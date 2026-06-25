«Реал» выкупит Паса у «Комо» за 9 млн евро. Итальянцы могут вернуть хавбека за 60 млн евро до понедельника
«Реал» выкупит Паса у «Комо».
«Реал» вернет Нико Паса из «Комо».
Испанский клуб официально сообщил итальянскому, что активирует опцию выкупа 21-летнего полузащитника за 9 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
До понедельника у «Комо» будет право приоритетного трансфера игрока за 60 миллионов евро. Если клуб Серии А им не воспользуется, «Мадрид» может выставить хавбека на трансфер за более высокую сумму для других команд.
В прошедшем сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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