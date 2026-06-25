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  4. В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев, получивших гражданство США за помощь в борьбе с «Талибаном». Им грозит до 7 лет тюрьмы

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В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев, получивших гражданство США за помощь в борьбе с «Талибаном». Им грозит до 7 лет тюрьмы
В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев.

Стало известно, кто стоит за кражей вещей у сборной Англии.

Ранее сообщалось, что во время перевозки экипировки из Флориды на базу англичан в Канзас-Сити была украдена часть вещей команды. Позже два человека были задержаны, а часть украденного удалось вернуть.

По данным из судебных документов, среди украденного были четыре пары бутс, пять пар другой обуви, один мяч чемпионата мира, вратарские перчатки, тренировочная форма, портативные удлинители, колонка JBL, набор Lego в виде кроссовка Nike Air и две плюшевые игрушки в виде львов. Общая стоимость украденного составила около 18 тысяч долларов.

По информации Daily Mail, задержанными оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль – афганские мужчины, получившие американское гражданство за помощь в борьбе с «Талибаном». Они работали водителями в компании Vista Trans Holding и проживали в Сан-Антонио, штат Техас.

В среду состоялось заседание суда по вопросу об освобождении подозреваемых под залог. Адвокаты добились снижения суммы залога с 75 000 долларов до 20 000 долларов. Обоим мужчинам грозит до семи лет тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.

Согласно судебным документам, Камаль «девять лет работал по контракту с американским военным спецназом, помогая в борьбе с «Талибаном», прежде чем иммигрировать в США». Его защита утверждает, что возвращение Камаля в Афганистан «будет означать верную смерть».

Его адвокат Николас Бейтс заявил: «Мистер Камаль – набожный мусульманин и считает, что кража противоречит его религии. Предполагаемое правонарушение не является насильственным преступлением, предполагаемой жертве вернули все вещи, а мистер Камаль не скрывался от правоохранительных органов».

По словам юриста, его клиент «сотрудничал со следствием» и «не представляет опасности для общества и не склонен к побегу».

Адвокат Салика Мэтью Мерриман приводил аналогичные доводы, но часть его письменного запроса была отредактирована «в интересах национальной безопасности» и не была обнародована.

По словам адвоката, его клиент 15 лет работал на армию США, помогая в борьбе с «Талибаном», прежде чем иммигрировать в Соединенные Штаты». Как и его коллега, Мерриман заявил, что возвращение подозреваемого на родину «будет означать верную смерть».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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🤣 Оба набожные мусульмане. И любая кража противоречит их принципам. И вообще, отличные парни, отличной страны. Наверное, шайтан их попутал. Только понять и простить! 🤣
ОтветEvgen Vynokurov
🤣 Оба набожные мусульмане. И любая кража противоречит их принципам. И вообще, отличные парни, отличной страны. Наверное, шайтан их попутал. Только понять и простить! 🤣
Комментарий удален модератором
ОтветFikret Belozoglu
Комментарий удален модератором
Вообще-то, за такое бьют морду лица! Даже незнакомым праведным мусульманам. Ты когда кому-то пишешь, старайся включать остатки мозга, а то можешь нарваться на ответные оскорбления. Мне просто в бан не хочется, в очередной раз.
Воровали у Талибана, воруют и у срангличан.
ОтветAnders_b
Воровали у Талибана, воруют и у срангличан.
Сейчас особой разницы там и не заметишь сразу. Великопакистания, как никак🙃
Вывезли двух Шур Балагановых, гражданство дали, но природа взяла своё.
Депортируют на родину, которую они продали=))
"За борьбу с Талибаном" звучит как значок для комсомольца) Они наверняка бывшие военнослужащие армии США, через службу и получили гражданство
Американцы воруют у приезжих англичан бутсы и набор Лего. Дожили!
в общем работники ФБР?
чемодан, вокзал, кабул
А я думал, что Брендан Филоне и Кристофер Молтисанти
Наш МИД должен вписаться и предложить российское гражданство.
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