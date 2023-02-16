«Шериф» и «Партизан» сыграют без зрителей. Сербских фанатов не пустили в Молдову – власти опасаются госпереворота

Еврокубки возвращаются: в Лиге чемпионов пройдут матчи 1/8 финала, а в Лиге Европы и Лиге Конференций – игры плей-офф перед 1/8. Один из матчей ЛК напоминает ковидную эпоху: при пустых трибунах в Молдове сыграют «Шериф» и «Партизан».

В чем проблема?

За пару дней до матча Молдавская федерация футбола заявила, что матч «Шериф» – «Партизан» пройдет без зрителей, а купившим билеты вернут деньги в течение пяти рабочих дней. Ранее о матче при пустых трибунах сообщил и «Шериф».

Что этому предшествовало:

• Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля на брифинге заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее словам, в Молдове планировалось провести действия с вовлечением диверсантов с военным опытом, переодетых в гражданское. В том числе и гражданами Сербии. Они могли напасть на государственные здания и захватить заложников.

• Депутат парламента правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар сказал в эфире телеканала Jurnal TV: «Благодаря усилиям службы информации и безопасности команда Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировался приезд диверсантов».

• 12 сербских болельщиков не пустили в страну, как пишет телеграм-канал WTF Moldova?!, так как они «не соответствовали условиям въезда, не имели необходимых документов и не могли обосновать цель своей поездки». Болельщики «Партизана» пожаловалась на очень грубое обращение со стороны пограничной службы и на грозящее им четырехдневное пребывание в зоне депортации до обратного вылета в пятницу.

«Причины депортации понять трудно – все сводится к тому, что мы сербы и фанаты – по этой причине нам нельзя попасть в страну. У нас забрали паспорта и выдали документы на молдавском языке, которые сказали подписать. А ведь мы прибыли сюда лишь с одной целью – поддержать «Партизан» в матче еврокубка», – сказала болельщица «Партизана» Мирьяна.

• Sputnikportal.rs пишет, что часть фанатов улетела обратно в Сербию утром 14 февраля, купив билеты за свои деньги. Другая часть также за свой счет в тот же день планирует улететь в Бухарест.

• Авиакомпания Air Moldova сообщала в тот же день, что воздушное пространство страны закрыто, причины не уточняются. Через час оно снова открылось.

• Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску назвал дезинформацией предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдовы.

Матч состоится не в Тирасполе – УЕФА не разрешает там играть

Игра пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Напомним, летом 2022 года УЕФА запретил «Шерифу» играть в Тирасполе – матчи должны проводиться за пределами Приднестровья из-за ситуации с безопасностью в регионе. Теперь все еврокубковые домашние матчи «Шериф» проводит на стадионе «Зимбру». Рядом с ним есть отличные наблюдательные пункты. Вот как фанаты наблюдали за игрой против «МЮ» в ЛЕ.

• «Шериф» в этом сезоне поучаствует в третьем еврокубковом турнире. Летом он вылетел из Лиги чемпионов, а осенью занял третье место в группе Лиги Европы – дважды обыграл «Омонию» и проиграл все четыре матча «Реалу Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 0:10.

• «Партизан» вылетел из ЛЕ летом, а на групповом этапе ЛК не пустил в плей-офф «Кельн», обыграв его дважды (в четырех других матчах против «Словацко» и «Ниццы» набрал три очка и не победил ни разу). Чемпионат Сербии возобновился в феврале – и «Партизан» уже успел отхватить 0:4 от аутсайдера «Младости». Он идет вторым и отстает на девять очков от «Црвены Звезды».

Фото: globallookpress.com/Stefan Constantin/News Ima; AP/Darko Vojinovic