Как дела у Роналду? Якобы хотел уехать из сборной (Португалия опровергла) и отказался от тренировок с резервом

После мощнейшей победы Португалии над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 больше обсуждают не игру португальцев, а ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который оказался на скамейке и вышел лишь на 73-й минуте, оставшись без голов.

Как дела у Роналду перед 1/4 финала с Марокко?

Две важные, но короткие цитаты после Швейцарии

Роналду поприветствовал болельщиков отдельно от команды и первым направился в раздевалку. Был немногословен, но на вопрос, доволен ли, ответил с улыбкой: «Конечно, конечно. Португалия победила».

А что насчет контракт с клубом «Аль-Наср»? Ответ без двусмысленности: «Нет, это неправда. Неправда».

Якобы мог уехать из сборной перед плей-офф – сборная опровергла

Инсайд португальского медиа Record: Роналду узнал, что не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч против Швейцарии и сильно разозлился. Вплоть до того, что намеревался собрать вещи и уехать из команды после разговора с Фернанду Сантушем. Но спустя некоторое время успокоился, поняв, что еще сможет сыграть важную роль. Все быстро заглохло.

Федерация футбола Португалии быстро среагировала: никаких подобных намерений у футболиста не было, в матче он демонстрировал самоотдачу, да и вообще вся команда думает только о том, как провести лучший для страны ЧМ в истории.

Другой инсайд – отказ тренироваться с резервистами

A Bola писала, что Роналду восстанавливался в тренажерном зале вместе с игроками, которые выходили в стартовом составе. Игравшие не с первых минут вышли на тренировку без него.

Marca уточнила: Роналду отказался тренироваться с запасными, хотя сам вышел на игру на 73-й минуте.

Позже на фотографиях A Bola можно было заметить игроков основы в манишках. Роналду был без нее. Еще, как сообщило издание, на тренировку он выходил в сопровождении Пепе и президента Португальской футбольной федерации Фернанду Гомеша.

Роналду отреагировал эмоциональным постом

Тут и намек, и призыв, и много громких слов и знаков: «Эта команда слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника. Настоящая команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!»

Прошло несколько часов, а у поста в твиттере уже 220 тысяч лайков и больше 20 тысяч ретвитов.

Что говорят партнеры?

• Гонсалу Рамуш даже после хет-трика выглядел смущенно, а в интервью сказал о Роналду: «Капитан, лидер, мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой ориентир, кумир многих из нас».

• Бруну Фернандеш перешел к сравнениям: «Если бы тренер в следующем матче посадил меня на скамейку запасных, я бы разозлился».

• Пепе прокомментировал: «Проблем нет. Он прекрасно знает: команда превыше всего, в любой ситуации».

• «В раздевалке Роналду прекрасно проявил себя. И он был в порядке. Считаю, что сейчас он нам помогает», – это слова Бернарду Силвы.

• «Криштиану – пример, он наш капитан. Зная, что не будет играть, он был одним из тех, кто сильно поддерживал команду», – подтвердил Отавио.

• «Нельзя учить такую легенду, как Роналду. Роналду всегда будет Роналду. Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок», – это мнение чемпиона Европы Жозе Фонте.

Экс-тренер «Шахтера» Луиш Каштру назвал Фернанду Сантуша настоящим лидером за решение посадить Роналду: «Каждому тренеру оно бы далось очень тяжело. Это серьезный риск».

Фернанду Сантуш был вынужден подробно отвечать на вопрос о Роналду. Он напомнил, что знает футболиста с 19 лет, а отношения всегда были близкими. Сказал, что Роналду – профессионал и настоящий капитан.

И аккуратно ответил на вопрос о матче с Марокко в 1/4 финала: «Роналду точно выйдет на поле. Все игроки, которые сидят на скамейке, могут выйти на поле. Если их нет в стартовом составе, то они могут выйти на замену позже».

Фото: REUTERS/Carl Recine, Hamad I Mohammed