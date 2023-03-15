7 комментариев

Эрлинг Холанд уничтожил «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов – забил в ответном матче пять мячей.

Это история!

И кто знает, что могло бы случиться дальше – если бы норвежца не остановил... собственный тренер Пеп Гвардиола!

Когда стало ясно, что будет замена, автоматически возникла мысль: ну нет.

Да и Эрлинг, показалось, подумал так же: ну не меня же.

Не в такой день.

Единственный повод для разочарования.

Не так рано.

Но что делать – пришлось уходить.

Через пять минут после пятого гола.

Когда оставалось еще полчаса на то, чтобы побить рекорд ЛЧ. Установить какой-нибудь вечный.

Пеп вроде бы даже отводил взгляд. Но в итоге все же обнял Эрлинга, очень тепло.

А Холанд что-то шепнул – возможно, шутливо-обидное про замену!

Пеп посмеялся.

Еще бы он не был доволен – когда такую суперсилу можно припрятать так рано, когда все уже решено.

Больше пяти можно будет забить когда-нибудь потом.

Правда?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith, Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/IMAGO/Mark Cosgrove