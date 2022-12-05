👏 Ливакович – вау! Вратарь Хорватии переигрывал японцев еще до удара

Субашич может гордиться.

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович стал героем серии пенальти с Японией в 1/8: отразил три из четырех ударов!

27-летний Ливакович повторил рекорд ЧМ по отраженным пенальти в серии: по три отбивали Рикарду в 2006-м против Англии и... Даниел Субашич в 2018-м с Данией.

«Прекрасные чувства, это лучший момент в карьере. Я занял место, которое оставил Субашич.

Думаю, это скорее ощущение и анализ соперника. Всегда лучше заканчивать матч до этого. Мы атаковали всю игру, у нас не получилось ее закончить, но в итоге для Хорватии все сложилось здорово.

Да, японцы били не идеально, но удары были сложными. Может, первый (Минамино – Sports.ru) был не очень сильным, но я взял их. И сейчас нет никого счастливее нас. Мы выиграли, когда нам было труднее всего», – сказал Доминик, играющий за «Динамо» из Загреба.

Разбор сэйвов Ливаковича: переигрывал японцев еще до удара

Надо обязательно проговорить: Ливакович не реагировал по удару, а гадал во всех случаях .

Однажды Артем Ребров идеально объяснил, что значит «гадать»:

«Суть гадания вот в чем: поймать момент и пойти в сторону тогда, когда бьющий уже не может поменять решение.

Здесь речь идет не о том, чтобы завалиться раньше времени. А о том, чтобы подготовить себя заранее. Это может быть наклон корпуса, мелкий шаг, перенос центра тяжести, иногда даже просто настрой пойти в определенный угол.

Вот что имеется в виду, когда говорят, что вратарь гадает при пенальти. И иногда это движение настолько своевременное и незаметное, что создается ощущение, что вратарь реагирует и играет по мячу».

В одном случае Ливакович не угадал направление, но посмотрите на три других.

Удар Минамино:

Удар Митомы:

Удар Йосиды:

Ливакович делает движение в тот момент, когда нападающий уже поставил опорную, наклонил корпус и поднес ногу к мячу . В таких условиях поменять решение уже невозможно.

И это будто бы вводило в ступор японцев, которые в момент удара чувствовали, что вратарем направление угадано, из-за чего терялись и не прикладывали нужной силы.

Да, это плохое исполнение в целом, но фактор Ливаковича точно отбрасывать нельзя – вратарь переигрывал японцев еще до удара.

Он дал топ-тайминг и показал, как кипер должен действовать при пенальти.

А если вы до сих пор уверены, что надо реагировать по мячу, отправляйтесь в этот текст, там математически доказано, что человек реагирует на удар с одиннадцати метров медленнее, чем мяч долетает до линии.

Ливакович из обеспеченной семьи, учился на дипломата и любит играть под давлением

• ЧМ-2022 – первый крупный турнир, где Ливакович безоговорочно первый номер. Он играл в сборной на Евро-2020 и был основным еще в квалификации ЧЕ, но и там, и там по ходу вытеснил из состава Ловре Калинича. Теперь же он приехал в статусе главного вратаря сборной Хорватии.

• В отличие от многих партнеров, которые росли в тяжелых условиях и футбол был для них способом пробиться в люди, у Ливаковича была другая жизнь.

Отец – Здравко Ливакович, по профессии инженер-строитель, несколько лет был госсекретарем в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. Мать – Мануэла Скоблар, двоюродная сестра бывшего форварда сборной Югославии Йосипа Скоблара, который поиграл в «Марселе» и «Ганновере». Дед – радиолог и бывший член совета директоров баскетбольного «Задара», бабушка – учитель английского.

Кстати, именно деда Доминик считает самым важным человеком в жизни – он посвящает Воймилу все победы и успехи. «С самого начала мой дедушка был со мной, и он несет наибольшую ответственность за то, где я сегодня. Он многому научил меня, скромность была на первом месте. Даже сегодня скромность – моя главная жизненная ценность», – говорил Ливакович.

• Хоть Ливакович с детства тянулся к спорту – играл не только в футбол, но и волейбол с баскетболом, – он не забывал об образовании. После школы даже уехал учиться из родного Задара в Загреб на дипломата, но не доучился, потому что пошли успехи в спорте.

«Семья всегда поддерживала меня, и высшее образование – это не их инициатива, а исключительно моя. Я отложил учебу, когда в моей жизни стало больше футбола, но однажды хочу закончить университет. Вряд ли моя семья расстраивается, что я выбрал мяч вместо книг. Они даже рады, что я не закончил университет», – рассказывал Ливакович.

• Ориентиры Доминика – Икер Касильяс, Даниел Субашич (кстати, бывший первый номер сборной Хорватии тоже из Задара), а также Давид Де Хеа.

• В Катар приехала жена Доминика – Хелена Матич. Они обручились в прошлом году после четырех лет отношений (а до этого несколько лет дружили). Хелена – бывшая фигуристка, выступала в синхронном фигурном катании. В Хорватии ее называют местной Меган Маркл.

Сегодня она была на трибунах – хотя это огромная редкость. Хелена не очень публична и на матчи «Динамо» предпочитает не ходить – смотрит игры дома по телевизору.

«Я впечатлена скромностью Доминика. Он главный критик себя. Иногда меня это раздражает, но я его понимаю, – рассказывала она. – Могу сказать, что мы оба росли в командных видах спорта, поэтому в наших отношениях нет эгоизма, и мы здорово работаем как команда».

• Уже на ЧМ Ливаковича пытались поддеть вопросами о том, что вратарская линия в сборной сейчас слабее обычного. Он реагировал достойно: «Говорить и писать могут все что угодно. Мы сделаем все возможное, чтобы это было не так. Атмосфера в сборной отличная, я прекрасно себя чувствую, в хорошей форме и надеюсь, что так и будет».

• Ливакович уверял, что ему подходят игры под давлением. «Мне очень нравится играть в важных матчах. Адреналин и атмосфера на стадионе ощущаются в воздухе, и это помогает сохранять высокую концентрацию», – говорил он.

Хотя еще недавно капитан хорватов Лука Модрич мотивировал Домоника в таком стиле на тренировке:

«Я бы не говорил с тобой, если бы мне было все равно. Ты нравишься мне, поэтому я говорю это. Но я не вижу твоего прогресса в сборной! Может, тебя раздражает давление? Ты демонстрируешь слабые стороны команды! Что с того, если ты ошибешься? Все ошибаются, почему ты не можешь? Мне кажется, что у тебя есть проблема, ты боишься ошибиться. Назови мне хотя бы одного человека, кто никогда не ошибается! Ты вратарь, и ты должен это знать».

• В 2018-м Доминика, тогда еще резервного вратаря сборной Хорватии, спрашивали: не считает ли он, что стоит придумать что-то другое вместо серий пенальти, потому что вратарям в них очень сложно.

«Нет, – с улыбкой ответил он. – Ведь Хорватия их выигрывает».

Фото: REUTERS/John Sibley, Annegret Hilse, Carl Recine