Встречайте четвертьфиналистов.

В Лиге Европы отыграли матчи 1/8. Перед вами – победители противостояний:

• «Севилья» минимально уступила в гостях «Фенербахче» (0:1), но прошла в четвертьфинал благодаря удобной победе в первом матче (2:0). Не обошлось без неприятностей: в начале второго тайма с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в вратаря «Севильи» Марко Дмитровича прилетели зажигалка и увесистый фонарик. Игру прерывали, пока сербу оказывали помощь.

• «Шахтер» сгорел «Фейеноорду» 1:7 (общий счет 2:8) – это одно из крупнейших поражений украинской команды в еврокубках. «Шахтер» дважды проигрывал по 0:6 (против «Ман Сити» в 2018-м и против «Боруссии» Менхенгладбах в 2020-м), самое крупное поражение – 0:7 от «Баварии» в 2015-м.

• «Ювентус» выбил из Лиги Европы «Фрайбург» (2:0, общий счет 3:0). Забил и Душан Влахович – это первый гол ровно за месяц: в последний раз он забивал 16 февраля, тоже в ЛЕ – в ворота «Нанта» (1:1).

• «МЮ» снова обыграл «Бетис», теперь в гостях (1:0, общий счет 5:1). Победный гол у Маркуса Рэшфорда – уже 19-й мяч в 23 играх после ЧМ-2022.

• «Байер» победил «Ференцварош» и в Будапеште – снова 2:0 (общий счет 4:0). Тренер венгерской команды Станислав Черчесов еще и получил предупреждение – слишком яро протестовал против решения судьи Артура Соареша Диаша.

• «Рома» выстояла на «Аноэте» и не проиграла «Сосьедаду» (0:0, в первом матче было 2:0). «Рома» при Жозе Моуринью двигается в еврокубках поступательно: в прошлом сезоне была победа в Лиге конференций, теперь четвертьфинал ЛЕ.

Кстати, «Рома» – шестая итальянская команда в четвертьфиналах еврокубков. Как много! Такое произошло лишь в третий раз в истории (после сезонов-1990/91 и 1998/1999).

• В битве «Юниона» и «Униона» после огненных 3:3 в первом матче победителями вышли бельгийцы: уверенно выиграли дома (3:0).

«Унион» стал пятой немецкой командой, вылетевшей в 1/8: еще выбыли «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Фрайбург». Остались лишь «Бавария» и «Байер».

• «Спортинг» в Лондоне выбил «Арсенал». Сначала 1:1 с геройствами вратаря Адана и голом с центра поля, а потом – серия пенальти без промахов. У англичан смазал Мартинелли (браво, Адан!).

А это – четвертьфиналисты Лиги конференций:

Фото: REUTERS/Johanna Geron, John Sibley, Marcelo Del Pozo