Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче с командой Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.
39-летний футболист провел свой 4-й матч на продолжающемся турнире. В активе аргентинца 7 голов, он возглавляет гонку бомбардиров.
Ближайшим преследователем лидера остается нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. У него 6 мячей на счету.
Эрлинг Холанд из Норвегии и Харри Кейн из Англии забили по 5 голов.
По 4 раза ворота соперников поражали вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор и нападающий испанской команды Микель Ойарсабаль. Вровень с этим двумя игроками в гонке бомбардиров идут Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.
Можно отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, долгие годы считавшийся конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста в мире, на продолжающемся чемпионате забил 3 мяча, как и целый ряд других игроков.
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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
Siuuuuu!:))🐬🐬🐬
Сравниваете с Мбаппе Дембеле Холландом и Кейном но не с ним
Этот кроме пеналя и запоротых моментов ничего не показал еще и лучшего игрока матча получил хотя был худший в 3 матчах из 4 португалов. Это рил какой то хайп или игры жопой смотрят не понятно
Тогда рекорды все будут биты в одночасье.
Это фигуры разной величины) Криштик с Месси соперничает, а не с ролевиками типа Мартинеза)) Это даже не смешно как вброс)