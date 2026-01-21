  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Реал» забил 6 голов «Монако», «Арсенал» победил «Интер», «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию», «ПСЖ» уступил «Спортингу», «Ман Сити» проиграл «Буде-Глимт»
847

Лига чемпионов. «Реал» забил 6 голов «Монако», «Арсенал» победил «Интер», «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию», «ПСЖ» уступил «Спортингу», «Ман Сити» проиграл «Буде-Глимт»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.

В 7-м туре Лиги чемпионов во вторник «Манчестер Сити» уступил «Буде-Глимт» (1:3), «Интер» – «Арсеналу» (1:3), «Реал» разгромил «Монако» (6:1), «ПСЖ» проиграл «Спортингу» (1:2).

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

Лига чемпионов. 7 тур
20 января 15:30, Астана Арена
Логотип домашней команды
Кайрат
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Брюгге
Матч окончен
Садыбеков
90’
+3’
  Садыбеков
90’
+2’
85’
Саббе   Сике
84’
  Мехеле
Сорокин
80’
Касабулат   Абиш
80’
Тапалов   Станоев
80’
78’
Вермант   Трезольди
78’
Боржеш   Кэмпбелл
78’
Сейс   Мейер
Глейзер   Садыбеков
76’
Фильо   Биркурманов
76’
Жоржинью   Рикардиньо
76’
74’
  Вермант
64’
Ветлесен   Сандра
2тайм
Перерыв
38’
  Ванакен
32’
  Станкович
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Касабулат, Глейзер, Громыко, Жоржинью, Мрынский, Фильо
Запасные: Станоев, Абиш, Биркурманов, Калмурза, Широбоков, Буч, Садыбеков, Багдат, Рикардиньо, Базарбаев
1тайм
Брюгге:
Яккерс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Диакон, Ветлесен, Сейс, Ванакен, Станкович, Боржеш, Вермант
Запасные: Миньоле, Осуджи, Сандра, ванден Дриссхе, Мейер, Сике, Рейс, Трезольди, Кэмпбелл
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 17:45, Аспмюра
Логотип домашней команды
Буде-Глимт
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+3’
Шерки
Фет   Дубвик Мяятя
82’
Эвьен   Салтнес
76’
Бломберг   Эукленд
75’
Хег   Хельмерсен
75’
70’
Фоден   Мармуш
62’
Родри Эрнандес
61’
Родри Эрнандес
60’
  Шерки
  Хеуге
58’
2тайм
Перерыв
  Хег
24’
  Хег
22’
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Хеуге, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Хег
Запасные: Рииснес, Чули, Лунд, Шонг, Эукленд, Дубвик Мяятя, Салтнес, Хельмерсен, Нильсен, Алеэсами, Клюнге
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, О`Райли, Аллейн, Хусанов, Аит-Нури, Рейндерс, Родри Эрнандес, Льюис, Фоден, Шерки, Холанд
Запасные: Аке, Нобл, Доку, Беттинелли, Траффорд, Мармуш, Самба, Мфуни, Грей, Мукаса
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Эстадио де ла Серамика
Логотип домашней команды
Вильярреал
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аякс
Матч окончен
89’
  Эдвардсен
88’
Бауман
84’
Глух   Эдвардсен
84’
Вейндал   Фитц-Джим
Марин
80’
Парти   Парехо
74’
Пепе   Микаутадзе
72’
Айосе Перес   Жерар Морено
72’
71’
Мокио   Штер
71’
Дольберг   Бунида
Парти
71’
61’
  Глух
Моуриньо
60’
54’
Регеер   Итакура
  Олувасейи
49’
Молейро   Бьюкенен
46’
2тайм
Перерыв
12’
Вейндал
Вильярреал
Тенас, С. Кардона, Вейга, Марин, Моуриньо, Молейро, Парти, Комесанья, Пепе, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Наварро, Лопес Кортес, Жуниор, Педраса, Парехо, Конде, Бьюкенен, Жерар Морено, Микаутадзе
1тайм
Аякс:
Ярош, Вейндал, Бас, Бауман, Гоэи, Мокио, Регеер, Классен, Годтс, Глух, Дольберг
Запасные: Эдвардсен, Бунида, Алдерс, Штер, Пасвеер, Шутало, Моро, Херкенс, Лукас Роза, Итакура, Фитц-Джим, Уазан
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
86’
Рюэрсон
Грэй
86’
76’
Ян Коуто   Байер
Соланке   Коло-Муани
70’
64’
Нмеча   Чуквуэмека
64’
Адейеми   Фабиу Силва
Бергвалль   Байфилд
62’
46’
Гирасси   Джан
46’
Брандт   Рюэрсон
2тайм
Перерыв
  Соланке
37’
26’
Свенссон
  Ромеро
14’
Тоттенхэм
Викарио, Удоджи, Ромеро, Данзо, Порро, Грэй, Бергвалль, Спенс, Симонс, Одобер, Соланке
Запасные: Остин, Олусеси, Коло-Муани, Скарлетт, Ахамриш, Харди, Уильямс-Барнетт, Кински, Байфилд, Роузвелл, Томпсон
