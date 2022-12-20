Третий гол Аргентины могли отменить из-за запасных на поле. По правилам это нарушение, но судьи игнорируют такие моменты

На порывах эмоций не заметили одного момента.

Главное спортивное медиа Франции L’Equipe после матча с Аргентиной в финале внезапно разразилось большим критическим материалом из-за судейства Шимона Марчиняка.

Марчиняку и его бригаде французские журналисты влепили 2 балла из 10.

«Поляк Шимон Марчиняк, опытный арбитр Лиги чемпионов, не оправдал ожиданий. Пенальти на Анхеле Ди Марии был очень спорным, эпизод не слишком отличался от того, в котором не назначили 11-метровый на Маркусе Тюраме, но польский судья, отвечающий за ВАР, не собирался спорить с соотечественником.

Было и несколько других решений, которые вызвали гнев и непонимание: как Кристиан Ромеро, совершив столько жестких фолов, закончил матч без желтой карточки? Почему господин Марчиняк не выносил аргентинцам предупреждений, когда они останавливали контратаки всеми возможными способами, хватая за футболку, цинично нарушая правила? Как Эмилиано Мартинес смог во время серии пенальти схватить мяч и отбросить его далеко от Тчуамени без вмешательства судей?» – возмутились в L’Equipe.

Особое внимание – эпизоду во время третьего гола аргентинцев. Еще до результативного удара Месси линию поля пересек как минимум один запасной игрок сборной Аргентины (это попало в трансляцию при повторе).

По правилам гол правда могли отменить

Объяснение L’Equipe: «Некоторые запасные игроки сборной Аргентины, охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу, хотя Месси еще не пробил по воротам. Это нарушение.

Пункт 9 правила 3 гласит: «Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол . Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился посторонний игрок».

Доказательства L’Equipe понравились не всем. Критики ссылались на пункт 7 правила 3: «Если официальное лицо команды, игрок замены, замененный или удаленный игрок (либо кто-то еще) появляется на поле, судья может остановить игру только в том случае, если происходит вмешательство в игру».

Но между этими пунктами нет противоречий. Правило 3.7 объясняет, нужно ли судье останавливать игру при постороннем на футбольном поле. Марчиняк не остановил игру, поскольку посторонний не вмешивался в ход матча. Справедливости ради, судья даже не заметил запасных игроков Аргентины, выскочивших на поле.

Правило 3.9 объясняет, нужно ли засчитывать мяч при продолжении игры после появления постороннего на поле. Если посторонним был игрок защищающейся команды, гол нужно засчитать. Если посторонним был игрок атакующей команды, гол нужно отменить.

Так что формально у Марчиняка были основания отменить третий гол Аргентины.

Бывший арбитр объяснил решение Марчиняка

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» и бывший арбитр Анатолий Синяев для Sports.ru разобрал решение Марчиняка.

При голе Месси в овертайме в поле вошли двое аргентинских запасных. По правилам этот гол нужно было отменить. Но тут нужно включать, как говорят судьи, «масло в голове». Момент можно сравнить с пробитием 11-метрового удара: часто в штрафную входят партнеры бьющего, но перебитие рекомендуется только в том случае, если вошедшие очевидно повлияли на голкипера или сыграли в отбитый вратарем мяч.

Голов, при которых запасные входят в поле, уверен, в футболе достаточно, но еще ни разу не видел, чтобы из-за этого они отменялись. Был бы грандиозный скандал. Так что бригада засчитала гол, следуя духу игры, что тоже записано в правилах. Тем более зашедшие на метр в поле футболисты точно никак не могли влиять на забитый гол.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Kai Pfaffenbach, Carl Recine; кадры трансляции «Матч ТВ»