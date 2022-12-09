Аргентина vs Хорватия – первый полуфинал ЧМ! Аргентинцы на этой стадии идеальны

У Месси будет и финал?

Теперь мы знаем первых полуфиналистов чемпионата мира-2022!

Хорватия сотворила сенсацию: устояла против Бразилии в основное время, отыгралась в концовке дополнительного и выиграла серию пенальти благодаря сэйву Доминика Ливаковича!

Аргентина прошла Нидерланды – сначала матч озарил гениальностью Лионель Месси, его ассист мы будем вспоминать и пересматривать еще очень долго. Было трудно, в основное время все упустили, но вырвали в серии пенальти благодаря гениальному Эмилиано Мартинесу.

Вместо южноамериканской супербитвы в матче за финал ЧМ увидим встречу Месси с Лукой Модричем.

Когда и где матч?

Хорваты и аргентинцы выяснят, кто станет первым финалистом.

Сыграют 13 декабря (вторник) в 22:00 на стадионе «Лусаил» – кто-то заслужит там право вернуться, на этой же арене в следующее воскресенье пройдет финал.

У победителя будет на сутки больше отдыха в сравнении с тем, кто выиграет второй полуфинал.

Как играли полуфиналы раньше?

Хорваты добрались до 1/2 финала чемпионата мира третий раз за семь турниров, когда они самостоятельная сборная.

ЧМ-1998: во главе с Давором Шукером на первом же турнире как отдельная команда вышли в полуфинал, там проиграли французам из-за дубля Лилиана Тюрама, но потом обыграли Нидерладны в матче за бронзу – у Шукера победный.

ЧМ-2018: уже эра царствования в дополнительное время, через экстра-таймы дошли до финала – только там в ярком матче и преддождевых «Лужниках» проиграли Франции.

ЧМ-2022: овертайм в 1/8 финала, овертайм в 1/4 финала – проходы. Интересно, сможет ли Аргентина этого избежать?

Вообще только Германия за тот же отрезок из семи турниров была в полуфиналах чаще. Но все три раза тогда, когда немцев там не было. У французов за это время тоже три выхода – и шанс на четвертый в субботу против Англии.

Аргентинцы в полуфинале шестой раз в истории.

ЧМ-1930: разгромили США (6:1), но проиграли финал Уругваю и не стали первыми чемпионами мира.

ЧМ-1978: условно релевантный пример из-за странного формата турнира со вторым групповым этапом и выходом сразу в финал и матч за третье место – выиграли два из трех ключевых на подходе, свели вничью с Бразилией, прошли в финал и выиграли домашний ЧМ.

ЧМ-1986: обыграли Бельгию с дублем Диего Марадоны и потом победили в финале Германию (без голов Марадоны) и стали двукратными чемпионами мира.

ЧМ-1990: прошли Италию по пенальти, но теперь проиграли Германии решающий матч.

ЧМ-2014: выиграли у Нидерландов по пенальти, но снова проиграли Германии финал.

Итого для аргентинцев полуфинал ЧМ – идеальная стадия, ни одного поражения.

Как будет теперь? Хорваты способны удивлять и дальше?

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Annegret Hilse; Gettyimages.ru/Dan Mullan