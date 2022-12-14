Мбаппе и Хакими обменялись майками, Жиру обнял давнего партнера Реграги. Сколько же тепла у Франции с Марокко

Как приятно это видеть.

Франция обыграла Марокко в содержательном полуфинале чемпионата мира, вышла в финал – а сразу после свистка на поле было полно взаимоуважения.

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими – в первую очередь, само собой. Они ведь не только партнеры по «ПСЖ», еще и большие друзья в жизни. Мы писали об этом подробно.

Француз сразу после свистка первым делом пошел к другу.

Хакими рассказывал: «Мы сдружились спонтанно, с моего первого дня в клубе начали хорошо общаться. Нет одной причины. Нам обоим по 23 года (Хакими исполнилось 24 в ноябре, Мбаппе догонит 20 декабря – Sports.ru), у нас схожие интересы, много говорим о музыке и видеоиграх, ходим в одни рестораны, просто весело проводим время вместе. Я искренне уважаю Килиана как личность.

В первые месяцы он старательно помогал мне с французским (в Марокко многие знают французский, но Хакими родился и вырос в Испании – Sports.ru). С ним мог постоянно улучшать беглость речи».

Наверняка Килиан с Ашрафом заранее договорились, что обменяются футболками с исторической встречи именно друг с другом.

Причем оба надели футболки задом наперед, чтобы всем видны были фамилии.

Хакими органичен во французском синем, правда?

У марокканского главного тренера Валида Реграги с Оливье Жиру своя предыстория. Они тоже первым делом обнялись после свистка – француз как раз уже был на скамейке.

Молодой тренер и опытный игрок знакомы по короткому совместному отрезку в «Гренобле» – пересекались там в 2007-м, были партнерами.

Оливье занимался в академии «Гренобля» и там же начинал карьеру, но в родном клубе в него мало верили. Скауты «Тура» первыми разглядели в Жиру талант. Клуб предложил «Греноблю» 150 тысяч евро двумя траншами – и получил легкое согласие на переход 22-летнего форварда.

Реграги и родился во Франции, и почти всю карьеру провел там – а в «Гренобль» приехал в 32 года после короткой поездки в «Расинг» и возвращения через «Дижон». В сезоне-2007/08 Валид отыграл 39 матчей, а после фактически завершил карьеру. В 2012-м он стал ассистентом в сборной Марокко, затем работал главным в марокканских клубах, собрал коллекцию титулов с «Видадом» – а за три месяца до ЧМ возглавил сборную, которую довел до полуфинала.

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Реграги благодарил по несколько человек одновременно: вот кроме своего игрока, еще и Матео Гендузи.

А вот сразу Антуан Гризманн и Жюль Кунде. Как по-отечески.

Дидье Дешам и Ашраф Хакими – тоже очень мило.

А это Гризманн помогает подняться разочарованному Джаваду Эль-Ямику. Кто вообще думал, что 30-летний защитник «Вальядолида» будет разочарован только после полуфинала ЧМ?

Очень тепло.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach, Lee Smith, Molly Darlington, Carl Recine; twitter.com; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP, KARIM JAAFAR / AFP; Gettyimages.ru/Lars Baron