«Реал» выкупит Паса у «Комо» за 9 млн евро. Итальянцы могут вернуть хавбека за 60 млн евро до понедельника

«Реал» выкупит Паса у «Комо».

«Реал » вернет Нико Паса из «Комо ».

Испанский клуб официально сообщил итальянскому, что активирует опцию выкупа 21-летнего полузащитника за 9 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

До понедельника у «Комо» будет право приоритетного трансфера игрока за 60 миллионов евро. Если клуб Серии А им не воспользуется, «Мадрид» может выставить хавбека на трансфер за более высокую сумму для других команд.

В прошедшем сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь .