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  4. Месси о победе: «Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю. Но Аргентина давно показывает: мы будем бороться до конца. У нас сработали стандарты»

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Месси о победе: «Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю. Но Аргентина давно показывает: мы будем бороться до конца. У нас сработали стандарты»
Лионель Месси высказался о победе над Кабо-Верде.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Наша команда давно доказывает: мы боремся и будем бороться до самого конца.

В этом матче сработали стандартные положения, хотя они у нас плохо получались в последнее время. В таких матчах это очень важно.

У нас есть хорошие игроки, умеющие хорошо действовать головой, футболисты, способные играть успешно в верховой борьбе. Удалось этим воспользоваться.

Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю. 

Нам удалось выполнить сложную задачу – забить первыми. И мы думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот. Мы начали терять мячи, отошли назад, не смогли эффективно прессинговать», – заявил Лионель Месси.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
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Комментарии

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Кабо-Верде прошли, дальше полегче будет
ОтветАнтон Колесников
Кабо-Верде прошли, дальше полегче будет
Кстати это факт. Изначально было понятно что с этими парнями легко не будет, это только на бумаге казалось ой легко ... А они так то не проиграли и Испании и Уругваю и Аргентине .. Ну в основное время
ОтветАнтон Колесников
Кабо-Верде прошли, дальше полегче будет
Легче не легче, на этом чм главная Сборная Африки всех сметет
По ходу матча ловил кринж от снисходительного отношения говорящей головы Пирогова, типа ну с кем там пыжиться Аргентина смотрите Кабо-Верде обыграть не можете. В итоге переключил на другой комментарий. Именно из таких боданий с командами для которых это матч жизни и состоит магия Чемпионатов Мира. Именно так куются чемпионы, где-то перетерпели, где-то дожали, а уж сколько раз в истории футбола так называемые «аутсайдеры» сносили фаворитов вообще не перечесть. Но Пироговым зачем всё это понимать, когда можно обесценивать. Кабо-Верде браво! Возинья кино! Кабрал один из лучших голов турнира. Аргентина - труд и волшебство. Месси - великий.
ОтветMoffo
По ходу матча ловил кринж от снисходительного отношения говорящей головы Пирогова, типа ну с кем там пыжиться Аргентина смотрите Кабо-Верде обыграть не можете. В итоге переключил на другой комментарий. Именно из таких боданий с командами для которых это матч жизни и состоит магия Чемпионатов Мира. Именно так куются чемпионы, где-то перетерпели, где-то дожали, а уж сколько раз в истории футбола так называемые «аутсайдеры» сносили фаворитов вообще не перечесть. Но Пироговым зачем всё это понимать, когда можно обесценивать. Кабо-Верде браво! Возинья кино! Кабрал один из лучших голов турнира. Аргентина - труд и волшебство. Месси - великий.
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ОтветMoffo
По ходу матча ловил кринж от снисходительного отношения говорящей головы Пирогова, типа ну с кем там пыжиться Аргентина смотрите Кабо-Верде обыграть не можете. В итоге переключил на другой комментарий. Именно из таких боданий с командами для которых это матч жизни и состоит магия Чемпионатов Мира. Именно так куются чемпионы, где-то перетерпели, где-то дожали, а уж сколько раз в истории футбола так называемые «аутсайдеры» сносили фаворитов вообще не перечесть. Но Пироговым зачем всё это понимать, когда можно обесценивать. Кабо-Верде браво! Возинья кино! Кабрал один из лучших голов турнира. Аргентина - труд и волшебство. Месси - великий.
Подскажите, где вы нашли другого комментатора?
Кабо-верде запомнят это чемпионат на долго . Молодцы - порадовали своих болельщиков , да и не только .
Ответljolik888
Кабо-верде запомнят это чемпионат на долго . Молодцы - порадовали своих болельщиков , да и не только .
Всех болельщиков порадовали я думаю
Ответljolik888
Кабо-верде запомнят это чемпионат на долго . Молодцы - порадовали своих болельщиков , да и не только .
И они запомнят, и их запомнят.
Выдержку проявила Аргентина и доделала свою работу, как положено! Именно за это мне так нравится эта команда под руководством Скалони, это прежде всего его заслуга.
ОтветAlex.K71
Выдержку проявила Аргентина и доделала свою работу, как положено! Именно за это мне так нравится эта команда под руководством Скалони, это прежде всего его заслуга.
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ОтветIs L
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Постыдились бы говорить на счёт судьи после вчерашнего не засчитанного гола в ворота португальцев хорватами! Я уже миллион видео в инсте отсмотрел, где мяч или не коснулся, вообще головы защитника Хорватии или просто ветерок шелохнул их у него на голове, придумали какой-то датчик, мяч даже на миллиметр не изменил траекторию, зато по полной программе плюхнулся на голову Вейгу и отлетел уже потом к хорвату забившему четко не засчитанный гол, да и во время подачи мяча в штрафную, тот даже близко не был вне игры, а оказался там только после истории с якобы воздействием датчика на волосы футболиста, короче полный бред…
А на счёт помощи судьи в матче с Кабо-Верде, так там несколько раз мяч прилетал в руки островитян и ни одного пенальти назначено не было, поэтому не надо выдумывать, а то вам не угодишь, то пенальти ставят на Месси и тянут его, то теперь без пенальти он 7 положил и всё не так))
Единственное с чем я согласен, так это то, что матч для Аргентины был не менее трудным и тяжелым, если не более, чем для Португалии! А вот несмотря на рейтинг, который сейчас сильно поменяется, Кабо-Верде реально показала свою силу, причём с очень солидными соперниками, ни одного поражения, от фаворита Испании даже не пропустили, и только в доп. время проиграли, а теперь представим, чтобы они сделали с 50-м в рейтинге Узбекистаном в очной встрече)
Спасибо парням из Кабо-Верде! Снова напомнили, за что мальчишкой влюбился в эту игру
Пока у Аргентины есть Месси, то Аргентина всегда будет бороться до конца и верить в успех. Это уже не поддаётся никакому объяснению - как Месси в его возрасте опять является главным героем и движений силой Аргентины и снова ведёт её дальше и дальше!
Прекрасный матч, который показывает, что все возможно. Лео гений, удачи с Египтом!
"Нам удалось выполнить сложную задачу – забить первыми. И мы думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот" Себя не хвалит и выводы сделал.
Испания без Ямаля была и Де Ла Фуэнте ошибки с составом сделал, Ферран после Кабо Верде как раз сел в запас. Но мое мнение с Египтом полегче будет, а вот Колумбия, если форму не растеряет проблем больше доставит...
Месси натом ЧМ напоминает хоббита из Шира, который спасал свою сторону верхом на энтах.
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