговоров с лондонским клубом. Но специалисту может потребоваться время на размышления перед новой работой.

«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Нагельсманна, особенно на фоне туманных перспектив Антонио Конте.

Лондонцы рассматривали его кандидатуру еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019-м. Он же мог сменить и Жозе Моуринью. Есть вероятность, что Нагельсманн придет в «Тоттенхэм» уже после опыта в клубе мечты.

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, firo Sportphoto/ Jurgen Fromme, imago-images.de, Robert Michael/dpa

26 комментариев

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Даниил Александров
Я конечно не управленец уровня Вацке и посреди сезона глупо менять тренера, но почему бы Боруссии не забрать Нагельсмана? У того явно осадок остался от Баварии, он определённо топ, может выгореть и взять тренера на долгие годы, как Клоппа в своё время. Нынешний тренер тоже интересный дядька, но с ним Боруссия явно не будет звёзд хватать с неба (ЛЧ тому показатель), а вот с Нагельсманом может случиться действительно качественный скачок. Договориться о контракте с конца сезона - по-моему кайф вариант.
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Ман Сити
Удачи Нагельсману, не удачи немецкому мешку.
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ПавелАвер
не думаю ,что сейчас это увольнение пойдёт на пользу в раздевалке . Неприятно всё это
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Direct free kick
Ответ mrkmbai
До сих пор горит от того как поступили с Нагелем. Против Тухеля ничего не имею, но учитывая его характер он тоже вряд ли продержится долго. По высказываниям руководства думал что у нас долгосрочный проект, со взлетами и падениями, ведь при подписании Нагельсмана они знали что он все ещё сыроватый, но он развивался. Команда может настроиться когда надо, ни единого гола не пропустили против Интер, Барсу и ПСЖ, а им каждый тур БЛ подавай победы, против Байера изначально у Юлиана был другой план, может хотел репитировать первый матч с Сити, но не получилось, с кем не бывает, Хайнкес в своем требл сезоне тоже дал расслабиться ребятам против Арсенала, БАТЭ, уверен против БД собрались бы ребята и вынесли бы шмелей на Альянс арене.
Причём тут 8-й лондонский? Весь их "недокамбэк" случился из-за несуществующего углового
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Егор Понамарёв
Надеюсь у Тухеля получится то, что у него не получилось в Боруссии - сделает ее чемпионом
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waleri
ПСЖ?
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Emotions
Ответ петрович сектор1
То что Киммих был доверенное лицо у Нагельсманна и все внутреннее проблемы команды тренер решал именно через него, как бы не секрет. А авторитет Киммиха нынче побольше чем у Нойера и Мюллера. Джош как то не однозначно высказался в инсте, а Горетцка и Павар точно в шоке. Как бы здесь не бабахнуло. А это перед решающим играми. Бред какой то.....
В любом случае отыграть назад уже не получится. То, что игроки в шоке, я знаю, но есть и такие, которые будут рады. Тот же Гнабри или Сане... Ну да ладно, поживем-увидим.
Тут такое дело, Ули снова в игре, это его рук дело) Нойер пошел к нему на поклон и вот результат. Если скоро Топалович вернется в клуб, значит 100 процентов дело рук Нойера. Эх, нужно запасаться попкорном))
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петрович сектор1
Ответ Emotions
Привет! Я просто уверена, что там помимо Нойера было много чего. Думаю, правду мы не скоро узнаем.
То что Киммих был доверенное лицо у Нагельсманна и все внутреннее проблемы команды тренер решал именно через него, как бы не секрет. А авторитет Киммиха нынче побольше чем у Нойера и Мюллера.
Джош как то не однозначно высказался в инсте, а Горетцка и Павар точно в шоке.
Как бы здесь не бабахнуло.
А это перед решающим играми.
Бред какой то.....
+3
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Emotions
Ответ петрович сектор1
Оля привет Какие мысли? По пабликам баварских фанатов ходит слушок, что без Нойера здесь не обошлось
Привет! Я просто уверена, что там помимо Нойера было много чего. Думаю, правду мы не скоро узнаем.
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azax
Все правильно руководство сделало!
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петрович сектор1
