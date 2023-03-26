26 комментариев

Полюбил клуб из-за старшего брата.

Увольнение Юлиана Нагельсманна – очень странное и во многом даже грустное решение. Прогрессивному тренеру хочется сопереживать, а эмоции только усилятся, если вспомнить: Нагельсманн с самого детства болел за «Баварию».

Юлиан полюбил клуб из-за старшего брата. Они вместе плакали после обидного поражения от «МЮ»

Нагельсманн проникся мюнхенским клубом благодаря старшему брату: тренер до сих пор помнит детские слезы из 1999-го.

«Одним из самых тяжелых моментов был проигранный финал Лиги чемпионов в 1999 году против «Манчестер Юнайтед» («Бавария» уступила на последних минутах 1:2 – Sports.ru). Мой отец был болельщиком «Гладбаха», поэтому для него все было не так уж плохо. А вот мы с братом тогда много плакали», – рассказывал Юлиан.

Что такое победный менталитет, будущий тренер осознавал, когда наблюдал за легендами: Оливер Кан, Лотар Маттеус, Штефан Эффенберг, Хасан Салихамиджич.

«Этот ген клуба всегда восхищал меня, я заметил его еще в юношеском футболе, когда мы играли против «Баварии». Это начиналось с приезда, одежды: они подъезжали очень замкнутыми, всегда в красивом автобусе, транслировали Mia san Mia (девиз клуба, означающий: «Мы те, кто мы есть» – Sports.ru). Они и на поле выходили с таким представлением о себе», – говорит Нагельсманн.

Теперь Кан и Салихамиджич были его боссами в «Баварии», они же принимали решение об увольнении. Хасан, нынешний спортивный директор, назвал его сложнейшим за все время.

Юлиан всегда мечтал сыграть за «Баварию», но удалось пробиться только в «Аугсбург» и «Мюнхен-1860». Нагельсманн тепло вспоминает встречи с любимым клубом.

«Мы не в каждом матче проигрывали, но сразу замечали, что молодые игроки уже знакомы с Mia san Mia. И под этим [девизом] я подразумеваю не высокомерие, а стремление быть лучшими и упорно работать для этого. Если вы хорошо трудитесь, можно воплотить даже такое», – уверен Нагельсманн.

«Нагельсманн, ты свинья, возвращайся в «Мюнхен-1860»! Фанаты «Баварии» припоминали ему игровую карьеру

Юлиан пришел в любимый клуб летом 2021-го – и очень сильно обрадовался:

«Конечно, это был большой шаг. Но все же первым отреагировало сердце, и я, естественно, был в эйфории. Моя голова пыталась придать этому необходимую объективность. Как тренер, я всегда хочу выступать на самом высоком уровне и, как истинный болельщик, я также стараюсь обеспечить хорошую игру для фанатов, которые приходят на стадион».

Но иногда фанаты «Баварии» припоминали ему игровую карьеру. «Нагельсманн, ты свинья, возвращайся в «Мюнхен-1860»! – кричали новому тренеру на товарищеской игре с «Аяксом». Юлиан спокойно ответил: «Выражая себя, каждый должен иметь дело со своей совестью. Невозможно сделать всех счастливыми». Тренер подчеркивал, что понимает причины подобных кричалок.

Понимает ли он причины нынешнего увольнения, мы пока не знаем. Юлиан еще не высказывался.

Где теперь ждать Нагельсманна?

Похоже, немецкий тренер уже готов к «Тоттенхэму». По информации Sky Sports, Нагельсманн открыт для переговоров с лондонским клубом. Но специалисту может потребоваться время на размышления перед новой работой.

«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Нагельсманна, особенно на фоне туманных перспектив Антонио Конте.

Лондонцы рассматривали его кандидатуру еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019-м. Он же мог сменить и Жозе Моуринью. Есть вероятность, что Нагельсманн придет в «Тоттенхэм» уже после опыта в клубе мечты.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, firo Sportphoto/ Jurgen Fromme, imago-images.de, Robert Michael/dpa