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  4. «Реал» выкупит Паса у «Комо» за 9 млн евро. Итальянцы могут вернуть хавбека за 60 млн евро до понедельника

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«Реал» выкупит Паса у «Комо» за 9 млн евро. Итальянцы могут вернуть хавбека за 60 млн евро до понедельника
«Реал» выкупит Паса у «Комо».

«Реал» вернет Нико Паса из «Комо».

Испанский клуб официально сообщил итальянскому, что активирует опцию выкупа 21-летнего полузащитника за 9 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. 

До понедельника у «Комо» будет право приоритетного трансфера игрока за 60 миллионов евро. Если клуб Серии А им не воспользуется, «Мадрид» может выставить хавбека на трансфер за более высокую сумму для других команд. 

В прошедшем сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии

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Ну это кончено ход такой, больше бабла поднять. Почему бы и нет.
вряд ли кто у них купит его больше 60
Ответdinamo39
вряд ли кто у них купит его больше 60
Его цена по ТМ 80 млн) команда типа шпор предложит 75, уже были подобные слухи
ОтветFikret Belozoglu
Его цена по ТМ 80 млн) команда типа шпор предложит 75, уже были подобные слухи
шпоры за многих переплачивают
Надо ставить Паса в центр полузащиты. Бернарду — в роли «дядьки» для глубины состава., как раз ровесник неприкаянного Себальоса.

Модрич тоже «десяткой» переходил. При Моуринью (!).

В атаке и так есть Гюлер и Браим с рабочей левой ногой. Плюс Джуд.
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