Ответ Emotions
Ну не факт, что Юлиан не станет вновь тренером Баварии. В жизни всякое может случиться)
Оля привет
Какие мысли?
По пабликам баварских фанатов ходит слушок, что без Нойера здесь не обошлось
+1
-1
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Emotions
Ну не факт, что Юлиан не станет вновь тренером Баварии. В жизни всякое может случиться)
+2
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мс-мешок
Ответ шампион
У меня все одноклассники на след.день стали фанатами МЮ. А я наоборот стал за Баварию. Правда, когда клуб выигрывает десять раз подряд лигу, болеть за него как-то странно. Куда круче были вырванные в последних турах на последних секундах победы у Байера и Шальке.
большинство моих сослуживцев были за немцев, нас было трое за МЮ. За молодых , Бекса, Скоулза, Бата, Невилов. Выиграли пару пачек сигарет после матча. Тот финал не забуду никогда.
+2
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siragh@yandex.ru
Кадись Кан через друга поставил 5 млн евро на то,что Нагнльсман не доработает до конца контракта 😆😆Сорвал куш чертяга
+2
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mrkmbai
До сих пор горит от того как поступили с Нагелем. Против Тухеля ничего не имею, но учитывая его характер он тоже вряд ли продержится долго. По высказываниям руководства думал что у нас долгосрочный проект, со взлетами и падениями, ведь при подписании Нагельсмана они знали что он все ещё сыроватый, но он развивался. Команда может настроиться когда надо, ни единого гола не пропустили против Интер, Барсу и ПСЖ, а им каждый тур БЛ подавай победы, против Байера изначально у Юлиана был другой план, может хотел репитировать первый матч с Сити, но не получилось, с кем не бывает, Хайнкес в своем требл сезоне тоже дал расслабиться ребятам против Арсенала, БАТЭ, уверен против БД собрались бы ребята и вынесли бы шмелей на Альянс арене.
+6
-1
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Алексей Гусев
Так а за что кикнули?
0
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Ильдар1982
Удачи тебе Юлиан очень обидно за тебя.
+2
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шампион
Ответ hamashka
С голом Патрика Андерссона?)
Да, такие моменты не забываются.
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hamashka
Ответ шампион
У меня все одноклассники на след.день стали фанатами МЮ. А я наоборот стал за Баварию. Правда, когда клуб выигрывает десять раз подряд лигу, болеть за него как-то странно. Куда круче были вырванные в последних турах на последних секундах победы у Байера и Шальке.
С голом Патрика Андерссона?)
+6
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ мидас
Жалко Нагельсманна, уходит из своего любимого клуба
при всей абсурдности ситуации его увольнение именно сейчас прежде всего большой плюс к футбольной репутации - выиграть ЛЧ ой как не просто, тем более с учётом сетки для Баварии и если Тухель не возьмёт ЛЧ, то будут ещё долго вспоминать, что Нагельсман бы смог
+21
-1
+20
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шампион
Ответ Рома Ромео
Помню тот финал, мне было четырнадцать лет и я тоже плакал (даже рыдал) после финального свистка. Очень эмоциональная концовка получилась
У меня все одноклассники на след.день стали фанатами МЮ. А я наоборот стал за Баварию. Правда, когда клуб выигрывает десять раз подряд лигу, болеть за него как-то странно. Куда круче были вырванные в последних турах на последних секундах победы у Байера и Шальке.
+10
0
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bamboocha01
Ответ Rabadan_05
Странное конечно увольнение, в Лч идёт хорошо, выграл все матчи, в Бундеслиге ещё есть время не понимаю логики. А ведь мог стать своим САФ, или Венгером
Скорее всего не из за результатов а что то личное между нагельсманном и скорее всего хенессом
+2
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Максим Собакевич
В Реал его!
+4
0
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Рома Ромео
Помню тот финал, мне было четырнадцать лет и я тоже плакал (даже рыдал) после финального свистка. Очень эмоциональная концовка получилась
+5
0
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Rabadan_05
Странное конечно увольнение, в Лч идёт хорошо, выграл все матчи, в Бундеслиге ещё есть время не понимаю логики. А ведь мог стать своим САФ, или Венгером
+12
0
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