ЧМ-2022 в Катаре
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А как дела у Бензема? Гонял на отдых в Индийском океане, тренировался с «Реалом», приедет на финал (вероятно, как зритель)

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон
Дидье Дешам Дидье Дешам
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Карим Бензема Карим Бензема
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В середине октября Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а спустя месяц должен был стартовать на ЧМ-2022. Но как раз с середины осени планы и нарушились. 

В итоге катарские стадионы так и не дождались лучшего игрока мира.

Напомните, что за травма? 

Бензема сыграл лишь в одном из шести матчей «Реала» перед перерывом – да и там вышел только на полчаса. Гути намекал, что форвард бережется перед ЧМ, Карло Анчелотти такой вариант отвергал.

А главный тренер Дидье Дешам надеялся. Прогнозы были оптимистичными – Бензема сыграет на ЧМ и даже, возможно, выйдет в первом матче. Но в день старта грохнула новость – Бензема вообще пропустит турнир. Причина – повреждение квадрицепса левого бедра. «Работал на тренировке и получил травму в безобидном эпизоде», – комментарий Дешама.

Неделей ранее травмированных Кимпембе и Нкунку заменили на Дисаси и Коло Муани. Но Бензема Франция не исключила, а вместо него никого не позвала, оставив заявке в 25 здоровых футболистов.

Бензема числился в составе, но покинул расположение команды.

Писали, что отъезд Бензема улучшил атмосферу

Инсайд от L’Équipe – игроки почувствовали облегчение, до этого молодежи было некомфортно рядом с Бензема, а теперь все хорошо проводят время. Еще и ESPN подсветил цитату экс-капитана сборной Уругвая Диего Лугано: «Я играл с некоторыми футболистами сборной Франции. Уверен, там есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на ЧМ».

Также говорилось, что после травмы только Маркус Тюрам навестил Бензема в номере.

Орельен Тчуамени назвал слухи об атмосфере неправдой: «Когда он был в сборной, все было хорошо». А Эдуардо Камавинга, рассказал, почему с Бензема не успели попрощаться: «Он не мог сказать нам, потому что уехал рано утром».

Тот же L’Equipe рассказывал о напряженных отношениях Бензема и Дешам: они никогда не были «единомышленниками», тренера задело, что форвард не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».

Что делал Бензема после травмы? Отдохнул и поддержал сборную

В конце ноября Бензема отбыл на остров Реюньон в Индийском океане. Туда он уже как-то путешествовал в 2009-м и угодил в ДТП. А сейчас поехал отдохнуть с дочерью и публиковал милые снимки в соцсетях.

Через пару недель Карим написал пост в поддержку команды, когда она вышла в полуфинал: «Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели». Через эмодзи публикацию прокомментировали сборная Франции, бывший клуб «Лион» и Тюрам.

Приступил к тренировкам – испанцы тут же заговорили о ЧМ

9 декабря Бензема прибыл в «Реал» для тренировок по индивидуальной программе. Так и произошло. Клуб опубликовал кадры, на которых Бензема разминается с Алабой и обменивается рукопожатиями с Анчелотти.

Разговоры о возможности сыграть на ЧМ всколыхнула публикация Marca. По мнению автора Сантьяго Сигейро, Бензема мог бы сыграть за Францию в плей-офф – он уже оправился от травмы, отказываться от такого игрока нельзя, а Дешам поторопился. Сигейро привел пример из сборной Англии – Рахим Стерлинг вернулся в команду после кратковременного отъезда домой.

Бензема может приехать на финал – скорее всего, в качестве зрителя

Как пишет As, «Реал» разрешил Бензема отправиться в Катар, если он этого захочет. Возможно, Карим и правда приедет – его (а также Нголо Конте и Поля Погба) хочет видеть на финале сам президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я знаю, что он этого хочет. План в разработке. Посмотрим, что удастся сделать с точки зрения логистики, обеспечения.

Но желание президента – чтобы они присутствовали, поучаствовали в этом приключении», – сказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Теоретически Карим даже может выйти на поле – он не исключен из заявки, поэтому рассчитывает на медаль. Но реальных шансов сыграть нет – у Бензема 0 тренировок со сборной за три недели.

Вообще кажется удивительным, что на замену Карима никого не вызвали, да и сам факт особо не комментировали. Хотя претендентов хватало – Марсьяль, Диаби, да тот же Бен-Йеддер, который вообще в это время отдыхал неподалеку от Дохи.

Сейчас Карим все еще числится в составе на сайте ФИФА:

Бензема играл всего на одном ЧМ – забил трижды, дошел до четвертьфинала. А сейчас отлично справляется Жиру

В карьере Бензема было три чемпионата Европы и только один чемпионат мира. С Евро не везло – дальше четвертьфинала Франция не проходила. С ЧМ в 2014-м до медалей тоже дотянуться не вышло – пять полных матчей, три гола в группе и вылет в 1/4 от Германии.

Потом был памятный скандал с Вальбуэна. Карим вернулся лишь спустя несколько лет под Евро – там забил четыре гола, а в решающих матчах Лиги наций (которую выиграл вместе с Францией) еще по мячу. Всего десять голов в 16 матчах – очень недурно.

Но вместо 34-летнего Бензема Франция использует 36-летнего Жиру и радуется дублю с Австралией и двум важнейших голам в плей-офф – по одному Польше и Англии. Так что сборная вряд ли скучает по Кариму.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Bryn Lennon; eastnews.ru/Richard BOUHET / AFP; Instagram/karimbenzema

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