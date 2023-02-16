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«Шериф» и «Партизан» сыграют без зрителей. Сербских фанатов не пустили в Молдову – власти опасаются госпереворота

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Еврокубки возвращаются: в Лиге чемпионов пройдут матчи 1/8 финала, а в Лиге Европы и Лиге Конференций – игры плей-офф перед 1/8. Один из матчей ЛК напоминает ковидную эпоху: при пустых трибунах в Молдове сыграют «Шериф» и «Партизан».

В чем проблема?

За пару дней до матча Молдавская федерация футбола заявила, что матч «Шериф» – «Партизан» пройдет без зрителей, а купившим билеты вернут деньги в течение пяти рабочих дней. Ранее о матче при пустых трибунах сообщил и «Шериф».

Что этому предшествовало:

• Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля на брифинге заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее словам, в Молдове планировалось провести действия с вовлечением диверсантов с военным опытом, переодетых в гражданское. В том числе и гражданами Сербии. Они могли напасть на государственные здания и захватить заложников.

• Депутат парламента правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар сказал в эфире телеканала Jurnal TV: «Благодаря усилиям службы информации и безопасности команда Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировался приезд диверсантов».

• 12 сербских болельщиков не пустили в страну, как пишет телеграм-канал WTF Moldova?!, так как они «не соответствовали условиям въезда, не имели необходимых документов и не могли обосновать цель своей поездки». Болельщики «Партизана» пожаловалась на очень грубое обращение со стороны пограничной службы и на грозящее им четырехдневное пребывание в зоне депортации до обратного вылета в пятницу.

«Причины депортации понять трудно – все сводится к тому, что мы сербы и фанаты – по этой причине нам нельзя попасть в страну. У нас забрали паспорта и выдали документы на молдавском языке, которые сказали подписать. А ведь мы прибыли сюда лишь с одной целью – поддержать «Партизан» в матче еврокубка», – сказала болельщица «Партизана» Мирьяна.

• Sputnikportal.rs пишет, что часть фанатов улетела обратно в Сербию утром 14 февраля, купив билеты за свои деньги. Другая часть также за свой счет в тот же день планирует улететь в Бухарест.

• Авиакомпания Air Moldova сообщала в тот же день, что воздушное пространство страны закрыто, причины не уточняются. Через час оно снова открылось.

• Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску назвал дезинформацией предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдовы.

Матч состоится не в Тирасполе – УЕФА не разрешает там играть

Игра пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Напомним, летом 2022 года УЕФА запретил «Шерифу» играть в Тирасполе – матчи должны проводиться за пределами Приднестровья из-за ситуации с безопасностью в регионе. Теперь все еврокубковые домашние матчи «Шериф» проводит на стадионе «Зимбру». Рядом с ним есть отличные наблюдательные пункты. Вот как фанаты наблюдали за игрой против «МЮ» в ЛЕ.

• «Шериф» в этом сезоне поучаствует в третьем еврокубковом турнире. Летом он вылетел из Лиги чемпионов, а осенью занял третье место в группе Лиги Европы – дважды обыграл «Омонию» и проиграл все четыре матча «Реалу Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 0:10.

• «Партизан» вылетел из ЛЕ летом, а на групповом этапе ЛК не пустил в плей-офф «Кельн», обыграв его дважды (в четырех других матчах против «Словацко» и «Ниццы» набрал три очка и не победил ни разу). Чемпионат Сербии возобновился в феврале – и «Партизан» уже успел отхватить 0:4 от аутсайдера «Младости». Он идет вторым и отстает на девять очков от «Црвены Звезды».

2 дня назад Гальтье говорил, что Мбаппе не сыграет с «Баварией». Угадаете, кто включен в заявку «ПСЖ»?

Фото: globallookpress.com/Stefan Constantin/News Ima; AP/Darko Vojinovic

 

44 комментария

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Inside 88 LW
Позор Молдове!
За другие мысли по этому поводу забанят на сайте.
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Chihonko
Проще простого Молдова тоже хочет чтобы их борьбу против России поспонсировали немного. Там людям тоже попилить хочется
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Гусеконь
Ответ And-Rover
пропаганда есть во всех странах. и пропаганда здесь ничем не отличается от европейской и американской. че вы в самом деле
только боты Пригожина на спортс.ру недорабатывают. Боты запада тут "неправильное" мнение активнее минусуют.
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Afinogenov
Ответ Afinogenov
Ага, кроме Украины.
Украина - это вообще нынче очень интересное и парадоксальное место.
Свастика, Бандера - в почёте, но только в пределах государства. В Польше за Бандеру набьют морду, за свастику в других странах - накажут.
Создали эдакий петушинный угол, где украинцы могут сходить с ума, но за пределами Украины - запрет на все эти сумасшествия.

