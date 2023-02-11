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«Челси» спорно не дали пенальти на 89-й минуте – теперь игрока «Вест Хэма» называют вратарем

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Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

Две победы в АПЛ после ЧМ.

«Челси» снова потерял очки: команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и зависла на девятом месте в АПЛ. 

В старте вышли почти все зимние новички: Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и отбывший дисквалификацию Жоау Феликс. 

Португалец быстро открыл счет, мягко замкнув заброс Энцо. Это первый гол Жоау после переезда из Мадрида. Еще через пять минут гости забили вновь, но гол Хавертца после паса Мудрика отменили из-за офсайда.

Доминация команды Поттера продлилась недолго. На 28-й минуте Джеррод Боуэн подстроился под прострел с правого фланга и скинул мяч головой на дальнюю штангу – и там как раз оказался бывший защитник «Челси» итальянец Эмерсон. У Кепы не было шансов. 

«Вест Хэм» до конца первого тайма засел возле своих ворот, а после перерыва выравнял игру и сдерживал Энцо и компанию. На 81-й минуте хозяева даже вышли вперед – Томаш Соучек добивал уже в пустые после удара Райса, но мяч отменили из-за положения вне игры.

А потом случился самый спорный момент момент матча.

«Соучек сделал отличный сэйв». «Челси» взбешен неполученным пенальти на 89-й минуте 

На 89-й минуте «Челси» мог вырвать победу. Конор Галлахер бил из убойной позиции – мяч встретился с левой рукой упавшего в попытке заблокировать удар Соучека и разминулся с воротами.

Пенальти? Главный судья Крэйг Поусон посчитал, что нет. Проверка ВАР не изменила его решение. 

По всей видимости, судьи приняли во внимание, что Соучек падал на газон, и расценили выставленную руку как опорную для тела.

Бывший судья АПЛ Питер Уолтон разочарован, что видеопощники не отправили Поусона лично глянуть эпизод на мониторе: «На ВАР, очевидно, посчитали, что рука была в естественном положении, чтобы смягчить падение. 

Если посмотреть замедленный повтор, видим, как мяч прошел мимо колена и столкнулся с рукой. Думаю, это умышленное действие».

«Соучек сделал отличный сэйв», – съязвил «Челси» в соцсетях.

«Хороший сэйв. Момент выглядел так, что если бы тут поставили пенальти, его бы вряд ли отменили», – добавил Поттер.

Соучек же просто улыбался после игры: «Мой отец был вратарем».

«Челси» барахлит: 2 победы в 8 матчах АПЛ после чемпионата мира

Тотальная перестройка лондонцев продолжается.

• У «Челси» лишь 2 победы в 8 матчах Премьер-лиги после возобновления сезона. Плюс 4 ничьих (3 подряд) и 2 поражения – от «Ман Сити» и «Фулхэма».

• «Челси» пресно играет у чужих ворот. В последний раз команда Поттера забила больше раза в декабре – в игре с аутсайдером «Борнмутом». 

Ничья для «Челси» почти как поражение. Но Поттер вполне доволен результатом: «Положительные моменты в нашем выступлении были видны, особенно в первом тайме. Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, но есть куда двигаться дальше. Сейчас идет процесс адаптации ребят к скорости, к игровому времени, так что стабильно делать то, что мы хотим, – это вызов. В игре были положительные моменты. Этот опыт поможет нам стать лучше».

Проверить слова Грэма можно будет в ЛЧ – впереди «Дортмунд».

Вест Хэм – Челси 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
11 февраля, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Жоау Феликс, 1:1 – 28 Эмерсон.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Агерд (Джонсон, 80), Эмерсон, Райс, Лукас Пакета (Соучек, 14), Антонио (Ингз, 67), Бенрахма (Даунс, 67), Боуэн.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Галлахер, 79), Мудрик (Зиеш, 67), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс, Мадуэке (Маунт, 68).
Предупреждения:
Цоуфал (55), Бадьяшиль (64).

