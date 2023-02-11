«Челси» спорно не дали пенальти на 89-й минуте – теперь игрока «Вест Хэма» называют вратарем

Две победы в АПЛ после ЧМ.

«Челси» снова потерял очки: команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и зависла на девятом месте в АПЛ.

В старте вышли почти все зимние новички: Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и отбывший дисквалификацию Жоау Феликс.

Португалец быстро открыл счет, мягко замкнув заброс Энцо. Это первый гол Жоау после переезда из Мадрида. Еще через пять минут гости забили вновь, но гол Хавертца после паса Мудрика отменили из-за офсайда.

Доминация команды Поттера продлилась недолго. На 28-й минуте Джеррод Боуэн подстроился под прострел с правого фланга и скинул мяч головой на дальнюю штангу – и там как раз оказался бывший защитник «Челси» итальянец Эмерсон. У Кепы не было шансов.

«Вест Хэм» до конца первого тайма засел возле своих ворот, а после перерыва выравнял игру и сдерживал Энцо и компанию. На 81-й минуте хозяева даже вышли вперед – Томаш Соучек добивал уже в пустые после удара Райса, но мяч отменили из-за положения вне игры.

А потом случился самый спорный момент момент матча.

«Соучек сделал отличный сэйв». «Челси» взбешен неполученным пенальти на 89-й минуте

На 89-й минуте «Челси» мог вырвать победу. Конор Галлахер бил из убойной позиции – мяч встретился с левой рукой упавшего в попытке заблокировать удар Соучека и разминулся с воротами.

Пенальти? Главный судья Крэйг Поусон посчитал, что нет. Проверка ВАР не изменила его решение.

По всей видимости, судьи приняли во внимание, что Соучек падал на газон, и расценили выставленную руку как опорную для тела.

Бывший судья АПЛ Питер Уолтон разочарован, что видеопощники не отправили Поусона лично глянуть эпизод на мониторе: «На ВАР, очевидно, посчитали, что рука была в естественном положении, чтобы смягчить падение.

Если посмотреть замедленный повтор, видим, как мяч прошел мимо колена и столкнулся с рукой. Думаю, это умышленное действие».

«Соучек сделал отличный сэйв», – съязвил «Челси» в соцсетях.

«Хороший сэйв. Момент выглядел так, что если бы тут поставили пенальти, его бы вряд ли отменили», – добавил Поттер.

Соучек же просто улыбался после игры: «Мой отец был вратарем».

«Челси» барахлит: 2 победы в 8 матчах АПЛ после чемпионата мира

Тотальная перестройка лондонцев продолжается.

• У «Челси» лишь 2 победы в 8 матчах Премьер-лиги после возобновления сезона. Плюс 4 ничьих (3 подряд) и 2 поражения – от «Ман Сити» и «Фулхэма».

• «Челси» пресно играет у чужих ворот. В последний раз команда Поттера забила больше раза в декабре – в игре с аутсайдером «Борнмутом».

Ничья для «Челси» почти как поражение. Но Поттер вполне доволен результатом: «Положительные моменты в нашем выступлении были видны, особенно в первом тайме. Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, но есть куда двигаться дальше. Сейчас идет процесс адаптации ребят к скорости, к игровому времени, так что стабильно делать то, что мы хотим, – это вызов. В игре были положительные моменты. Этот опыт поможет нам стать лучше».

Проверить слова Грэма можно будет в ЛЧ – впереди «Дортмунд».

Фото: REUTERS/John Sibley, Tony Obrien