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Ансельмино, Мане, Чуквуэмека, Джан, Фабиу Силва, Остшиньски, Майер, Рюэрсон, Зюле, Байер, Дюранвиль
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Паркен
Логотип домашней команды
Копенгаген
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
Клем
90’
+7’
82’
Ди Лоренцо
Мелинг   Гарананга
81’
Мадсен   Классон
81’
80’
Элмаз   Лукка
75’
Мигель Гутьеррес   Амброзино
  Ларссон
72’
Ларссон
71’
Корнелиус   Клем
63’
Ашури   Ларссон
63’
63’
Спинаццола   Оливера
62’
Вергара   Ланг
2тайм
Перерыв
Эльюнусси
42’
40’
Хейлунд
39’
  Мактоминей
Дадасон   Хацидьякос
36’
Дилэйни
35’
Копенгаген
Котарски, Лопес, Судзуки, Перейра, Мелинг, Ашури, Мадсен, Дилэйни, Эльюнусси, Дадасон, Корнелиус
Запасные: Рунарссон, Сарапата, Хейер, Ларссон, Гадеберг Буур, Силва, Классон, Мукоко, Гарананга, Хацидьякос, Анкамафио, Клем
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Жезус, Буонджорно, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Бекема, Приско, Лукаку, Лукка, Амброзино, Оливера, Де Кьяра, Ферранте, Ланг
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+2’
Райс
84’
  Дьокереш
Луис Энрике   Бонни
82’
Зелиньски   Диуф
82’
Ачерби
82’
79’
Троссард   Мартинелли
75’
Москера   Габриэл
75’
Габриэл Жезус   Дьокереш
73’
Мерино
Бастони
72’
64’
Эзе   Райс
64’
Тимбер   Уайт
Мартинес   Эспозито
63’
Барелла   Фраттези
63’
2тайм
Перерыв
31’
  Габриэл Жезус
  Сучич
18’
10’
  Габриэл Жезус
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Дармиан, Диуф, Мхитарян, де Врей, Карлос Аугусто, Кокки, Эспозито, Жозеп Мартинес, Каллигарис, Биссек, Фраттези, Бонни
1тайм
Арсенал:
Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Эзе, Субименди, Мерино, Троссард, Габриэл Жезус, Сака
Запасные: Мартинелли, Габриэл, Эдегор, Дьокереш, Аррисабалага, Нергор, Райс, Хавертц, Сетфорд, Уайт, Нванери, Мадуэке
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Георгиос Караискакис
Логотип домашней команды
Олимпиакос
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Шикинью   Шипиони
82’
81’
Поку   Калбрет
Желсон Мартинш   Оньемаечи
79’
Тареми   Эль-Кааби
74’
Пирола   Бьянкон
74’
Музакитис   Дани Гарсия
73’
Тареми
73’
70’
Кофан   Шик
70’
Маза   Артур
58’
Васкес   Тилльман
2тайм
Перерыв
  Тареми
45’
+1’
28’
Кофан
Рецос
5’
  Коштинья
2’
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Музакитис, Эссе, Желсон Мартинш, Шикинью, Родиней, Тареми
Запасные: Оньемаечи, Дани Гарсия, Эль-Кааби, Стрефецца, Ботис, Калогеропулос, Поденсе, Бьянкон, Диогу Насименту, Яремчук, Шипиони
1тайм
Байер:
Бласвих, Баде, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Васкес, Кофан
Запасные: Тап, Калбрет, Шик, Шлих, Артур, Белосьян, Тилльман, Ломб
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
6 - 1
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
84’
Головин   Мишаль
Вальверде   Месонеро Мигель
83’
  Беллингем
80’
Камавинга   Фран Гарсия
77’
Гюлер   Карвахаль
76’
73’
Балогун   Иленикена
73’
Закария   Бамба
72’
  Тезе
Мастантуоно   Гонсало Гарсия
71’
  Винисиус Жуниор
63’
61’
Вандерсон   Уаттара
61’
Фати   Кулибали
  Керер
55’
  Мастантуоно
51’
Асенсио   Себальос
46’
2тайм
Перерыв
Беллингем
44’
33’
Закария
  Мбаппе
26’
  Мбаппе
5’
Реал Мадрид
Куртуа, Хейсен, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно
Запасные: Фран Гарсия, Себальос, Ф. Гонсалес, Алаба, Фортуни, Гонсало Гарсия, Лунин, Карвахаль, Месонеро Мигель
1тайм
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Керер, Дайер, Вандерсон, Тезе, Закария, Головин, Фати, Аклиуш, Балогун
Запасные: Уаттара, Иленикена, Ставецки, Идумбо-Музамбо, Кулибали, Бирет, Мишаль, Льенар, Бамба, Нибомбе, Туре
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
20 января 20:00, Жозе Алваладе
Логотип домашней команды
Спортинг
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Тринкау   Кочорашвили
90’
+6’
90’
+5’
Луис Энрике
90’
+5’
Кварацхелия
Суарес
90’
+4’
  Суарес
90’
Катаму   Сантос
87’
Симойнш   Даниэл Браганса
