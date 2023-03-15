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Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Эрлинг Холанд уничтожил «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов – забил в ответном матче пять мячей.

Это история!

И кто знает, что могло бы случиться дальше – если бы норвежца не остановил... собственный тренер Пеп Гвардиола!

Когда стало ясно, что будет замена, автоматически возникла мысль: ну нет.

Да и Эрлинг, показалось, подумал так же: ну не меня же.

Не в такой день.

Единственный повод для разочарования.

Не так рано.

Но что делать – пришлось уходить.

Через пять минут после пятого гола.

Когда оставалось еще полчаса на то, чтобы побить рекорд ЛЧ. Установить какой-нибудь вечный.

Пеп вроде бы даже отводил взгляд. Но в итоге все же обнял Эрлинга, очень тепло.

А Холанд что-то шепнул – возможно, шутливо-обидное про замену!

Пеп посмеялся.

Еще бы он не был доволен – когда такую суперсилу можно припрятать так рано, когда все уже решено.

Больше пяти можно будет забить когда-нибудь потом.

Правда?

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith, Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/IMAGO/Mark Cosgrove

7 комментариев

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Joey Ramone
Все голы надо сказать просто ни о чём. На добивании ногу подставлял каждый раз. Лейпциг есть Лейпциг.
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Мазинье
Испугался что забьёт больше Месси за 1 игру в ЛЧ
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Joey Ramone
Пеп, увы, в этом плане туповат конечно.
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Киборг🤖💙
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sinkindragon@gmail.com
азарт у него сохраняет , Холланд как цепной пес теперь
+4
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Ученик Пепа
Жаль что заменили Холланда. Лучше бы Пеп такую прагматичность проявлял в выборе тактики на поздних стадиях лч, а не при выборе кого заменить в выигранном матче.
+8
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Valeriy Shestakov
Гений!!!
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