Я просто не понимаю, неужели не видно, что у вас с "лучшим другом" - Польшей - такие противоречия в базовых вопросах.
Да, сейчас это принято не замечать, но и антисемитизм "не замечали" долгое время в одном государстве, а потом "внезапно" прозрели.

Трезветь нашим небратьям придется очень тяжко и больно.
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And-Rover
Ответ Мыкола
Смените методички. Недорабатываете. соловьёва и его петушиную команду смотрят и слушают только выжившие из ума бабки, которые патриота России не могут отличить от пропагандона на зарплате)))
пропаганда есть во всех странах. и пропаганда здесь ничем не отличается от европейской и американской. че вы в самом деле
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ZarvuR2020
Ответ RembaXXX
За свастику же наказывают во всех странах.
Во первых нет (это один из символов буддизма в конце концов). А во вторых эта латинская буква не только на российских танках используется.
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Afinogenov
Ответ RembaXXX
За свастику же наказывают во всех странах.
Ага, кроме Украины.
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RembaXXX
Ответ ZarvuR2020
А почему должны наказывать?
За свастику же наказывают во всех странах.
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Мыкола
Ответ Kestutis Ceponis
так как я вижу, что многие любители спорта смотрят на бред Соловьева и пытаются везде найти нацизм. Вы все говорите, что спорт должен быть отделен от политики, а сегодняшняя футбольная ночь полна политики. Только не надо говорить о том, что буква З - это хорошая борьба с нацизмом.
Смените методички. Недорабатываете. соловьёва и его петушиную команду смотрят и слушают только выжившие из ума бабки, которые патриота России не могут отличить от пропагандона на зарплате)))
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Брячислав
Ответ Ахимассс
Z💩
И если один скажет Z миллионы ответят алупа
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Kestutis Ceponis
так как я вижу, что многие любители спорта смотрят на бред Соловьева и пытаются везде найти нацизм. Вы все говорите, что спорт должен быть отделен от политики, а сегодняшняя футбольная ночь полна политики. Только не надо говорить о том, что буква З - это хорошая борьба с нацизмом.
+2
-4
-2
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Мыкола
Сегодня в редакции день двухпроцентных? В топах комменты-байки из кастрюли)))
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Олег Ковальчук
правильно. Дикари должны сидеть дома
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Тимур Кабиров
Ответ Mypta3uh23
Люди вывешивающие буквы Z что конкретно этой буквой поддерживают?
Россию
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And we're heading for a shootout!
Ответ ZarvuR2020
Какая разница какой он там символ? На танках он обозначает только то, что танки с западной группировки. Официально это всё ещё просто латинская буква, которую в какой то момент начали везде лепить те, кто поддерживает СВО. Формального повода нету, как официальный символ она не задействованна. Ну и надеятся, что её в Сербии будут запрещать, это совсем в каком то наивном мирке надо жить. Если тебя триггерит, то исключительно твоя проблема.
В общем-то в части "начали везде лепить те, кто поддерживает [войну]" и содержится ответ.
На запрет зиги в Сербии я не надеюсь, и именно от отсутствия в Сербии запрета на нее меня не триггерит.
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Контрольный выстрел
Гробари правят Молдавией))
+1
-3
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antifa rise up
Ответ Mypta3uh23
Люди вывешивающие буквы Z что конкретно этой буквой поддерживают?
Сербы тоже те еще ватники , реваншистских настроения и имперскость, поэтому чекизм-путинизм им очень близок и пользуется поддержкой. В каждой стране есть такой слой «людей», которые готовы пойти за фюрером, причем за любым
+8
-7
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sievra
Ответ Честный контроль
Хорошо же правительство Молдавии, если его могут свергнуть даже несколько сот фанатов Гробарей.
Хорошо же правительство России, если даже замена ценников в магазине - "угроза конституционному строю" ядерной державы
+15
-5
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And-Rover
Гражданка Румынии беспокоится за Молдавию. Такая озабоченная.
+6
-6
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Честный контроль
Хорошо же правительство Молдавии, если его могут свергнуть даже несколько сот фанатов Гробарей.
+10
-6
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LLiriKK
BLACK WHITE BEOGRAD ⚫️⚪️

🇷🇺❤️🇷🇸
+1
-7
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Helge
Ответ Александр Кот
Санлу заразилась от клоуна из соседней страны? Что о напоминает клоуна просящего постоянно бабки.. президент Молдавии, напоминает его
просто у них один сценарист их клоунады
+2
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VladislavZ
Никому не нужный матч
0
-4
-4
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Helge
Ответ Mypta3uh23
Люди вывешивающие буквы Z что конкретно этой буквой поддерживают?
они поддерживают братский народ, который борется с нацизмом
+9
-14
-5
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Ахимассс
Ответ eltempo87
Z 🔥
Z💩
+17
-8
+9
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