87’
80’
Фабиан Руис   Забарный
79’
  Кварацхелия
  Суарес
74’
71’
Барколя   Гонсалу Рамуш
66’
Меюлю   Кварацхелия
Мангаш   Ваяннидис
63’
Мангаш
59’
2тайм
Перерыв
Спортинг
Руй Силва, Матеус Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау, Мангаш, Симойнш, Морита, Катаму, Суарес
Запасные: Морейра, Гонсалвеш, Коуту, Даниэл Браганса, Фелисиссиму, Калаи, Жоау Виржиния, Ваяннидис, Дебаст, Кочорашвили, Сантос, Нел
1тайм
ПСЖ:
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Джеймс, Нсоки, Кварацхелия, Марин, Забарный, Бералдо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?16985 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoТоттенхэм
logoАякс
logoВильярреал
logoБрюгге
logoКайрат
logoНаполи
logoМанчестер Сити
logoБуде-Глимт
logoКопенгаген
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБоруссия Дортмунд
logoМонако
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoСпортинг
logoБайер
logoИнтер
logoОлимпиакос
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
2 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Осера», в субботу «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Марсель» – с «Лансом»
47 минут назадLive
Глава «Санкт-Паули» Геттлих призвал подумать о бойкоте ЧМ в США: «Угроза больше, чем когда бойкотировали Олимпиады. Общество забывает, как устанавливать границы и защищать ценности»
52 минуты назад
Защитница сборной Англии Картер о расизме во время Евро: «Не хотела выходить из отеля, было страшно. Подобное полностью обесценивает тебя как человека»
сегодня, 18:33
Томашевски о Флике: «Его надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ. Игроки измотаны, команда играет на 40-50% своих возможностей, этот тренер не подходит ей»
сегодня, 18:29
Джон Джон пройдет в «Зените» медосмотр на выходных (Legalbet)
сегодня, 18:20
Кассьерра подписал с «Атлетико Минейро» контракт на 4 года после ухода из «Зенита»
сегодня, 18:09Фото
Анзор Кавазашвили: «Вендел плюет на наш футбол и всем в душу, я бы не ставил его в состав, пока не приползет и не будет плакать. Это не лучший футболист мира, можно найти другого»
сегодня, 18:03
Каррагер о стычке с Арбелоа в «Ливерпуле»: «Он был хорошим игроком, но не великим, а начал думать, что великий, и мне пришлось осадить его. Он слишком много атаковал, не хотел защищаться»
сегодня, 17:51
Макаров расторгнет контракт с «Динамо» и перейдет в «Кайсериспор» из зоны вылета. Медосмотр – завтра («Чемпионат»)
сегодня, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Пиза». Лаутаро и Мхитарян играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в «Спартак» и остался, выполнено. У нас было не так много вариантов, Степашин был вовлечен в ситуацию»
11 минут назад
Чемпионат Германии. «Гамбург» против «Санкт-Паули», в субботу «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», «Боруссия» Дортмунд – с «Унионом»
17 минут назадLive
«Наполи» отдал Ланга «Галатасараю» в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 30 млн
27 минут назадФото
Булыкин о Мостовом: «Легко попадет в «Спартак» после работы в другом клубе, он все-таки легенда. Он может работать на уровне РПЛ. Нужно стать тренером, не только критиковать»
45 минут назад
«Осер» – «ПСЖ». Хвича и Забарный играют. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Талалаев о 5-м месте «Балтики»: «Никуда мы не выстрелили! Выстрелим, если попадем в тройку в конце сезона. Передо мной задача – стереть все ненужные мысли у игроков и настроить на работу»
49 минут назад
Министр спорта Московской области о новом клубе в Химках: «Никакого отношения к «Химкам» они не имеют. В следующем сезоне будут выступать во Второй лиге в Новых Химках»
55 минут назад
Дзюба об «Акроне»: «Пестряков, Болдырев и Тереховский – «три богатыря», мои джокеры. Они обязаны «стрельнуть», чтобы их забрали топ‑клубы, иначе я им устрою!»
сегодня, 18:45
Тренер «Спартака» Карседо про 2:2 со сборной Китая: «В следующих матчах мы точно будем лучше. Мы создали много шансов, но не обошлось без ошибок»
сегодня, 18:15