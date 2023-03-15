7 комментариев

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола
Эрлинг Холанд уничтожил «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов – забил в ответном матче пять мячей.
Это история!
И кто знает, что могло бы случиться дальше – если бы норвежца не остановил... собственный тренер Пеп Гвардиола!
Когда стало ясно, что будет замена, автоматически возникла мысль: ну нет.
Да и Эрлинг, показалось, подумал так же: ну не меня же.
Не в такой день.
Единственный повод для разочарования.
Не так рано.
Но что делать – пришлось уходить.
Через пять минут после пятого гола.
Когда оставалось еще полчаса на то, чтобы побить рекорд ЛЧ. Установить какой-нибудь вечный.
Пеп вроде бы даже отводил взгляд. Но в итоге все же обнял Эрлинга, очень тепло.
А Холанд что-то шепнул – возможно, шутливо-обидное про замену!
Пеп посмеялся.
Еще бы он не был доволен – когда такую суперсилу можно припрятать так рано, когда все уже решено.
Больше пяти можно будет забить когда-нибудь потом.
Правда?
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️
Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith, Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/IMAGO/Mark Cosgrove
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