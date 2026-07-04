Месси о победе: «Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю. Но Аргентина давно показывает: мы будем бороться до конца. У нас сработали стандарты»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
«Наша команда давно доказывает: мы боремся и будем бороться до самого конца.
В этом матче сработали стандартные положения, хотя они у нас плохо получались в последнее время. В таких матчах это очень важно.
У нас есть хорошие игроки, умеющие хорошо действовать головой, футболисты, способные играть успешно в верховой борьбе. Удалось этим воспользоваться.
Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю.
Нам удалось выполнить сложную задачу – забить первыми. И мы думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот. Мы начали терять мячи, отошли назад, не смогли эффективно прессинговать», – заявил Лионель Месси.
Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси
***
Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
А на счёт помощи судьи в матче с Кабо-Верде, так там несколько раз мяч прилетал в руки островитян и ни одного пенальти назначено не было, поэтому не надо выдумывать, а то вам не угодишь, то пенальти ставят на Месси и тянут его, то теперь без пенальти он 7 положил и всё не так))
Единственное с чем я согласен, так это то, что матч для Аргентины был не менее трудным и тяжелым, если не более, чем для Португалии! А вот несмотря на рейтинг, который сейчас сильно поменяется, Кабо-Верде реально показала свою силу, причём с очень солидными соперниками, ни одного поражения, от фаворита Испании даже не пропустили, и только в доп. время проиграли, а теперь представим, чтобы они сделали с 50-м в рейтинге Узбекистаном в очной встрече)