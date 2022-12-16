ЧМ-2022 в Катаре
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«Месси не разговаривал с ним, не пасовал». Лео холодно принял Гризманна в «Барсе» – из-за того, что тот слишком долго думал

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Теперь они сыграют в финале ЧМ.

Звезда сборной Аргентины Лео Месси и двигатель сборной Франции Антуан Гризманн – ярчайшие игроки ЧМ-2022. Оба серьезно влияли на игру своих сборных, теперь их ждет встреча в финале.

Лео давно знаком с Антуаном – в «Барсе» у француза не шло, найти общий язык с Месси тоже получилось не сразу. 

Сначала Гризманн и Лео почти не общались (Антуан даже угощал его мате – не помогло)

Антуан перешел в «Барсу» летом 2019-го – играл блекло, но связь с партнерами все же наладил. Раз в неделю обедал с Альбой, придумал секретное рукопожатие с Тер Стегеном, с Суаресом обсуждали мате (Гризманн считает Уругвай второй родиной).

Но подружиться с Лео Месси не получилось.

Через две недели после трансфера в «Барсу» Гризманн разболтал газете AS, что Лео до сих пор не созвонился с ним.

В следующий раз Антуан рассказал об отношениях с Месси в начале октября, перед матчем с «Интером». Кажется, к тому моменту общение так и не заладилось: «Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам непросто наладить общение. Мы идем в правильном направлении, я уже угостил его мате.

Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Он довольно часто травмируется в последнее время, так что пока нам было непросто наладить эту связь».

Возможно, Антуан и сам был слегка виноват в этом. «Барса» хотела купить Гризманна еще в 2018-м – он отказался, заявив, что не хочет превращаться в «лейтенанта Месси». Вряд ли Лео забыл об этом.

При этом со стороны казалось, что между ними все в порядке: Лео радовался голам Гризманна и покорно вставал вместе с ним в круг при игре в рондо на тренировках.

За Гризманна вступился бывший агент – Лео это взбесило

Второй сезон в «Барсе» Гризманн тоже начал грустно. А его переход осудил даже кандидат в президенты клуба Виктор Фонт: «Трансфер Гризманна контролировал Бартомеу, но он не футбольный человек».

В ноябре 2020-го бывший агент Гризманна Эрик Олатс вообще все усугубил неосторожным высказыванием.

«Антуан перешел в клуб, испытывающий сложности, где Месси заправляет всем. Лионель одновременно и император, и монарх, и он не очень хорошо воспринял переход Гризманна.

Его отношение было скверным, Месси заставил Гризманна это почувствовать. Месси не разговаривал с ним, не пасовал ему. Он сделал все, чтобы адаптация Гризманна прошла ужасно.

Я постоянно слышу, как Антуан говорит, что у него с Месси нет проблем, но никогда не слышал ничего подобного от Лео», – заявил экс-агент Гризманна.

Тогда Антуану посочувствовали Дидье Дешам и Биксант Лизаразю, а его дядя заявил, что «Барса» делает все, чтобы угодить конкретным людям, а не всем футболистам. Конечно же, с намеком на Лео Месси.

Это зацепило аргентинца.

«Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе», – бросил Месси журналистам.

Фанаты заняли сторону Лео – после одной из тренировок отчитали Гризманна за то, что тот разжигает. 

«Я восхищаюсь Лео, и он знает об этом». Кажется, перед уходом Антуан наладил отношения с Месси

Француз снял напряжение дружелюбным высказыванием.

«Я общался с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду будет со мной до конца, и я чувствую это каждый день.

Я восхищаюсь Лео, и он знает об этом. У меня с Месси прекрасные отношения», – заявил Антуан.

Перед возвращением Гризманна в «Атлетико» у них и правда все наладилось – были даже теплые объятия в матчах.

Летом 2021-го Антуан покинул «Барселону». На его счету только 35 голов и 17 ассистов в 102 матчах – слишком слабо, учитывая стоимость трансфера (120 млн евро).

В Катаре у оба набрали шикарную форму: Антуан стал идеальным ассистентом в сборной, а показатели Месси на ЧМ – фантастика.

Вы знали, что Гризманна звали в сборную Португалии? Его дед играл за «Пасуш» и бежал во Францию из-за диктатуры

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; globallookpress.com/AFP7, Oscar J. Barroso

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