0:4 🔜 5:4 – безумный камбэк за полчаса. Детали шоу из Италии

Никакой чемпионат мира не мог остановить Серию D в Италии – там и так играли каждую неделю, а на днях выдали умопомрачительный спектакль.

Серия D делится на девять разных групп по 18-20 команд в каждой. Напрямую выше выходят победители, часть клубов играет в плей-офф, а по две худшие команды отправляются в пятую лигу.

К вылету как раз близок клуб «Фоссано» из группы А. Перед гостевой игрой с середняком «Дертоной» у него было лишь шесть очков в 17 матчах и ноль побед – с запасом последнее место.

Тот самый сюжет: как отыграться, если проигрываешь 0:4 к 60-й минуте?

Серию неудач «Фоссано» удалось хотя бы временно прервать перед этой игрой – две подряд ничьих. Команда отправилась в Тортону – небольшой городок с 26 тысячами жителей. И отлично провела первый час против «Дертоны» – вела 4:0 за полчаса до конца.

Что было дальше:

62’ – «Дертона» отыграла один гол дальним ударом.

66’ – реализовала пенальти.

76’ – игрок хозяев ушел от троих защитников и точно пробил – уже 3:4.

79’ – гол после углового и уже ничья.

88’ – классный удар из-за штрафной, 5:4 и грандиозная победа «Дертоны»!

Тут можно посмотреть, как радовались игроки «Фоссано» своему четвертому голу и как в следующие полчаса пропустили пять. Запасные игроки на поле, разбросанные фишки в порыве счастья, дикие эмоции – все в комплекте.

До этого «Дертона» не побеждала больше месяца (три ничьих и поражение) и так драматично прервала серию, что запомнится на всю жизнь. Фанаты «Дертоны» в соцсетях сравнивали игру и с финалом ЧМ Аргентина – Франция, и с камбэком «Барселоны» против «ПСЖ» – те самые 6:1, ведь «Барса» тоже фактически отыгрывалась после 0:4.

А на страничке «Фоссано» осталась пара язвительных комментариев.

Кто в больших лигах отыгрывался с 0:4: например, «Бавария» и «Марсель». А проигрывал Билл Шенкли

Вспомним подобные яркие примеры с более высокого уровня.

• Это сейчас «Бохум» получает 0:7 от «Баварии», а в 1976-м наглел настолько, что забивал ей пять. «Бохум» тогда вел 4:0 к 53-й минуте, но в следующие 23 «Бавария» забила пять мячей – блистали Румменигге, Хенесс и Герд Мюллер. К концу команды обменялись голами – 6:5 выиграла «Бавария».

Сюда же можно отнести еще один немецкий суперматч, но уже в еврокубках. В 1986-м в четвертьфинале Кубка Кубков юрдингенский «Байер» проиграл в гостях 0:2 дрезденскому «Динамо», а дома горел 1:3 – по сумме двух встреч безнадежные 1:5. Но за полчаса забил шесть мячей, победил 7:3 и вышел в полуфинал. В финале бы попал на киевское «Динамо», но не прошел «Атлетико».

• «Марсель» с Галласом, Бланом, Пиресом, Дюгарри и Раванелли в начале сезона-1998/99 пропустил к 34-й минуте четыре гола от «Монпелье» на «Велодроме» и потом еще почти полчаса ничего не мог с этим поделать. А после 61-й минуты забил пять: дубль у Дюгарри, у Блана – победный гол с пенальти.

«Мы были не просто плохи, мы были ужасны. Я даже начал готовить речь с извинениями – настолько мне было стыдно», – говорил после матча тренер «Марселя» Ролан Курбис. А Блан припомнил камбэк «Барсы» с его участием за год до этого – 0:3 в первом тайме от «Атлетико» в Кубке с последующей победой 5:4.

• В английском Кубке лиги тоже была похожая игра, в ней поучаствовали Андрей Аршавин (отдавал голевые) и Павел Погребняк (забил), играли друг против друга. К 37-й минуте нынешний герой ЧМ Эмилиано Мартинес запустил в свои, то есть «Арсенала», ворота четыре гола от «Рединга», но лондонцы перевели игру в овертайм, а там, несмотря на гол Погребняка, вырвали победу – 7:5.

• Есть и еще один безумный пример из английской лиги. В 1957-м во втором дивизионе (сейчас это Чемпионшип) встречались «Чарльтон» и «Хаддерсфилд». Матч первого круга уже был драматичным – «Чарльтон» вел 3:0, но сыграли 3:3. Во втором круге на чудо с 13 забитыми голами пришли посмотреть 12 тысяч зрителей. Правда, некоторые из них ушли заранее из-за провала хозяев.

«Чарльтон» с середины первого тайма играл в меньшинстве из-за травмы капитана и к 64-й минуте проигрывал 1:5. А потом – выдающийся камбэк. Форвард «Чарльтона» Джонни Саммерс в перерыве сменил обувь – и в итоге сделал пента-трик, а его команда победила 7:6.

Через пять лет Саммерс умер от рака в 34 года. Еще один памятный участник того матча – главный тренер «Хаддерсфилда» Билл Шенкли – вскоре возглавил «Ливерпуль», чтобы сделать его суперклубом и стать легендой на все времена.

Фото: instagram.com/derthona.fbc.1908; Gettyimages.ru/Scott Heavey