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«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

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Встречайте четвертьфиналистов.

В Лиге Европы отыграли матчи 1/8. Перед вами – победители противостояний:

«Севилья» минимально уступила в гостях «Фенербахче» (0:1), но прошла в четвертьфинал благодаря удобной победе в первом матче (2:0). Не обошлось без неприятностей: в начале второго тайма с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в вратаря «Севильи» Марко Дмитровича прилетели зажигалка и увесистый фонарик. Игру прерывали, пока сербу оказывали помощь.

• «Шахтер» сгорел «Фейеноорду» 1:7 (общий счет 2:8) – это одно из крупнейших поражений украинской команды в еврокубках. «Шахтер» дважды проигрывал по 0:6 (против «Ман Сити» в 2018-м и против «Боруссии» Менхенгладбах в 2020-м), самое крупное поражение – 0:7 от «Баварии» в 2015-м.

«Ювентус» выбил из Лиги Европы «Фрайбург» (2:0, общий счет 3:0). Забил и Душан Влахович – это первый гол ровно за месяц: в последний раз он забивал 16 февраля, тоже в ЛЕ – в ворота «Нанта» (1:1).

«МЮ» снова обыграл «Бетис», теперь в гостях (1:0, общий счет 5:1). Победный гол у Маркуса Рэшфорда – уже 19-й мяч в 23 играх после ЧМ-2022. 

«Байер» победил «Ференцварош» и в Будапеште – снова 2:0 (общий счет 4:0). Тренер венгерской команды Станислав Черчесов еще и получил предупреждение – слишком яро протестовал против решения судьи Артура Соареша Диаша. 

«Рома» выстояла на «Аноэте» и не проиграла «Сосьедаду» (0:0, в первом матче было 2:0). «Рома» при Жозе Моуринью двигается в еврокубках поступательно: в прошлом сезоне была победа в Лиге конференций, теперь четвертьфинал ЛЕ.

Кстати, «Рома» – шестая итальянская команда в четвертьфиналах еврокубков. Как много! Такое произошло лишь в третий раз в истории (после сезонов-1990/91 и 1998/1999).

• В битве «Юниона» и «Униона» после огненных 3:3 в первом матче победителями вышли бельгийцы: уверенно выиграли дома (3:0).  

«Унион» стал пятой немецкой командой, вылетевшей в 1/8: еще выбыли «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Фрайбург». Остались лишь «Бавария» и «Байер».

«Спортинг» в Лондоне выбил «Арсенал». Сначала 1:1 с геройствами вратаря Адана и голом с центра поля, а потом – серия пенальти без промахов. У англичан смазал Мартинелли (браво, Адан!). 

А это – четвертьфиналисты Лиги конференций:

С центра поля «Арсеналу»! Гол Гонсалвеша из «Спортинга» хочется смотреть весь вечер

Все результаты матчей 1/8 Лиги Европы и составы

Все результаты матчей 1/8 Лиги конференций и составы

Фото: REUTERS/Johanna Geron, John Sibley, Marcelo Del Pozo

4 комментария

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Lifar Skladchikov
Кто-то может объяснить почему все так радуются вылету Шахтеру? Что такого Шахтер плохого сделал?
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Brigant
Лигу конференций должен брать ВХЮ! А в лиге Европы не все так однозначно! МЮ, Рома и Ювентус претенденты!
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МИХАЛЫЧ
Моуриньо идёт за очередным трофеем в Еврокубках
0
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МИХАЛЫЧ
Власти Нидерландов уже извинились?
+2
0
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