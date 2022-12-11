Роналду сыграл с Португалией на 9 крупных турнирах. Вот его фото с последних матчей оттуда

Много слез, мало радости.

ЧМ-2022, вероятно, стал для Криштиану Роналду последним большим турниром с Португалией. Взять главный трофей одному из величайших игроков в истории так и не удалось. Мы собрали кадры Роналду из последних матчей на ЧМ и Евро. Приготовьтесь грустить.

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Евро-2004 стал для Роналду первым крупным турниром со сборной Португалии. 19-летний вингер сразу сверкнул – забил два гола, отдал два ассиста и помог португальцам дойти до финала, где они сенсационно проиграли Греции.

На ЧМ-2006 Португалия тоже зашла довольно далеко – до полуфинала. Криштиану в том турнире отличился только одним голом в ворота Ирана, но ради команды был готов на все – даже добился удаления партнера по «МЮ» Уэйна Руни. Поражение от немцев в матче за 3-е место Роналду очень расстроило.

На Евро-2008 Криштиану приехал уже в статусе лидера и железного игрока основы. Португальцы уверенно заняли первое место в группе с Турцией, Чехией и Швейцарией, но уже в четвертьфинале отлетели от немцев. У Роналду гол и три голевых передачи.

ЧМ-2010 – первый крупный турнир, на который Криштиану повез Португалию в статусе капитана. Получилось не очень: португальцы одержали лишь одну победу в группе (7:0 с КНДР) и вылетели в 1/8 финала, проиграв будущим чемпионам – испанцам. Роналду ограничился голом и ассистом в ворота корейцев. И уже тогда бросал капитанскую повязку на газон.

Евро-2012 стал более успешным и для Португалии, и для Криштиану. Выйдя со второго места в сложнейшей группе с Германией, Нидерландами и Данией, португальцы в четвертьфинале обыграли Чехию, но в полуфинале снова попали на праймовых испанцев – и проиграли лишь в серии пенальти. Сам Роналду забил три ключевых гола – два в последнем туре голландцам и победный – в четвертьфинале с чехами.

ЧМ-2014 стал для португальцев самым неудачным турниром в эпоху Роналду – они даже не вышли из группы. Разгромно проиграв немцам в первом туре (0:4), в следующих двух играх Португалия набрала приемлемые 4 очка, но из-за плохой разницы мячей уступила второе место американцам. Криштиану пытался тащить – отдал ассист в игре с США и забил в матче с Ганой, но этого оказалось недостаточно.

Зато уже следующий крупный турнир – Евро-2016 – был для Роналду и Португалии триумфальным. Команда вышла из группы с Исландией, Венгрией и Австрией с тремя ничьими, а затем последовательно перешагнула через Хорватию, Польшу и Уэльс. В финале против монструозной Франции Роналду получил травму, но португальцы дотерпели до овертайма, где победу им принес чудо-гол Эдера. Криштиану же забил на турнире три гола и отдал три ассиста.

На ЧМ-2018 Португалия стартовала с яркого матча против Испании (3:3), в котором Криштиану сделал хет-трик. Победным голом Роналду отличился и в следующем матче против Марокко. После ничьей с Ираном (1:1) португальцы попали в 1/8 финала на Уругвай – и проиграли 1:2.

На Евро-2020 Криштиану показал бешеную результативность уже на групповом этапе, где соперниками Португалии были Венгрия, Германия и Франция: 5 голов и ассист. В 1/8 финала португальцев поджидало золотое поколение Бельгии – и здесь Роналду был уже бессилен.

На ЧМ-2022 Криштиану уже слабо напоминал праймовую версию себя – но вылетать от Марокко все равно было очень неприятно.

Конец?

Фото: Gettyimages.ru/ Laurence Griffiths, Ben Radford, Alexander Hassenstein, Lars Baron, Matthias Hangst; globallookpress.com/Beto Barata/Fotoarena , Ye Pingfan/Xinhua , Panoramic/Keystone Press Agency , Cao Can/XinHua