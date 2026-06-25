Более 1,5 млн человек подписались на Дугласа Сантоса по ходу матча с Шотландией. За пару минут число подписчиков увеличилось до миллиона с 500 тысяч

Дуглас Сантос стал популярным во время матча против Шотландии.

Защитник сборной Бразилии и «Зенита » Дуглас Сантос стремительно набрал популярность во время матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии (3:0).

По ходу встречи на футболиста подписались более 1,5 миллиона человек в социальных сетях. Сам Дуглас провел на поле 81 минуту, после чего был заменен на Алекса Сандро.

Перед игрой у 32-летнего футболиста было примерно 500 тысяч подписчиков. Сейчас их число достигло 2,2 млн.

Бразильский блогер Маркос Крус запечатлел этот момент в прямом эфире. На видео видно, как число подписчиков защитника растет буквально на глазах: менее чем за две минуты оно превысило отметку в один миллион.