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Онана оживил скучный матч «Интера»: грозно орал на Джеко и подарил шикарный двойной сэйв

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Чалханоглу закрывал ему рот – так и успокоил.

«Интер» победил «Порту» (1:0) на глазах президента УЕФА Александера Чеферина. Матч получился не таким уж и ярким, поэтому больше внимания эмоциям футболистов – расстройству Бареллы, крикам Дармиана, саркастической улыбке Отавио после удаления.

А голкипер «Интера» Андре Онана запомнился особенно. 

Насыщенный матч Онаны: только посмотрите, как он вышел из себя 

В первом тайме хозяевам пришлось выбивать мяч с линии ворот, но до этого судья зафиксировал фол в атаке – игроки «Интера» возмутились, что он не сделал это сразу.

Тут же возник любопытный момент: Онана кого-то долго отчитывал, а потом Чалханоглу закрыл ему рот рукой. Могло показаться, что так оберегал его от санкций судьи, но в кадре все же возник Эдин Джеко.

Забавно, что после этого действия Чалханоглу большой камерунский кипер тут же успокоился. Хотя многие сразу же вспомнили, как друг на друга накричали Лукаку и Барелла. Причем было это полторы недели назад.

После матча Онана объяснил Sky: «Каждый может говорить, что думает. Это и есть адреналин на поле. Если мы злимся и затем побеждаем – так это еще лучше».

Онана еще и стал героем в начале второго тайма. Он отбил удар Эванилсона и среагировал на добивание Тареми. Хотя после этого судьи зафиксировали офсайд, но, скорее всего, не у двух бьющих. В любом случае, Онана сыграл роскошно:

Несколько месяцев назад Онана поругался со сборной, но в клубе у него, кажется, все нормально: в 2023-м провел 11 игр, семь из которых – всухую. Хотя, мягко говоря, не выручил в проигранном матче с «Эмполи».

И все-таки год складывается хорошо – есть трофей (Суперкубок Италии), в Серии А выше только «Наполи», впереди полуфинал Кубка, да еще и неплохие шансы на четвертьфинал ЛЧ.

«Интер» поскучнел, Лаутаро не забил, а победу принес Лукаку, который снова результативен

• Мы привыкли, что в матчах «Интера» забивается немало мячей, но к последним пяти играм это не относится. Аккуратные 1:0 с «Аталантой» и «Миланом» и неожиданные 0:0 с «Сампдорией» разбавились 3:1 над «Удинезе». Но в ЛЧ – снова низовой матч.

• Самым заметным игроком мог стать не Онана, а Лаутаро Мартинес, но потерпел сразу три неудачи – в начале игры пробил выше из пределов штрафной, потом не попал по мячу после прострела, а во втором тайме до него же не дотянулся. Лаутаро нередко был героем и в 2023-м (до «Порту» забил в семи матчах из 11), но сегодня им не стал.

• Концовки таймов совсем не удались Отавио – на 41-й минуте схватил желтую за недисциплинированность, на 78-й сшиб Чалханоглу и отправился отдыхать досрочно. Пожалуй, печальнее для «Порту» даже не сам факт удаления, после которого «Интер» забил. Хуже, что без своего лидера придется провести ответную игру.

• Матч для «Интера» выиграл Ромелу Лукаку – на 86-й минуте сыграл в стенку со штангой и потом мощно добил мяч в ворота. Теперь «Интер» поедет в Порту с минимальным преимуществом, что уже хорошо по такой игре, которая катилась к 0:0. Новая встреча – 14 марта.

А у Лукаку дела налаживаются. Да, в старт попал не он, а Джеко, но именно гол бельгийца стал решающим. Лукаку забивает во втором матче подряд – четыре дня назад против «Удинезе» реализовал пенальти.

Последний раз два голевых матча подряд Лукаку выдал в мае 2022-го в составе «Челси», но тоже через пенальти. С игры же это было на клубном ЧМ – в прошлом феврале.

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Интер Италия – Порту Португалия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 86 Лукаку.
ИнтерОнана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр (Думфрис, 81), Бастони, Димарко (Гозенс, 58), Мхитарян (Брозович, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Лукаку, 58), Мартинес.
ПортуДиогу Кошта, Жоау Мариу (Гонсалу Боржеш, 90), Пепе, Маркано, Сануси, Урибе, Отавио, Груйич, Тареми (Венделл, 83), Пепе, Галено (Эванилсон, 51).
Предупреждения:
Димарко (41), Отавио (41), Пепе (63), Консейсау (90).
Удаление:
Отавио (78).

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno

2 комментария

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UNAFFECTED
Иди встань в ворота (с)
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Joey Ramone
Новый тактический ход от Индзаги. Конфликт внутри команды - дестабилизирует соперника)
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