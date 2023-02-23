Чалханоглу закрывал ему рот – так и успокоил.

«Интер» победил «Порту» (1:0) на глазах президента УЕФА Александера Чеферина. Матч получился не таким уж и ярким, поэтому больше внимания эмоциям футболистов – расстройству Бареллы, крикам Дармиана, саркастической улыбке Отавио после удаления.

А голкипер «Интера» Андре Онана запомнился особенно.

Насыщенный матч Онаны: только посмотрите, как он вышел из себя

В первом тайме хозяевам пришлось выбивать мяч с линии ворот, но до этого судья зафиксировал фол в атаке – игроки «Интера» возмутились, что он не сделал это сразу.

Тут же возник любопытный момент: Онана кого-то долго отчитывал, а потом Чалханоглу закрыл ему рот рукой. Могло показаться, что так оберегал его от санкций судьи, но в кадре все же возник Эдин Джеко.

Забавно, что после этого действия Чалханоглу большой камерунский кипер тут же успокоился. Хотя многие сразу же вспомнили, как друг на друга накричали Лукаку и Барелла. Причем было это полторы недели назад.

После матча Онана объяснил Sky: «Каждый может говорить, что думает. Это и есть адреналин на поле. Если мы злимся и затем побеждаем – так это еще лучше».

Онана еще и стал героем в начале второго тайма. Он отбил удар Эванилсона и среагировал на добивание Тареми. Хотя после этого судьи зафиксировали офсайд, но, скорее всего, не у двух бьющих. В любом случае, Онана сыграл роскошно:

Несколько месяцев назад Онана поругался со сборной, но в клубе у него, кажется, все нормально: в 2023-м провел 11 игр, семь из которых – всухую. Хотя, мягко говоря, не выручил в проигранном матче с «Эмполи».

И все-таки год складывается хорошо – есть трофей (Суперкубок Италии), в Серии А выше только «Наполи», впереди полуфинал Кубка, да еще и неплохие шансы на четвертьфинал ЛЧ.

«Интер» поскучнел, Лаутаро не забил, а победу принес Лукаку, который снова результативен

• Мы привыкли, что в матчах «Интера» забивается немало мячей, но к последним пяти играм это не относится. Аккуратные 1:0 с «Аталантой» и «Миланом» и неожиданные 0:0 с «Сампдорией» разбавились 3:1 над «Удинезе». Но в ЛЧ – снова низовой матч.

• Самым заметным игроком мог стать не Онана, а Лаутаро Мартинес, но потерпел сразу три неудачи – в начале игры пробил выше из пределов штрафной, потом не попал по мячу после прострела, а во втором тайме до него же не дотянулся. Лаутаро нередко был героем и в 2023-м (до «Порту» забил в семи матчах из 11), но сегодня им не стал.

• Концовки таймов совсем не удались Отавио – на 41-й минуте схватил желтую за недисциплинированность, на 78-й сшиб Чалханоглу и отправился отдыхать досрочно. Пожалуй, печальнее для «Порту» даже не сам факт удаления, после которого «Интер» забил. Хуже, что без своего лидера придется провести ответную игру.

• Матч для «Интера» выиграл Ромелу Лукаку – на 86-й минуте сыграл в стенку со штангой и потом мощно добил мяч в ворота. Теперь «Интер» поедет в Порту с минимальным преимуществом, что уже хорошо по такой игре, которая катилась к 0:0. Новая встреча – 14 марта.

А у Лукаку дела налаживаются. Да, в старт попал не он, а Джеко, но именно гол бельгийца стал решающим. Лукаку забивает во втором матче подряд – четыре дня назад против «Удинезе» реализовал пенальти.

Последний раз два голевых матча подряд Лукаку выдал в мае 2022-го в составе «Челси», но тоже через пенальти. С игры же это было на клубном ЧМ – в прошлом феврале.

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno