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👏 Ливакович – вау! Вратарь Хорватии переигрывал японцев еще до удара

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Субашич может гордиться.

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович стал героем серии пенальти с Японией в 1/8: отразил три из четырех ударов!

27-летний Ливакович повторил рекорд ЧМ по отраженным пенальти в серии: по три отбивали Рикарду в 2006-м против Англии и... Даниел Субашич в 2018-м с Данией.

«Прекрасные чувства, это лучший момент в карьере. Я занял место, которое оставил Субашич.

Думаю, это скорее ощущение и анализ соперника. Всегда лучше заканчивать матч до этого. Мы атаковали всю игру, у нас не получилось ее закончить, но в итоге для Хорватии все сложилось здорово. 

Да, японцы били не идеально, но удары были сложными. Может, первый (Минамино – Sports.ru) был не очень сильным, но я взял их. И сейчас нет никого счастливее нас. Мы выиграли, когда нам было труднее всего», – сказал Доминик, играющий за «Динамо» из Загреба.

Разбор сэйвов Ливаковича: переигрывал японцев еще до удара

Надо обязательно проговорить: Ливакович не реагировал по удару, а гадал во всех случаях.

Однажды Артем Ребров идеально объяснил, что значит «гадать»:

«Суть гадания вот в чем: поймать момент и пойти в сторону тогда, когда бьющий уже не может поменять решение.

Здесь речь идет не о том, чтобы завалиться раньше времени. А о том, чтобы подготовить себя заранее. Это может быть наклон корпуса, мелкий шаг, перенос центра тяжести, иногда даже просто настрой пойти в определенный угол.

Вот что имеется в виду, когда говорят, что вратарь гадает при пенальти. И иногда это движение настолько своевременное и незаметное, что создается ощущение, что вратарь реагирует и играет по мячу».

В одном случае Ливакович не угадал направление, но посмотрите на три других.

Удар Минамино:

Удар Митомы:

Удар Йосиды:

Ливакович делает движение в тот момент, когда нападающий уже поставил опорную, наклонил корпус и поднес ногу к мячу. В таких условиях поменять решение уже невозможно.

И это будто бы вводило в ступор японцев, которые в момент удара чувствовали, что вратарем направление угадано, из-за чего терялись и не прикладывали нужной силы.

Да, это плохое исполнение в целом, но фактор Ливаковича точно отбрасывать нельзя – вратарь переигрывал японцев еще до удара.

Он дал топ-тайминг и показал, как кипер должен действовать при пенальти.

А если вы до сих пор уверены, что надо реагировать по мячу, отправляйтесь в этот текст, там математически доказано, что человек реагирует на удар с одиннадцати метров медленнее, чем мяч долетает до линии.

Ливакович из обеспеченной семьи, учился на дипломата и любит играть под давлением

• ЧМ-2022 – первый крупный турнир, где Ливакович безоговорочно первый номер. Он играл в сборной на Евро-2020 и был основным еще в квалификации ЧЕ, но и там, и там по ходу вытеснил из состава Ловре Калинича. Теперь же он приехал в статусе главного вратаря сборной Хорватии.

• В отличие от многих партнеров, которые росли в тяжелых условиях и футбол был для них способом пробиться в люди, у Ливаковича была другая жизнь.

Отец – Здравко Ливакович, по профессии инженер-строитель, несколько лет был госсекретарем в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. Мать – Мануэла Скоблар, двоюродная сестра бывшего форварда сборной Югославии Йосипа Скоблара, который поиграл в «Марселе» и «Ганновере». Дед – радиолог и бывший член совета директоров баскетбольного «Задара», бабушка – учитель английского.

Кстати, именно деда Доминик считает самым важным человеком в жизни – он посвящает Воймилу все победы и успехи. «С самого начала мой дедушка был со мной, и он несет наибольшую ответственность за то, где я сегодня. Он многому научил меня, скромность была на первом месте. Даже сегодня скромность – моя главная жизненная ценность», – говорил Ливакович.

• Хоть Ливакович с детства тянулся к спорту – играл не только в футбол, но и волейбол с баскетболом, – он не забывал об образовании. После школы даже уехал учиться из родного Задара в Загреб на дипломата, но не доучился, потому что пошли успехи в спорте.

«Семья всегда поддерживала меня, и высшее образование – это не их инициатива, а исключительно моя. Я отложил учебу, когда в моей жизни стало больше футбола, но однажды хочу закончить университет. Вряд ли моя семья расстраивается, что я выбрал мяч вместо книг. Они даже рады, что я не закончил университет», – рассказывал Ливакович.

• Ориентиры Доминика – Икер Касильяс, Даниел Субашич (кстати, бывший первый номер сборной Хорватии тоже из Задара), а также Давид Де Хеа. 

• В Катар приехала жена Доминика – Хелена Матич. Они обручились в прошлом году после четырех лет отношений (а до этого несколько лет дружили). Хелена – бывшая фигуристка, выступала в синхронном фигурном катании. В Хорватии ее называют местной Меган Маркл.

Сегодня она была на трибунах – хотя это огромная редкость. Хелена не очень публична и на матчи «Динамо» предпочитает не ходить – смотрит игры дома по телевизору. 

«Я впечатлена скромностью Доминика. Он главный критик себя. Иногда меня это раздражает, но я его понимаю, – рассказывала она. – Могу сказать, что мы оба росли в командных видах спорта, поэтому в наших отношениях нет эгоизма, и мы здорово работаем как команда».

• Уже на ЧМ Ливаковича пытались поддеть вопросами о том, что вратарская линия в сборной сейчас слабее обычного. Он реагировал достойно: «Говорить и писать могут все что угодно. Мы сделаем все возможное, чтобы это было не так. Атмосфера в сборной отличная, я прекрасно себя чувствую, в хорошей форме и надеюсь, что так и будет».

• Ливакович уверял, что ему подходят игры под давлением. «Мне очень нравится играть в важных матчах. Адреналин и атмосфера на стадионе ощущаются в воздухе, и это помогает сохранять высокую концентрацию», – говорил он. 

Хотя еще недавно капитан хорватов Лука Модрич мотивировал Домоника в таком стиле на тренировке:

«Я бы не говорил с тобой, если бы мне было все равно. Ты нравишься мне, поэтому я говорю это. Но я не вижу твоего прогресса в сборной! Может, тебя раздражает давление? Ты демонстрируешь слабые стороны команды! Что с того, если ты ошибешься? Все ошибаются, почему ты не можешь? Мне кажется, что у тебя есть проблема, ты боишься ошибиться. Назови мне хотя бы одного человека, кто никогда не ошибается! Ты вратарь, и ты должен это знать».

• В 2018-м Доминика, тогда еще резервного вратаря сборной Хорватии, спрашивали: не считает ли он, что стоит придумать что-то другое вместо серий пенальти, потому что вратарям в них очень сложно.

«Нет, – с улыбкой ответил он. – Ведь Хорватия их выигрывает».

Япония – Хорватия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
Дата проведения
5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Маэда, 1:1 – 55 Перишич.
ЯпонияГонда, Йосида, Танигути, Томиясу, Нагатомо (Митома, 64), Эндо, Морита (Танака, 105), Камада (Сакаи, 75), Ито, Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64).
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Модрич (Маер, 99), Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Перишич (Оршич, 105), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62; Ливая, 105).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Предупреждения:
Ковачич (90), Баришич (116).

Хорватия – в 1/4 финала ЧМ. Супергерой Ливакович взял три пенальти в серии!

Перишич – магистр важных голов Хорватии. Спас с Японией, обошел Шукера по мячам на ЧМ и Евро

Фото: REUTERS/John Sibley, Annegret Hilse, Carl Recine

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