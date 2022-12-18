Месси – лучший игрок ЧМ. Официально

ФИФА раздала награды – и там почти одни аргентинцы.

Сразу после финала ФИФА вручила награды лучшим игрокам этого чемпионата мира.

Кого отметили?

Лучший игрок – Лео Месси

Статус этой номинации зависел от результата финала. Аргентина победила – и Лео справедливо забрал приз.

Все объясняет статистика: Месси забил 7 голов и сделал 3 ассиста. По «гол+пас» с ним на одном уровне только Мбаппе, у которого 8+2.

Месси первым в истории забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного ЧМ. У него 98 голов за Аргентину, до рекорда Роналду в сборных – 20 мячей, до Даеи – 11.

Поскольку все решал финал, решение ФИФА вряд ли вызовет споры. Тем более Килиан забрал другую награду.

Золотая бутса – Килиан Мбаппе

Мбаппе забил в Катаре 8 голов и побил несколько рекордов. Например, никто не вколачивал 4 мяча в финалах ЧМ. Килиан распределил их так: 1 в финале ЧМ-2018 и 3 – в финале ЧМ-2022.

Всего на чемпионатах мира 23-летний парень оформил 12 голов. До рекорда Мирослава Клозе (16) – всего 4 мяча.

И разве есть сомнения, что он его побьет?

Лучший вратарь – Эмилиано Мартинес

Про Эми на этом турнире достаточно знать, что он вытащил две серии пенальти. Взял два удара против Нидерландов в четвертьфинале, а в финале отбил удар Комана (Тчуамени промазал сам).

Мы привыкли, что Эми включает трэшток в сериях, но на ЧМ он давал шоу и в медиа. Например, перед игрой с Францией ответил на фразу Мбаппе о том, что футбол в Южной Америке развит слабее, чем в Европе:

«Он недостаточно разбирается в футболе. Никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя не было такого опыта, не стоит давать комментарии.

Но ничего страшного. Они знают, что Аргентина – команда мирового класса, и уважают нас за это».

Лучший молодой игрок – Энцо Фернандес

21-летний полузащитник провел выдающийся финал: сделал больше всех касаний (118), точных передач (77) и отборов (10). А еще 10 подкатов – это второй результат после 15 от Гаттузо в 2006-м.

Энцо сыграл в Катаре 7 матчей, из них 5 – в основе. У него гол, ассист, в среднем 3,5 отбора и 1 передача под удар за 90 минут, а еще 58% выигранных единоборств.

До него этот приз брали Мбаппе, Погба, Мюллер и Подольски.

Бонус: главный эпизод церемонии

Месси нарушил сценарий и подошел поцеловать заветный кубок.

Без комментариев.

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Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs, Dylan Martinez, Lee Smith, Pedro Nunes