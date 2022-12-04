Морган и Линекер горячо сцепились из-за Месси. Кто прав?

Вспомнили и Роналду.

На ЧМ-2022 рубятся не только футболисты, но и журналисты. В твиттере сцепились две заметные английские медиаперсоны – Пирс Морган и Гари Линекер.

Что случилось?

После победы Аргентины над Австралией (2:0) в 1/8 финала ЧМ-2022 Морган неожиданно наехал на экспертов BBC.

«Постоянный фангерлинг (чрезмерная поддержка – прим. Sports.ru) по отношению к Месси со стороны всех экспертов ВВС становится мучительно подобострастным. Беспокоюсь, что с кем-то из них может случиться «инцидент» в студии. Успокойтесь, ребята. Он провел хороший матч против средней команды. Посмотрим, как он проявит себя в матче с хорошей командой», – написал журналист и телеведущий.

Линекер, который как раз входит в число экспертов BBC, ответил резко: «Приятно, что ты ненадолго вынырнул из недр Криштиану Роналду, чтобы высказать свое мнение».

Почему Линекер упомянул Роналду?

Пирс Морган стал резко связан с Криштиану Роналду. Считаем все его взаимодействия с португальцем с начала ноября.

‎‎•‎ Перед ЧМ он взял у Криштиану скаднальное интервью, где португалец разнес «МЮ». После этого разговора клуб не выдержал и разорвал контракт с Роналду.

•‎ Криштиану после матча Португалии и Уругвая написал Моргану, что мяч коснулся его головы в моменте с первым голом. «Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим», – немедленно написал журналист. В итоге гол остался на счету Бруну Фернандеша.

•‎ Совсем недавно появились новости, что саудовский «Аль-Наср» предлагает Криштиану контракт на 2,5 года и годичную зарплату в 200 млн евро. Морган лаконично опроверг слухи: «Нет, он этого не делал».

Разумеется, из-за этого Морган стал популярнее (хотя и был очень известным журналистом), вместе с этим выросло и количество хейтеров.

Линекера в Англии тоже критикуют – из-за сотрудничества с катарской телекомпанией и аренду дорогого особняка в Дохе

В Англии очень активно обсуждают работу Линекера в Катаре. Daily Mail обвинял Гари, который не раз критиковал решение ФИФА провести ЧМ-2022 в Катаре, в получении денег от катарской телекомпании beIN Sports в период с 2009 по 2013 год. Английское медиа утверждает, что за четыре года Линекер получил от телекомпании 1,6 млн фунтов за освещение матчей ЛЧ.

Многие в Англии сочли действия Гари лицемерными, поэтому некоторый урон понес и BBC. Канал, в частности, обвиняли в том, что его сотрудники все же поехали в Катар для освещения ЧМ-2022 – хотя это можно было делать из студии.

По этому поводу конструктивно высказался главный футбольный обозреватель издания Times Гарри Уинтер.

«Такие ведущие, как Линекер, проводят свои шоу на стадионе во время чемпионата мира, а не в студии без атмосферы в Великобритании, чтобы предоставлять более информативные и захватывающие репортажи, которые проходят ближе к действию. Судя по огромным рейтингам, народ одобряет. Стадион лучше, чем студия», – писал Уинтер в твиттере.

Сам Линекер в это время воевал с Daily Mail. Медиа, чтобы очернить репутацию Гари, выпустило материал, где заявило, что эксперты BBC живут в особняке в Дохе, стоимость которого за ночь достигает 2,5 тысяч евро. Экс-игрок назвал это ложью.

«Это стоило не так дорого, мы окружены автомагистралями в глуши. В доме живет много британцев. Забавно, насколько некоторые одержимы повесткой, направленной против BBC», – написал Гари.

Фото: Instagram/piersmorgan, garylineker; Twitter/GaryLineker