18 комментариев

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Пиоли спасает сезон новой схемой. «Милан» перешел на тройку защитников – и перестал пропускать

Милан Милан
Жуниор Мессиас Жуниор Мессиас
Малик Тиав Малик Тиав
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
серия А Италия серия А Италия
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Футбол Футбол

Четыре сухих победы подряд.

«Милан» обыграл «Аталанту» 2:0 – это четвертая победа подряд для команды Стефано Пиоли. Еще и над прямым конкурентом!

В первом тайме счет открыл Тео Эрнандес: бахнул с 20 метров после скидки Жиру. Мяч записали как автогол вратаря.

В самом конце защиту «Аталанты» вскрыли изящной комбинацией. Покатав мяч в центре, вывели Жуниора Мессиаса 1-на-1. Бразилец спокойно переиграл вратаря.

Еще больше впечатлила оборона «Милана». В первом тайме «Аталанта» не нанесла ни одного удара: это случилось с командой впервые за все время подсчетов статистической компании Opta (c сезона-2004/05).

За матч одна из самых забивных атак Серии А настреляла всего 0,1 xG (из них больше половины пришло со штрафного удара, угодившего в стенку) – худший результат для команды Гасперини как минимум за последние 3 сезона. 

За образцовую игру в обороне надо похвалить Стефано Пиоли и его новую схему.

Пиоли сменил схему – и «Милан» начал побеждать

После чемпионата мира «Милан» посыпался. Да, в первом матче победили «Салернитану», но потом случилась серия из семи матчей без побед. Самой глубокой точкой падения стало домашнее поражение 2:5 от «Сассуоло».

Тогда Пиоли в поисках решения начал тактический эксперимент. Прямо перед дерби против «Интера» он перевел команду на схему с тремя защитниками. От заклятых соседей пропустили всего один мяч, но игра в обороне и в атаке получила серьезную порцию критики.

Пиоли не испугал неудачный результат. Когда команда через тренировки привыкла к новой схеме, а сам тренер определился с выбором игроков в старт, началась уже более приятная полоса – команда выиграла 4 матча, не пропустив в них ни одного мяча. В том числе игры против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов и теперь «Аталанты», прямого конкурента в Серии А.

Схема с тремя защитниками сбалансировала команду: в каждом матче «Милан» создавал больше соперника и мало позволял у своих ворот.

 

Opta говорит, что 4 сухих победы подряд случились с «Миланом» впервые с февраля 2018 года. Тогда была полоса из 5 сухих побед, но 2 из них были в Лиге Европы против «Лудогорца».

• Один из героев в рамках новой схемы – 21-летний немецкий защитник Малик Тиав. В августе «Милан» купил его у «Шальке» за 7 млн евро. Тиав почти не попадал в состав, но оказался отлично готов к расстановке с тремя центральными.

Малик вышел на замену против «Интера» и следующие 4 матча начинал уже в старте. Молодой защитник действовал достаточно уверенно: оценки Whoscored не самый объективный показатель, но за каждую из игр Тиав получал больше 7 баллов.’

• Внезапно нашлась новая роль и дриблеру Жуниору Мессиасу. Пиоли сделал из него латераля на правом фланге – и бразилец забил в двух турах Серии А подряд. На его счету победный гол «Монце» и второй в ворота «Аталанты».

Мессиас впервые забил за «Милан» в двух матчах чемпионата подряд. Последний раз с ним это случалось еще в «Кротоне».

• Пиоли признавал, что одна из причин тактических поисков – травмы лидеров. Но в матче с «Аталантой» вернулись два важных игрока, которые много пропустили. В ворота снова Майк Меньян, а Златан Ибрагимович наконец появился после долгого восстановления. 

Швед даже поучаствовал в голевой комбинации и побил рекорд «Милана» – стал самым возрастным игроком клуба в Серии А. Напомним, Златану 41 год и 146 дней.

***

При этом Стефано Пиоли, вероятно, использует схему как временное решение. Когда травмированные игроки вернутся и наберут форму, он может вернуться к приносившей успех в прошлом сезоне проверенной 4-2-3-1 с агрессивным прессингом.

А пока «Милану» нужен результат – борьба за места в Лиге чемпионов в этом году будет интересная. За четыре места борются 6 команд: место «Наполи» уже не подлежит сомнению, а вот «Интер», «Рома», «Милан», «Лацио» и «Аталанта» идут плотно.

И «россонери», еще пару недель назад казавшиеся безнадежными, сейчас выглядят убедительно. 

