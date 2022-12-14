Почему желтую дали Буфалю, а не Тео Эрнандесу? Разве это не пенальти?

Очень спорный момент.

Тео Эрнандес был в центре внимания не только на 5-й минуте, когда Франция забила быстрый гол, но и на 27-й. В штрафной Льориса громыхнул спорный эпизод: арбитр из Мексики Сесар Артуро Рамос назначил штрафной в пользу французов, хотя многим показалось, что должен был ставить пенальти в пользу марокканцев.

Что произошло?

С общего плана все вроде было очевидно: французы забрали мяч, Тео, хоть и замедлился, но успевал первым, а потом ему в ногу влетел Буфаль.

Падение даже вызывало легкий ужас: Эрнандес держался за голеностоп и кричал.

Арбитр тут же показал Буфалю желтую, но его напарники подлетели с претензиями.

И на замедленном повторе кажется, что они вполне обоснованы.

Эрнандес хоть и первым добирается до мяча, но дальше сносит Буфаля. Это отчетливо видно на крупном плане.

Судья ошибся?

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев для Sports.ru разобрал разобрал эпизод. Вот его комментарий:

«Тео Эрнандес сыграл в мяч в своей штрафной, поскользнулся, не удержался на ногах и попал по ногам соперника. Нельзя согласиться с арбитром, что Буфаль нарушал правила: он продолжал движение вперед.

Но при игре в мяч судьи оценивают характер отбора. Если отбор изначально носил безрассудный или агрессивный характер, то защитник берет риски на себя и может быть наказан.

Здесь же после игры в мяч происходит неизбежный контакт, а сам отбор не был безрассудным. Именно поэтому арбитр не назначил пенальти .

Стоило продолжить игру. Или остановить ее для оказания помощи, введя спорный мяч .

Этот эпизод можно сравнить с игрой в мяч вратарем при выходе один на один. Если он играет в мяч, а далее происходит неизбежный контакт, следует продолжить матч».

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Hannah Mckay