Фото: REUTERS/John Sibley, Tony Obrien

34 комментария

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Helge
Ответ Алексей Гусев
делал движение, но рука не была в статике, потому опорной считаться не могла, особенно учитывая нахождение её чуть впереди тела, что видно по скриншотам.
Сейчас судьи в таких ситуация всё равно считают руку опорной. Всё уже давно всем объяснили. Только пенсионерское глорьё никак не уймут горящие седалища
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DolJun
Ответ Eden Hazard
На третьей картинке хорошо видно. Я понятия не имею, каким образом это можно трактовать как естественное положение руки. Он вратарь? Вроде нет.
ну там начали петь про опорную, хотя если рука действительно была - то она никак не опорная, ведь опирался он на колено
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Wesley
Очевидный пенальти. Яркий пример того, что ВАР - это не про справедливость
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Алексей Гусев
Ответ Helge
Он делал движение, чтобы опереться о поле. Почитай про такие ситуации, судьи уже давно всем всё объяснили
делал движение, но рука не была в статике, потому опорной считаться не могла, особенно учитывая нахождение её чуть впереди тела, что видно по скриншотам.
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0
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Helge
Ответ Алексей Гусев
опорная рука находящаяся в воздухе? вот это реально что то новое...
Он делал движение, чтобы опереться о поле. Почитай про такие ситуации, судьи уже давно всем всё объяснили
0
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-1
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Axl_rose
Ответ †KOCTb†
Соучек просто успел сказать "Замена вратаря"
Защита лица.
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Eden Hazard
Ответ DolJun
если честно, с тех повторов что дали в трансляции мне так толком и не стало ясно, попал ли мяч в руку или в колено. челси был плох и не победил не поэтому. а примечательно другое: был другой эпизод с соучеком в этом матче, где он забивал гол из оффсайда. оффсайд был метровый, но вар потрати 2 минуты чтобы понять был ли он. а вот на эпизод с касанием мяча рукой в моменте выше вар не стал вообще тратить время, главного даже не позвали к монитору. судьи на вар это позор.
На третьей картинке хорошо видно. Я понятия не имею, каким образом это можно трактовать как естественное положение руки. Он вратарь? Вроде нет.
+2
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Дороф
Ответ glavredaktor
Поусон вообще с отрывом худший судья Англии за последние пару лет. Это просто фееричный клоун.
А как же Мартин Взяткинсон?
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ziyafeson
Игры нет . Кто в лес кто по дрова. В первом тайме казалось что нащупали игру, но стоило вхю добавить в физике как всё рассыпалось. Хорошо что не дали пенальти. Это была бы халява потому что удар был слабый и никакой угрозы не представлял.Не понятно почему мудри так часто опускался в оборону. Это было задание или просто за мячом. Но его эффективность от этого резко снизижается. Поттера немного жаль но походу не по сеньке шапка оказалась
+1
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ZarvuR2020
Ответ Тиджани Бабангида
По возможному пенальти ситуация спорная,но учитывая VAR можно согласиться с судейским решением. А вот по поводу высказываний главного тренера «Челси» можно призадуматься - такие «шаги вперёд» могут завести команду довольно глубоко. Адаптация бриллиантовых новичков затягивается.
Затягивается? Это второй матч. У одного новичка голевая, у другого гол.
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mj23.net
Ответ glavredaktor
С падениями у защитников ещё есть фишка, что если его, защитника, запрессинговали, надо просто упасть, в 9 из 10 случаев судья свистит даже маломальский контакт как фол в атаке.
Да да я тоже уже писал по этому поводу. Сейчас главные симулянты - защитники. Причем главные клоуны такие здоровяки типа Уолкера, которых почти невозможно завалить. Он намеренно ставит спину, ок. Но как только игрок касается одной рукой его любой части тела, он сразу падает. Моментально. Это стало рутиной. Подбежал нап -> очнулся -> гипс. А потом сам Уолкер будем всеми правдами и не правдами хватать соперника за все, что можно и возмущаться, если вдруг дадут фол. А фаны будут спорить, достаточно ли Уолкер нарушал правила, чтобы соперник упал))
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glavredaktor
Ответ mj23.net
