18 комментариев

Четыре сухих победы подряд.

«Милан» обыграл «Аталанту» 2:0 – это четвертая победа подряд для команды Стефано Пиоли. Еще и над прямым конкурентом!

В первом тайме счет открыл Тео Эрнандес: бахнул с 20 метров после скидки Жиру. Мяч записали как автогол вратаря.

В самом конце защиту «Аталанты» вскрыли изящной комбинацией. Покатав мяч в центре, вывели Жуниора Мессиаса 1-на-1. Бразилец спокойно переиграл вратаря.

Еще больше впечатлила оборона «Милана». В первом тайме «Аталанта» не нанесла ни одного удара: это случилось с командой впервые за все время подсчетов статистической компании Opta (c сезона-2004/05).

За матч одна из самых забивных атак Серии А настреляла всего 0,1 xG (из них больше половины пришло со штрафного удара, угодившего в стенку) – худший результат для команды Гасперини как минимум за последние 3 сезона.

За образцовую игру в обороне надо похвалить Стефано Пиоли и его новую схему.

Пиоли сменил схему – и «Милан» начал побеждать

После чемпионата мира «Милан» посыпался. Да, в первом матче победили «Салернитану», но потом случилась серия из семи матчей без побед. Самой глубокой точкой падения стало домашнее поражение 2:5 от «Сассуоло».

Тогда Пиоли в поисках решения начал тактический эксперимент. Прямо перед дерби против «Интера» он перевел команду на схему с тремя защитниками. От заклятых соседей пропустили всего один мяч, но игра в обороне и в атаке получила серьезную порцию критики.

Пиоли не испугал неудачный результат. Когда команда через тренировки привыкла к новой схеме, а сам тренер определился с выбором игроков в старт, началась уже более приятная полоса – команда выиграла 4 матча, не пропустив в них ни одного мяча. В том числе игры против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов и теперь «Аталанты», прямого конкурента в Серии А.

Схема с тремя защитниками сбалансировала команду: в каждом матче «Милан» создавал больше соперника и мало позволял у своих ворот.

Opta говорит, что 4 сухих победы подряд случились с «Миланом» впервые с февраля 2018 года. Тогда была полоса из 5 сухих побед, но 2 из них были в Лиге Европы против «Лудогорца».

• Один из героев в рамках новой схемы – 21-летний немецкий защитник Малик Тиав. В августе «Милан» купил его у «Шальке» за 7 млн евро. Тиав почти не попадал в состав, но оказался отлично готов к расстановке с тремя центральными.

Малик вышел на замену против «Интера» и следующие 4 матча начинал уже в старте. Молодой защитник действовал достаточно уверенно: оценки Whoscored не самый объективный показатель, но за каждую из игр Тиав получал больше 7 баллов.’

• Внезапно нашлась новая роль и дриблеру Жуниору Мессиасу. Пиоли сделал из него латераля на правом фланге – и бразилец забил в двух турах Серии А подряд. На его счету победный гол «Монце» и второй в ворота «Аталанты».

Мессиас впервые забил за «Милан» в двух матчах чемпионата подряд. Последний раз с ним это случалось еще в «Кротоне».

• Пиоли признавал, что одна из причин тактических поисков – травмы лидеров. Но в матче с «Аталантой» вернулись два важных игрока, которые много пропустили. В ворота снова Майк Меньян, а Златан Ибрагимович наконец появился после долгого восстановления.

Швед даже поучаствовал в голевой комбинации и побил рекорд «Милана» – стал самым возрастным игроком клуба в Серии А. Напомним, Златану 41 год и 146 дней.

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При этом Стефано Пиоли, вероятно, использует схему как временное решение. Когда травмированные игроки вернутся и наберут форму, он может вернуться к приносившей успех в прошлом сезоне проверенной 4-2-3-1 с агрессивным прессингом.

А пока «Милану» нужен результат – борьба за места в Лиге чемпионов в этом году будет интересная. За четыре места борются 6 команд: место «Наполи» уже не подлежит сомнению, а вот «Интер», «Рома», «Милан», «Лацио» и «Аталанта» идут плотно.

И «россонери», еще пару недель назад казавшиеся безнадежными, сейчас выглядят убедительно.

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Cottini