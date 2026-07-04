Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5

Лионель Месси еще сильнее оторвался от Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче с командой Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

39-летний футболист провел свой 4-й матч на продолжающемся турнире. В активе аргентинца 7 голов, он возглавляет гонку бомбардиров.

Ближайшим преследователем лидера остается нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. У него 6 мячей на счету.

Эрлинг Холанд из Норвегии и Харри Кейн из Англии забили по 5 голов.

По 4 раза ворота соперников поражали вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор и нападающий испанской команды Микель Ойарсабаль. Вровень с этим двумя игроками в гонке бомбардиров идут Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.

Можно отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, долгие годы считавшийся конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста в мире, на продолжающемся чемпионате забил 3 мяча, как и целый ряд других игроков.

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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