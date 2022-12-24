Вы это видели?
Блог

0:4 🔜 5:4 – безумный камбэк за полчаса. Детали шоу из Италии

Бохум Бохум
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Марсель Марсель
Монпелье Монпелье
Бавария Бавария
Чарльтон Чарльтон
Арсенал Арсенал
Билл Шенкли
Павел Погребняк Павел Погребняк
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Д4 Италия
Футбол Футбол

Никакой чемпионат мира не мог остановить Серию D в Италии – там и так играли каждую неделю, а на днях выдали умопомрачительный спектакль.

Серия D делится на девять разных групп по 18-20 команд в каждой. Напрямую выше выходят победители, часть клубов играет в плей-офф, а по две худшие команды отправляются в пятую лигу.

К вылету как раз близок клуб «Фоссано» из группы А. Перед гостевой игрой с середняком «Дертоной» у него было лишь шесть очков в 17 матчах и ноль побед – с запасом последнее место.

Тот самый сюжет: как отыграться, если проигрываешь 0:4 к 60-й минуте?

Серию неудач «Фоссано» удалось хотя бы временно прервать перед этой игрой – две подряд ничьих. Команда отправилась в Тортону – небольшой городок с 26 тысячами жителей. И отлично провела первый час против «Дертоны» – вела 4:0 за полчаса до конца.

Что было дальше:

62’ – «Дертона» отыграла один гол дальним ударом.

66’ – реализовала пенальти.

76’ – игрок хозяев ушел от троих защитников и точно пробил – уже 3:4.

79’ – гол после углового и уже ничья.

88’ – классный удар из-за штрафной, 5:4 и грандиозная победа «Дертоны»!

Тут можно посмотреть, как радовались игроки «Фоссано» своему четвертому голу и как в следующие полчаса пропустили пять. Запасные игроки на поле, разбросанные фишки в порыве счастья, дикие эмоции – все в комплекте.

До этого «Дертона» не побеждала больше месяца (три ничьих и поражение) и так драматично прервала серию, что запомнится на всю жизнь. Фанаты «Дертоны» в соцсетях сравнивали игру и с финалом ЧМ Аргентина – Франция, и с камбэком «Барселоны» против «ПСЖ» – те самые 6:1, ведь «Барса» тоже фактически отыгрывалась после 0:4.

А на страничке «Фоссано» осталась пара язвительных комментариев.

Кто в больших лигах отыгрывался с 0:4: например, «Бавария» и «Марсель». А проигрывал Билл Шенкли

Вспомним подобные яркие примеры с более высокого уровня.

• Это сейчас «Бохум» получает 0:7 от «Баварии», а в 1976-м наглел настолько, что забивал ей пять. «Бохум» тогда вел 4:0 к 53-й минуте, но в следующие 23 «Бавария» забила пять мячей – блистали Румменигге, Хенесс и Герд Мюллер. К концу команды обменялись голами – 6:5 выиграла «Бавария».

Сюда же можно отнести еще один немецкий суперматч, но уже в еврокубках. В 1986-м в четвертьфинале Кубка Кубков юрдингенский «Байер» проиграл в гостях 0:2 дрезденскому «Динамо», а дома горел 1:3 – по сумме двух встреч безнадежные 1:5. Но за полчаса забил шесть мячей, победил 7:3 и вышел в полуфинал. В финале бы попал на киевское «Динамо», но не прошел «Атлетико».

• «Марсель» с Галласом, Бланом, Пиресом, Дюгарри и Раванелли в начале сезона-1998/99 пропустил к 34-й минуте четыре гола от «Монпелье» на «Велодроме» и потом еще почти полчаса ничего не мог с этим поделать. А после 61-й минуты забил пять: дубль у Дюгарри, у Блана – победный гол с пенальти.

«Мы были не просто плохи, мы были ужасны. Я даже начал готовить речь с извинениями – настолько мне было стыдно», – говорил после матча тренер «Марселя» Ролан Курбис. А Блан припомнил камбэк «Барсы» с его участием за год до этого – 0:3 в первом тайме от «Атлетико» в Кубке с последующей победой 5:4.

• В английском Кубке лиги тоже была похожая игра, в ней поучаствовали Андрей Аршавин (отдавал голевые) и Павел Погребняк (забил), играли друг против друга. К 37-й минуте нынешний герой ЧМ Эмилиано Мартинес запустил в свои, то есть «Арсенала», ворота четыре гола от «Рединга», но лондонцы перевели игру в овертайм, а там, несмотря на гол Погребняка, вырвали победу – 7:5.

• Есть и еще один безумный пример из английской лиги. В 1957-м во втором дивизионе (сейчас это Чемпионшип) встречались «Чарльтон» и «Хаддерсфилд». Матч первого круга уже был драматичным – «Чарльтон» вел 3:0, но сыграли 3:3. Во втором круге на чудо с 13 забитыми голами пришли посмотреть 12 тысяч зрителей. Правда, некоторые из них ушли заранее из-за провала хозяев.

«Чарльтон» с середины первого тайма играл в меньшинстве из-за травмы капитана и к 64-й минуте проигрывал 1:5. А потом – выдающийся камбэк. Форвард «Чарльтона» Джонни Саммерс в перерыве сменил обувь – и в итоге сделал пента-трик, а его команда победила 7:6.

Через пять лет Саммерс умер от рака в 34 года. Еще один памятный участник того матча – главный тренер «Хаддерсфилда» Билл Шенкли – вскоре возглавил «Ливерпуль», чтобы сделать его суперклубом и стать легендой на все времена.

Хорошо помните сезон до чемпионата мира? Кто лучший ассистент Европы? А кому не забивал Холанд?

Фото: instagram.com/derthona.fbc.1908; Gettyimages.ru/Scott Heavey

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в дворовом ещё и не такое бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий