«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии

«Он Макиавелли в футболе».

Когда финал ЧМ-2022 докатился до серии пенальти, у многих возникло ощущение, что у Аргентины больше шансов на победу. Во многом из-за Эмилиано Мартинеса, который доминирует во время пенальти и выбивает из соперников уверенность.

Трешток и уверенность Мартинеса помогли Аргентине в четвертьфинальной серие с Нидерландами. То же случилось и в финале, где Эми дважды заставил французов ошибиться. Футбольный психолог Гейр Жордет разобрал действия голкипера в чемпионской серии.

Вот его наблюдения:

• Мартинес с самого начала завладел штрафной. Пока Льорис завершал подбрасывание монетки, Эмилиано быстро направился к штрафной, ожидая прихода оппонента и как будто встречая гостя у себя во владениях: «Теперь ты в моем доме!»

• Когда Льорис подошел к штрафной, Мартинес первым инициировал рукопожатие. То же самое с Мбаппе. Это его стиль. Сначала он может быть милым, что заставляет людей терять бдительность и делает их более уязвимыми. Позже он наносит удар – эта двойственность часть его стратегии.

• В начале атаки Мартинеса тихие и незаметные. Это, наверное, для того, чтобы познакомиться с судьей и прочувствовать границы дозволенного. В случае с Мбаппе он призвал арбитра проверить размещение мяча. Рефери любезно согласился и показал большой палец.

• С Команом Мартинес давил немного сильнее, вынудив рефери вежливо вмешаться. Он вновь попросил судью проверить положение мяча и добился уступчивого ответа. Теперь Мартинес осознал, что он командует в штрафной, и приготовился приступить к работе по максимуму.

• Вратари редко празднуют успех после пенальти. Мартинес – исключение. Исследования показывают, что большие и интенсивные празднования сигнализируют об уверенности, доминировании и превосходстве, положительно влияя на товарищей по команде и отрицательно на противников. Мартинес максимально использовал первый сэйв после удара Комана.

• Когда подошел Тчуамени, Мартинес уже перестал в чем либо себя стеснять: он уже знает, что может делать и чего не может. Для начала вратарь просто прибрал мяч и ушел, как будто он его. Пока рефери и Тчуамени ждали, Мартинес не торопился и призывал аргентинских болельщиков шуметь.

• Затем Мартинес выбросил мяч на угол штрафной, вынуждая соперника идти за ним самому. Неуважение явное и очевидное. Никаких санкций со стороны судьи.

Когда Тчуамени добрался до мяча и приготовился, Мартинес самодовольно ему улыбался.

Сработало – француз не попал в створ.

Торжествующий танец максимально уверенного в себе Мартинеса.

• Дальше очередь Паредеса бить за Аргентину. Мартинес знал, что Льорис тоже может перестать быть хорошим парнем и начнет использовать игры разума. Поэтому Эмилиано быстро схватил мяч, не давая Льорису шансов повторить свой последний трюк. Проактивно и эффективно.

• Перед ударом Коло-Муани Мартинес перешел на разговоры и активные жестикуляции в сторону бокового судьи. Затем он несколько раз крикнул французу: «Я наблюдаю за тобой!» Теперь желтая карточка неизбежна, но слишком поздно. Мартинес победил в серии.

• Вывод футбольного психолога Гейра Жордета: «Игры разума Эми Мартинеса серьезные, непредсказуемые и просчитанные. Он Макиавелли в футболе, и он побуждает других копировать его и предпринимать контрмеры. После такого перформанса на самой большой сцене в мире любопытно посмотреть, как это будет развиваться в будущем».