Как неожиданно да?) Одно из худших правил, которое можно было ввести в футболе. Глупые ребята из IFAB даже двух вариантов ситуации не смогли просчитать. Бездумно ввели как обычно. Я уже говорил после матча Португалия Уругвай, где игрок прервал выход 1 на 1, но судья поступил по совести и дал пенку, что это правило в будущем изменят. Игрок прыгает зачем-то на газон перед соперником и намеренно увеличивает рукой площадь тела. Вся ответственность должна быть на нем. Зачем он падает перед игроком? На ногах нельзя постоять? Он что вратарь? Я кстати тогда привел в пример, что представьте ситуацию в финале ЧМ, когда игрок вот так прикрывает пустые ворота и прерывает полет мяча) На следующий день после смертельных угроз судье и FIFA правило изменят. Правило с обнулением офсайда после касания мяча защитником изменили после финала ЛН, где забил Мбаппе. Тут также будет. Нужен просто большой прецедент.
С падениями у защитников ещё есть фишка, что если его, защитника, запрессинговали, надо просто упасть, в 9 из 10 случаев судья свистит даже маломальский контакт как фол в атаке.
0
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Manowar66
в квиддич наверное лучше получится
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glavredaktor
Ответ KerroChelsea
Судьи три два разы. В Англии вообще класть хотели на свои клубы. То из-за санкций готовы были Челси в шип отправить, сами же готовы сити вообще выкинуть на помойку. Дурные людишки, совсем уже берега попутали
Поусон вообще с отрывом худший судья Англии за последние пару лет. Это просто фееричный клоун.
0
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mj23.net
Ответ Denis Davydov
Можно просто в штрафной начать на руках ходить))
Уже)
https://www.youtube.com/watch?v=PyIwvlSMfMQ
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Rustam Abdullayev
В АПЛ есть нормальные судьи вообще
+1
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mj23.net
Ответ Akmor
Эту опорная рука стала внезапно появляться везде. Раньше это рука появлялась только при прерывании пасов вдоль ворот, когда защитник двигается перпендикулярно мячу и проезжая вперед, задевал дальней опорной рукой мяч. Теперь защитник может упасть на колени, начать заваливаться на спину и расставить руки, делая их опорными. Увеличивая площадь тела, рука тем не менее считается "не пенальти". Сюр да и только.
Как неожиданно да?) Одно из худших правил, которое можно было ввести в футболе. Глупые ребята из IFAB даже двух вариантов ситуации не смогли просчитать. Бездумно ввели как обычно. Я уже говорил после матча Португалия Уругвай, где игрок прервал выход 1 на 1, но судья поступил по совести и дал пенку, что это правило в будущем изменят. Игрок прыгает зачем-то на газон перед соперником и намеренно увеличивает рукой площадь тела. Вся ответственность должна быть на нем. Зачем он падает перед игроком? На ногах нельзя постоять? Он что вратарь? Я кстати тогда привел в пример, что представьте ситуацию в финале ЧМ, когда игрок вот так прикрывает пустые ворота и прерывает полет мяча) На следующий день после смертельных угроз судье и FIFA правило изменят. Правило с обнулением офсайда после касания мяча защитником изменили после финала ЛН, где забил Мбаппе. Тут также будет. Нужен просто большой прецедент.
+6
0
+6
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Акира_1
Пенальти 100 %. Только наоборот хорошо, что не дали, может это ускорит уход Поттера, с которым Челси уже деградировали до команды второй части таблицы.
+1
-4
-3
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Denis Davydov
Ответ Akmor
Эту опорная рука стала внезапно появляться везде. Раньше это рука появлялась только при прерывании пасов вдоль ворот, когда защитник двигается перпендикулярно мячу и проезжая вперед, задевал дальней опорной рукой мяч. Теперь защитник может упасть на колени, начать заваливаться на спину и расставить руки, делая их опорными. Увеличивая площадь тела, рука тем не менее считается "не пенальти". Сюр да и только.
Можно просто в штрафной начать на руках ходить))
+6
0
+6
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Павел Ларичев
Ну, английские судьи клоуны. Это ни для кого не секрет.
+4
-1
+3
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vadi-lee
Если бы ладонь опиралась на газон, а не искала мяч, выставившись в сторону, то вопросов бы не было. Да и ВАР уже похоже ушел пораньше чай пить.
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Ответ Helge
какой пенальти? это опорная рука, не знаете правил - так не пишите всякий бред
опорная рука находящаяся в воздухе? вот это реально что то новое...
0
0
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Алексей Гусев
Ответ KerroChelsea
Судьи три два разы. В Англии вообще класть хотели на свои клубы. То из-за санкций готовы были Челси в шип отправить, сами же готовы сити вообще выкинуть на помойку. Дурные людишки, совсем уже берега попутали
а потом вопросы, почему МС, Арсенал и Челси были не против суперлиги?)
+2
-1
+1
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sonny91
видел в прямой и очень удивился. зачем тогда вар нужен?
+3
0
+3
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†KOCTb†
Соучек просто успел сказать "Замена вратаря"
+13
-1
+12
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