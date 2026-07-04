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  4. Лионель Скалони: «Кабо-Верде – отличная команда. Это правда, когда говорят, что на ЧМ нет легких матчей. Все думали о легкой прогулке, но я знал, что это будет не так. Аргентина не сдается»

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Лионель Скалони: «Кабо-Верде – отличная команда. Это правда, когда говорят, что на ЧМ нет легких матчей. Все думали о легкой прогулке, но я знал, что это будет не так. Аргентина не сдается»
Лионель Скалони: Кабо-Верде – отличная команда.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы над командой Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Хочу поздравить нашего соперника – они показали, что являются отличной командой. Когда говорят, что на чемпионате мира нет легких матчей, – это правда.

Невероятный сложный матч, но из него нужно извлечь позитивные моменты. Наша команда никогда не сдается.

Мы справились с ситуацией, хотя все думали, что это будет легкая прогулка, и я знал, что это будет не так.

Когда играешь с душой, как мы, это компенсирует большую часть недостатка выносливости. Команда показала характер.

Мы исправим то, что нужно исправить. Вижу несколько моментов, на которые нужно обратить внимание», – сказал Лионель Скалони.

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***

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ole
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logoЛионель Скалони

Комментарии

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Скалони уважение очень выдержанно реагирует на все моменты, что там в душе за буря страшно представить
Обрати внимание на левый фланг, вызови Ди Марию)
Не понравилось, что КАЖДЫЙ раз после забитого гола Аргентина просто отдавала мяч и садилась очень глубоко в штрафной - настолько, что даже отказывалась от прессинга в центре и даже не пыталась встречать у своей штрафной - второй гол приехал именно оттуда. Хотя сама до своего первого гола прессинговала эталонно.
Ответskreamer
Не понравилось, что КАЖДЫЙ раз после забитого гола Аргентина просто отдавала мяч и садилась очень глубоко в штрафной - настолько, что даже отказывалась от прессинга в центре и даже не пыталась встречать у своей штрафной - второй гол приехал именно оттуда. Хотя сама до своего первого гола прессинговала эталонно.
называется поплатились лишними полчаса и нервами за своё раздолбайство,думали засушить при 1-0 а там второй на контре забить, да молина(между ног прокинули)фланг провалил,плюс другому защитнику между ног пробили,включились тут же должны были в основное закрывать но реализация подвела, а вот в овертайме физика подкачала, хорошо что стандарты выручили
Ответskreamer
Не понравилось, что КАЖДЫЙ раз после забитого гола Аргентина просто отдавала мяч и садилась очень глубоко в штрафной - настолько, что даже отказывалась от прессинга в центре и даже не пыталась встречать у своей штрафной - второй гол приехал именно оттуда. Хотя сама до своего первого гола прессинговала эталонно.
У меня вообще сложилось впечатление, что аргентинцы планировали отделаться «малой кровью» в этом матче. Не в смысле недооценки соперника, а именно сэкономить силы. Сэкономили. Сыграли лишний тайм почти, с учетом всего добавленного времени.
Кабо Верде сыграли 4 ничьи в основное время против Испании Уругвая и Аргентины
Да. Прав Скалони, нужны некоторые моменты пересмотреть в игре команды, особенно с такими цепкими и агрессивными командами, иначе при наличии более классных игроков у соперника, могут случиться неприятности) Уверен, что тренер справится, он давно доказал, что не зря занимает свое место во главе сборной 🇦🇷
у тебя два топовых форварда в прайме - Лаутаро и Альварес, уже придумай что-нибудь, что б не зависить только от 39-летнего Месси
ОтветВинни-Грет
у тебя два топовых форварда в прайме - Лаутаро и Альварес, уже придумай что-нибудь, что б не зависить только от 39-летнего Месси
Он виноват что эти топ форварды играют как кусок г٠٠٠а? Сами момент не могут создать, и завершить тоже, пересмотри любой матч плей офф сборной аргентины в 2022, ты увидишь насколько Альварез был важным игроком и сравни это с тем что сейчас, где его роль на поле не поменялась, но играть он стал ужасно, про Лаутаро молчу он и в 2022 стал героем мемов
ОтветПепси пеналдувич
Он виноват что эти топ форварды играют как кусок г٠٠٠а? Сами момент не могут создать, и завершить тоже, пересмотри любой матч плей офф сборной аргентины в 2022, ты увидишь насколько Альварез был важным игроком и сравни это с тем что сейчас, где его роль на поле не поменялась, но играть он стал ужасно, про Лаутаро молчу он и в 2022 стал героем мемов
100%
ну Кабо-Верде действительно достойно смотрелись, не то что Австрия, Конго,Босния,Швеция, Гана или Австралия с Бельгией и Эквадором
ОтветFalcaoNePoedet
ну Кабо-Верде действительно достойно смотрелись, не то что Австрия, Конго,Босния,Швеция, Гана или Австралия с Бельгией и Эквадором
Конго очень нормально играли с Англией и только Кейн спас, Австралия на своём цепком уровне среднячка, Бельгия тоже
Нико Паса надо попробовать. Парень неплохо играл в этом году. Месси тащит, но нужно больше креатива помимо него.
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