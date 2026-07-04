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  4. Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5

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Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5
Лионель Месси еще сильнее оторвался от Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче с командой Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

39-летний футболист провел свой 4-й матч на продолжающемся турнире. В активе аргентинца 7 голов, он возглавляет гонку бомбардиров.

Ближайшим преследователем лидера остается нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. У него 6 мячей на счету.

Эрлинг Холанд из Норвегии и Харри Кейн из Англии забили по 5 голов.

По 4 раза ворота соперников поражали вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор и нападающий испанской команды Микель Ойарсабаль. Вровень с этим двумя игроками в гонке бомбардиров идут Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.

Можно отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, долгие годы считавшийся конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста в мире, на продолжающемся чемпионате забил 3 мяча, как и целый ряд других игроков.

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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11108 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoМикель Ойарсабаль
logoИсмаила Сарр
logoКриштиану Роналду
logoКилиан Мбаппе
logoХарри Кейн
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoУсман Дембеле

Комментарии

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Поможем спортсу набрать трафик бесполезными кликбейтными заголовками и провокационными постами) Ждем пост про девушку Кабраля, а то почему-то до сих пор еще не выложили... XD
А зачем сравнивать 7 голов и 3 гола и выносить это в заголовок новости,когда есть ребята, которые забили 6 и 5? 3 гола на данный момент забили ещё 12 человек на ЧМ.
ОтветГамарджоба Генацвале
А зачем сравнивать 7 голов и 3 гола и выносить это в заголовок новости,когда есть ребята, которые забили 6 и 5? 3 гола на данный момент забили ещё 12 человек на ЧМ.
Чтоб накинуть .... На вентилятор, чтоб срубили плюсики всякие ригоберги и ему подобные
ОтветГамарджоба Генацвале
А зачем сравнивать 7 голов и 3 гола и выносить это в заголовок новости,когда есть ребята, которые забили 6 и 5? 3 гола на данный момент забили ещё 12 человек на ЧМ.
Ну Вы же видите, что у того, кто ЭТО пишет, только при одном упоминании Месси начинаю течь слезы счастья !
У Месси за этот ЧМ 7 голов с игры, столько же сколько у Роналду за 6 Чемпионатов Мира:))

Siuuuuu!:))🐬🐬🐬
Ответrigobersong
У Месси за этот ЧМ 7 голов с игры, столько же сколько у Роналду за 6 Чемпионатов Мира:)) Siuuuuu!:))🐬🐬🐬
Комментарий скрыт
ОтветMO2008
Комментарий скрыт
Будем считать голы узбекам,гане,ирану🤣🤣🤣
Хватит сравнивать дерево и гения это реально не смешно
Сравниваете с Мбаппе Дембеле Холландом и Кейном но не с ним
ОтветLe Chan
Хватит сравнивать дерево и гения это реально не смешно Сравниваете с Мбаппе Дембеле Холландом и Кейном но не с ним
Да ему уже сколько лет ? Давно пора завязывать в сборной было
ОтветАлексей Ненахов
Да ему уже сколько лет ? Давно пора завязывать в сборной было
Ну Рамуш вышел показал как надо играть
Этот кроме пеналя и запоротых моментов ничего не показал еще и лучшего игрока матча получил хотя был худший в 3 матчах из 4 португалов. Это рил какой то хайп или игры жопой смотрят не понятно
Мбаппе и Франция слишком сильны на ЧМ, опередить его по итогу в гонке бомбардиров это будет маленькое чудо
Следующий чемпионат мира нужно сделать с еще большим количеством сборных, чтобы и Люксембург с Лихтенштейном поучаствовали.
Тогда рекорды все будут биты в одночасье.
Гонка бомбардиров это еще один плюс этого ЧМ, реально интересно наблюдать, раньше я на это внимание не обращал
ОтветЖан Вальжан
Гонка бомбардиров это еще один плюс этого ЧМ, реально интересно наблюдать, раньше я на это внимание не обращал
Очень интересно, обойдет ли клубничный пенальтист Джаста:)😎
Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
У Пепе 2 гола с игры в плэй офф вроде а он защитник был ))
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
Чел, я понимаю, что ты собираешь минусы, но очнись - у Мартинеза 13 голов в клубах + 2 в сборной, у Криштика 824 в клубах + 146 в сборной, у Мартинеза 0 ЛЧ, у Криштика 5, плюсом у Криштика 5 ЗМ и 4 ЗБ.
Это фигуры разной величины) Криштик с Месси соперничает, а не с ролевиками типа Мартинеза)) Это даже не смешно как вброс)
Легендарная личность
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