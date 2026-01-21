Лига чемпионов. «Реал» забил 6 голов «Монако», «Арсенал» победил «Интер», «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию», «ПСЖ» уступил «Спортингу», «Ман Сити» проиграл «Буде-Глимт»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.
В 7-м туре Лиги чемпионов во вторник «Манчестер Сити» уступил «Буде-Глимт» (1:3), «Интер» – «Арсеналу» (1:3), «Реал» разгромил «Монако» (6:1), «ПСЖ» проиграл «Спортингу» (1:2).
Лига чемпионов
Общий этап
7-й тур
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Касабулат, Глейзер, Громыко, Жоржинью, Мрынский, Фильо
Запасные: Станоев, Абиш, Биркурманов, Калмурза, Широбоков, Буч, Садыбеков, Багдат, Рикардиньо, Базарбаев
Брюгге:
Яккерс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Диакон, Ветлесен, Сейс, Ванакен, Станкович, Боржеш, Вермант
Запасные: Миньоле, Осуджи, Сандра, ванден Дриссхе, Мейер, Сике, Рейс, Трезольди, Кэмпбелл
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Хеуге, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Хег
Запасные: Рииснес, Чули, Лунд, Шонг, Эукленд, Дубвик Мяятя, Салтнес, Хельмерсен, Нильсен, Алеэсами, Клюнге
Манчестер Сити:
Доннарумма, О`Райли, Аллейн, Хусанов, Аит-Нури, Рейндерс, Родри Эрнандес, Льюис, Фоден, Шерки, Холанд
Запасные: Аке, Нобл, Доку, Беттинелли, Траффорд, Мармуш, Самба, Мфуни, Грей, Мукаса
Вильярреал
Тенас, С. Кардона, Вейга, Марин, Моуриньо, Молейро, Парти, Комесанья, Пепе, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Наварро, Лопес Кортес, Жуниор, Педраса, Парехо, Конде, Бьюкенен, Жерар Морено, Микаутадзе
Аякс:
Ярош, Вейндал, Бас, Бауман, Гоэи, Мокио, Регеер, Классен, Годтс, Глух, Дольберг
Запасные: Эдвардсен, Бунида, Алдерс, Штер, Пасвеер, Шутало, Моро, Херкенс, Лукас Роза, Итакура, Фитц-Джим, Уазан
Тоттенхэм
Викарио, Удоджи, Ромеро, Данзо, Порро, Грэй, Бергвалль, Спенс, Симонс, Одобер, Соланке
Запасные: Остин, Олусеси, Коло-Муани, Скарлетт, Ахамриш, Харди, Уильямс-Барнетт, Кински, Байфилд, Роузвелл, Томпсон
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Ансельмино, Мане, Чуквуэмека, Джан, Фабиу Силва, Остшиньски, Майер, Рюэрсон, Зюле, Байер, Дюранвиль
Мигель Гутьеррес Амброзино
Копенгаген
Котарски, Лопес, Судзуки, Перейра, Мелинг, Ашури, Мадсен, Дилэйни, Эльюнусси, Дадасон, Корнелиус
Запасные: Рунарссон, Сарапата, Хейер, Ларссон, Гадеберг Буур, Силва, Классон, Мукоко, Гарананга, Хацидьякос, Анкамафио, Клем
Наполи:
Милинкович-Савич, Жезус, Буонджорно, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Бекема, Приско, Лукаку, Лукка, Амброзино, Оливера, Де Кьяра, Ферранте, Ланг
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Дармиан, Диуф, Мхитарян, де Врей, Карлос Аугусто, Кокки, Эспозито, Жозеп Мартинес, Каллигарис, Биссек, Фраттези, Бонни
Арсенал:
Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Эзе, Субименди, Мерино, Троссард, Габриэл Жезус, Сака
Запасные: Мартинелли, Габриэл, Эдегор, Дьокереш, Аррисабалага, Нергор, Райс, Хавертц, Сетфорд, Уайт, Нванери, Мадуэке
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Музакитис, Эссе, Желсон Мартинш, Шикинью, Родиней, Тареми
Запасные: Оньемаечи, Дани Гарсия, Эль-Кааби, Стрефецца, Ботис, Калогеропулос, Поденсе, Бьянкон, Диогу Насименту, Яремчук, Шипиони
Байер:
Бласвих, Баде, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Васкес, Кофан
Запасные: Тап, Калбрет, Шик, Шлих, Артур, Белосьян, Тилльман, Ломб
Вальверде Месонеро Мигель
Мастантуоно Гонсало Гарсия
Реал Мадрид
Куртуа, Хейсен, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно
Запасные: Фран Гарсия, Себальос, Ф. Гонсалес, Алаба, Фортуни, Гонсало Гарсия, Лунин, Карвахаль, Месонеро Мигель
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Керер, Дайер, Вандерсон, Тезе, Закария, Головин, Фати, Аклиуш, Балогун
Запасные: Уаттара, Иленикена, Ставецки, Идумбо-Музамбо, Кулибали, Бирет, Мишаль, Льенар, Бамба, Нибомбе, Туре
Спортинг
Руй Силва, Матеус Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау, Мангаш, Симойнш, Морита, Катаму, Суарес
Запасные: Морейра, Гонсалвеш, Коуту, Даниэл Браганса, Фелисиссиму, Калаи, Жоау Виржиния, Ваяннидис, Дебаст, Кочорашвили, Сантос, Нел
ПСЖ:
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Джеймс, Нсоки, Кварацхелия, Марин, Забарный, Бералдо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