Милан – Аталанта 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25, автогол Муссо, 2:0 – 86 Жуниор Мессиас.
МиланМеньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 74), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 89), Жиру (Ибрагимович, 74), Рафаэл Леау (Ребич, 88).
АталантаМуссо, Дзаппакоста (Руджери, 84), Толои, Джимшити, Скальвини (Паломино, 84), Мэле, де Рон, Копмейнерс (Ворлицки, 84), Эдерсон (Бога, 63), Лукман (Муриэль, 69), Хейлунд.
Предупреждения:
Толои (27), Рафаэл Леау (28), Тиав (65), Крунич (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Cottini

18 комментариев

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Юнир
Ответ Поцелуй Оздоева
А раньше у Милана были хорошие опорники? Или о ком речь?
Речь видимо про Кессье. И для Милана он рили хороший опорник
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Поцелуй Оздоева
Ответ Анатолий Воробцов
Сомневаюсь что он вернется к схеме с 4 защитниками. Тут дело не в трамвах, у Милана просто нет хороших опорников . Лишний защитник маскирует дыру в опорной зоне.
А раньше у Милана были хорошие опорники? Или о ком речь?
0
0
0
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ростислав Романенко
Если в ближайшие годы финны и немцы в нем заинтересованы не будут, то парень наверняка на КАН в составе Сенегала будет рубиться)
Финны не будут заинтересованы в игроке Милана? Я что-то пропустил?)
0
0
0
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LLiriKK
Был удивлен тому, что «Моторола», являющаяся техническим спонсором «Монцы», вообще еще существует!)
0
0
0
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Даши Жапов
Ответ Ростислав Романенко
Если в ближайшие годы финны и немцы в нем заинтересованы не будут, то парень наверняка на КАН в составе Сенегала будет рубиться)
Финны уже точно к нему обратились. Они не будут такими игроками разбрасываться
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ garp
вернулся Златан но об этом полстроки((
Потому что это не важно, он уже не футболист. Пас на Тонали с Лацио его последний момент славы
0
-2
-2
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Dixon010
он не Тиав, он Тшау (игрок сам произносит так свою фамилию)
+4
0
+4
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Анатолий Воробцов
Сомневаюсь что он вернется к схеме с 4 защитниками. Тут дело не в трамвах, у Милана просто нет хороших опорников . Лишний защитник маскирует дыру в опорной зоне.
+1
0
+1
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tverd1
Ответ kaka10
Пиоли уже 2.5 года принимает практически идеальные решения по составу, схемам и игрокам. Поэтому выход из естественного спада не должен удивлять
Меня удивляет потому, что я следил за Пиоли и в Интере и Фиорентине. И если в Интере ему просто не дали время на исправление ситуации, то в Фиорентине, когда команда попала в игровой кризис он просто ни чего не делал выставляя примерно одну и туже схему иногда ротируя исполнителей.
Я вообще считал по его предыдущей работе, что у него одно сильное качество, это подготовить команду на отрезок длиной 3-4 месяца, а при функциональном спаде он просто не в состоянии, что то изменить.
Но судя по Милану (если они финиширует на 2-3 месте) он очень вырос как тренер. И сейчас очень заметно как перестраивается Милан по сравнению с матчами месячной давности. То как их возил Лацио это вообще было ощущение, что это команды из разных лиг.
+4
0
+4
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kaka10
Ответ tverd1
Пиоли поменял схему. Раньше это звучало как фантастика. Сейчас это совершенно другой тренер по сравнению с Пиоли времен Фиорентины. Честно говоря не думал, что человек в его возрасте может так радикально поменять взгляды и стать более гибким в тактическом плане.
Пиоли уже 2.5 года принимает практически идеальные решения по составу, схемам и игрокам. Поэтому выход из естественного спада не должен удивлять
+6
0
+6
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Ростислав Романенко
Ответ Сын маминой подруги
>21-летний финский защитник Малик Тиав У Тшау есть финский паспорт, но его "футбольное" гражданство – всё же немецкое (как минимум пока что).
Если в ближайшие годы финны и немцы в нем заинтересованы не будут, то парень наверняка на КАН в составе Сенегала будет рубиться)
+4
0
+4
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tverd1
Пиоли поменял схему. Раньше это звучало как фантастика. Сейчас это совершенно другой тренер по сравнению с Пиоли времен Фиорентины.
Честно говоря не думал, что человек в его возрасте может так радикально поменять взгляды и стать более гибким в тактическом плане.
+7
0
+7
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ЧакСевернаяКорея
Давай,Ибра,долби всех этих фраеров!
0
-1
-1
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garp
вернулся Златан но об этом полстроки((
+1
-2
-1
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Сын маминой подруги
>21-летний финский защитник Малик Тиав
У Тшау есть финский паспорт, но его "футбольное" гражданство – всё же немецкое (как минимум пока что).
+13
0
+13
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Постой...Я тебя знаю!
Я бы не стал идти далеко с выводами о смене схемы. Из представленных в списке соперников все играли с 3 ЦЗ. Возможно, что Пиоли решил играть таким образом по сопернику, хотя и не исключаю, что мог уже наконец перейти на тренд 3-4-3. В любом случае, это лишь показывает, что Стефано гибкий тренер.
+3
-2
+1
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Viktor Sinyavskiy
А ведь сколько было критики сразу после дерби с "Интером", когда "Милан" откровенно провалился, впервые сыграв в 3 ЦЗ. Всего лишь нужно было время на адаптацию и возвращение классного вратаря
+14
-1
+13
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Jan Paskel
Пиоли сменил схему, да.

Но как же похорошео Милан снова при Меньяне. Я тысячу раз говорил, для команды надёжный вратарь это залог успеха. Команда сразу заиграла смело, даже бы сказал, временами борзо. Очень несладко прийдётся ТТХ, при таких раскладах, если Аталанту просто сожрали. Отличный матч
+33
-3
+30
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